Ristorante olfattivo: medicina e cucina etnica per parlare di olfatto e gusto

Domenica 5 agosto prosegue la rassegna estiva “Salute & Benessere sotto il cielo de La Caplèra” in strada Costa Garibalda, 11 a Medesano e questa volta il tema è l’olfatto: protagonista infatti sarà il naso, che verrà conosciuto meglio come organo di senso, attraverso nuove esperienze multisensoriali e spiegazioni medico scientifiche.



Si inizia alle ore 18.30 con la visita guidata gratuita al giardino della villa, già dimora del Maestro Romano Gandolfi, al frutteto e all’orto, per poi proseguire all'angolo delle erbe aromatiche, in cui si potranno annusare i profumi che offre la natura e iniziare a parlare con il dottor Gabriele Oretti, specialista in Otorinolaringoiatria e Rinologia dell’Ospedale Maggiore di Parma, di naso e olfatto, organo di senso importantissimo, ma spesso trascurato, capace di veicolare importanti informazioni al nostro organismo.



La serata prosegue con l’esperienza unica e per la prima volta a Parma del “Ristorante Olfattivo” di Hilde Soliani, artista e performer dell’olfatto e del gusto, eclettica e innovativa creatrice di profumi per grandi maison dell’alta moda e antesignana di nuovi progetti multisensoriali in collaborazione con importanti Università e chef stellati.



Si prosegue con un momento conviviale: un menù etnico vegano, con gustosi e saporiti piatti, con i profumi e i colori delle spezie e delle Indie, a cura dello chef Singh Lakhwinder – già aiuto per 21 anni al ristorante Tramezzo di Parma - dei Sapori nel Mondo.

La rassegna, curata dalla giornalista Francesca Caggiati, ha il patrocinio della Provincia di Parma e di Arga, associazione della stampa specializzata, ed è volta a promuovere l’informazione e la cultura dello star bene e in salute attraverso nuovi format di edutainment, in cui l’esperienza è parte integrante della conoscenza.



Per partecipare alla serata – contributo di € 25 fino ad esaurimento posti - è necessario prenotarsi al numero 338 5219408 con sms o whatsapp oppure inviare una mail a parmadavivere@gmail.com lasciando nome, cognome di ciascun partecipante e un recapito telefonico. Anche la visita guidata gratuita richiede la prenotazione.



Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul gruppo Fb “Salute & Benessere Parma” e sulla pagina Fb Parma Da Vivere.