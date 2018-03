projector (brighton - uk) live al bar cristallo 29 aprile 2018

ROCK THE BAITA E SPIAGGE RECORDS PRESENTANO:



DOMENICA 29 APRILE 2018



PROJECTOR (BRIGHTON - UK) LIVE!!!!



LIVE DALLE ORE 20.30

ingresso a offerta libera



Power trio formato da Lucy (voce e basso), Ed (voce e chitarra) e Demelza (batteria), il sound dei Projector miscela gli spazi tremolati shoegaze dei My Bloody Valentine con gli intrecci vocali e l'aggressività post grunge dei Verbena.

In tour europeo e per la prima volta in Italia, passeranno anche a Parma, Domenica 29 Aprile in pieno centro al Bar Cristallo in Piazzale della pace 5/A. Il live inizierà alle 20.30.



Evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/158591181513988/