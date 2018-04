Redrum04, the wox e this is ireland al Campus Industry

Venerdì 27 aprile serata dedicata alla musica parmigiana al Campus Industry Music, con i Redrum04 - già Panic Room - che presenteranno il nuovo disco, A New Era, dopo l'apertura delle Wox, formazione metal interamente composta da ragazze. Apertura alle 22:00 e ingresso 5 euro. Sabato 28 aprile, nel locale di Largo Simonini serata dedicata all'Irlanda con This Is Ireland: un evento organizzato dal Campus Industry in collaborazione con Via Audio e Black Dingo. Concerto della band folk-rock-ska The Rumpled accompagnato da esibizione e stage gratuito della scuola di danza irlandese Gens D’Ys. Apertura ore 22.



La storia dei Redrum04, formazione protagonista della serata di venerdì, inizia nel 2002: un nuovo progetto caratterizzato da chitarre "all'americana", liriche immediate e campionamenti. Inizialmente solo "Redrum", poi "Panic Room", la band firma con alcune etichette indipendenti italiane, producono 2 album in studio, si esibiscono sui palchi di Planet Funk, Nicolò Fabi, Omar Pedrini, Après la Classe, Punkreas, Mel Previte, Simone Cristicchi, Tre Allegri Ragazzi Morti e Linea77 e partecipano a concorsi internazionali. Ora i Panic Room, che nel frattempo sono (ri)diventati Redrum04, dopo aver collezionato altre date importanti, tra cui l’apertura dei Lacuna Coil al Campus Industry, sono finalmente pronti per lanciare il loro nuovo disco “A New Era”.

Tutt'altra atmosfera quella di sabato 28: sotto il nome “The Rumpled” si nasconde l’eclettica Irish Folk Rock band nata a Trento nel 2013, esperta nel miscelare il trascinante folk irlandese con le sonorità rock, ska e punk. La musica dei Rumpled è quindi una scarica di positività, che trasforma ogni concerto in una festa. Nel repertorio, sia brani originali che arrangiamenti delle principali canzoni tradizionali irlandesi. La band ha terminato le registrazioni del primo album - prodotto da Gianluca Amendolara di Black Dingo Production con la co-produzione esecutiva di UploadSounds - che sarà pubblicato nella primavera del 2018, il cui primo singolo è intitolato “Don’t Follow Me”.