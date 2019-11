quanto vali?! un corso di formazione per capirlo

Ci siamo mai fermati un attimo a riflettere su quanto valiamo realmente? Trovato il coraggio di fare quelle scelte che non abbiamo mai fatto? O di dire quello che non abbiamo mai detto?



Il corso di formazione “Quanto vali?!” tenuto da Francesca Caggiati, giornalista e formatrice, che si terrà domenica 10 novembre dalle 14 alle 20 al centro culturale La Caplèra in Strada Costa Garibalda 11 a Medesano, nasce per rispondere a queste domande. Il corso, prevalentemente pratico unito ad una breve parte teorica è rivolto a tutti.



Durante la full immersion - riservata a massimo 12 persone - saranno utilizzate tecniche riprese da diverse discipline che portano tutte all'elaborazione mentale e all'atto pratico.



Per maggiori informazioni è possibile contattare il 338 5219408, scrivere a parmadavivere@gmail.com o consultare la pagina Fb Parma da Vivere.

