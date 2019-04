rabaglia, a rivarolo mantovano, cresce

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Un secondo atto del Campionato Regionale MX Emilia Romagna 2019 promettente, quello andato in scena Domenica scorsa sul tracciato di Rivarolo Mantovano, per Christian Rabaglia, il quale conferma quanto di buono già espresso nel precedente round a Savignano sul Panaro. Il giovane portacolori di SRacing, in gara per il motoclub Newenza e seguito sul campo dal Motocross Team Palù, ha dimostrato una ferrea tenacia, nonostante l'avvio si sia rivelato più ostico del previsto. Una doccia fredda aspettava Rabaglia, Domenica mattina, al via della sessione di qualifica: una volta posizionatosi al cancelletto di partenza l'Husqvarna 85 si è improvvisamente ammutolita, costringendolo a concludere la sessione in fondo alla classifica. “Che fosse una trasferta difficile lo sapevamo” – racconta Christian Rabaglia – “perchè dovevo affrontare un tracciato pieno di salti, un mio punto dolente attualmente, ma di certo non immaginavamo di trovarci un problema simile alle qualifiche. Quando sono arrivato al cancelletto la moto si è spenta improvvisamente, faticando parecchio a riaccendersi. Sono riuscito comunque a completare la sessione ottenendo, purtroppo, l'ultima posizione.” Nella pausa che divideva la manche di qualifica da quelle, pomeridiane, di gara vera e propria lo staff del Motocross Team Palù interveniva sull'Husqvarna del giovane parmense, consentendogli di presentarsi ai nastri di partenza con una determinazione da consumato campione. Nonostante un tracciato alquanto insidioso Rabaglia siglava la quindicesima prestazione, nella categoria Minicross 85 Promo, alla quale andava ad aggiungere, nella seconda tornata, un'ottima undicesima piazza. Nel computo finale di giornata l'undicesimo posto ottenuto ha comunque riportato il sorriso, al termine di una Domenica nata all'insegna della sfortuna. Dopo due appuntamenti la classifica provvisoria del Campionato Regionale MX Emilia Romagna 2019, classe Minicross 85 Promo, vede il giovane alfiere di SRacing salire al sesto posto, a quota 470 punti, su diciassette classificati. “Nella prima manche ho faticato un pochino sui salti” – sottolinea Christian Rabaglia – “mentre, sulla seconda, mi sentivo molto più a mio agio. Non mi aspettavo un risultato di questo tipo.” Gli fa eco il presidente, nonché papà, Simone Rabaglia. “La determinazione a non mollare di Christian ci ha reso felici” – racconta Simone Rabaglia (presidente SRacing) – “perchè non si è mai abbattuto e non ha perso la testa. Ottime doti.”

