L’appuntamento con la baracca del Teatro Medico Ipnotico a Contile è ormai una ricorrenza: come ogni estate anche quest’anno Contile si può vantare di essere stato teatro del Teatro.

Il Teatro, quello Medico Ipnotico, torna con uno spettacolo che vede trasformare un normale pomeriggio di canicola in avventura.

In "Racconto d’estate" la fantasia supera la noia e con gesti fluidi Patrizio Dall’Argine continua a dare vita alla narrazione dei burattini, una tradizione che ha ancora tanto da raccontare.