Rocca Food Street Festival

A San Secondo è tempo di fiera con il Rocca Street Food Festival: da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio sono in programma 3 giorni dedicati al divertimento con dj-set e le golosità da strada dei food truck, provenienti da tutta Italia. L’annuale festa cambia così format, ponendo al centro della manifestazione il fortunato connubio food&music, da vivere ai piedi della Rocca dei Rossi. Il centro dell’evento sarà infatti piazza Mazzini, il parco verde davanti al castello che si arricchirà dei profumi e dei sapori proposti dai colorati furgoncini del cibo di strada, con specialità della gastronomia italiana, da abbinare a una fresca birra artigianale o a un’estiva sangria. Venerdì e sabato sarà possibile degustare le proposte dello street food a partire dalle ore 18, mentre alla domenica i truck saranno aperti tutto il giorno.

Ad arricchire la festa ci sarà come sempre la musica da ascoltare, ma soprattutto ballare. Si parte venerdì sera con il dj live di Radio Malvisi Network, per passare il testimone, sabato al dj-set firmato WeLove2000 e chiudere la domenica con il ritmo della disco music anni ’70 e ’80 targata Jumbo Story. Vicino allo spazio musicale sarà attiva la zona bar, gestita dalla Contrada Prevostura, aperta venerdì e sabato dalle ore 19, mentre la domenica dalle 18. Infine, immancabili sono le bancarelle, da curiosare passeggiando lungo via Roma, fra opere

dell’ingegno e artigianato artistico. L’iniziativa è promossa dal Comune di San Secondo con l’organizzazione di Edicta Eventi. Per informazioni: tel. 0521 921346 oppure scrivere a edictamercati@edicta.net