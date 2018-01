Sarà un’epifania swing, jazz e blues quella della Stagione Concertistica ValcenoArte, in cui l’arrivo dei Re Magi avrà per colonna sonora la musica interpretata dai Cosmopolitans, quartetto di sax. Sabato 6 gennaio alle 17.30, nell’Oratorio di San Rocco a Vianino (Varano de’ Melegari), il secondo appuntamento della rassegna ideata e diretta dal Trio Amadei propone una pregiata miscela di brani originali di Pedro Iturralde e alcune trascrizioni per quartetto di saxofoni di composizioni di Duke Ellington e George Gershwin.

L’ensemble Cosmopolitans è nato dall'incontro di quattro giovani musicisti che attualmente studiano presso i Conservatori di Parma, Trento e Bologna: Pietro Vecchi (sax soprano), Giacomo Cazzaro (sax contralto), Ethan Bonini (sax tenore) ed Eoin Setti (sax baritono). “Pur essendo di città diverse (tre di noi sono di Parma, uno di Castelfranco Veneto), abbiamo avuto come massimo comune denominatore il nostro insegnante Alessandro Creola. – spiega Ethan Bonini a nome di tutto il quartetto – L’ensemble si è formato circa tre anni fa, all’interno del Liceo Bertolucci, ma si è poi trasformato: nella formazione attuale suoniamo da circa un anno. In questa occasione proporremo musiche originali per quartetto di sax di Pedro Iturralde, renderemo omaggio a Duke Ellington, uno dei più grandi compositori della storia del jazz, e suoneremo una selezione di brani da Porgy and Bess di Gershwin”. Il Quartetto ha preso parte ad alcune importanti manifestazioni come la cerimonia d'apertura del Mondiale di Rugby under 20 e “Verdi Off”; ha inoltre realizzato, in collaborazione con il Teatro Regio di Parma, un video promozionale per un concerto dei Berliner Philarmoniker. Nel 2017 ha partecipato al Festival ValcenoArte.

La Stagione Concertistica ValcenoArte è organizzata da Associazione Utinam in collaborazione con il Comune di Varano de’ Melegari e con il sostegno di Dallara, Autodromo Paletti di Varano de’ Melegari, Aurora Domus e Fercolor. L’ingresso è a offerta libera.