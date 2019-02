'royal baby. vite magnifiche e viziate degli eredi al trono' incontro con antonio caprarica

Che cosa significa per un bambino essere l’erede al trono? All’apparenza, poter godere di privilegi inarrivabili, in realtà, anche il doversi sottoporre a modelli di comportamento che sembrano studiati apposta per creare dei disadattati in lotta con il proprio destino. Avanti e indietro nel tempo, infilandosi nelle residenze reali di tutta Europa, Antonio Caprarica registra gli aspetti più significativi e curiosi di molte infanzie dorate e complessate, attraverso le storie di diversi, famosi eredi, la regina Vittoria, Carlo e William d’Inghilterra, Vittorio Emanuele III di Savoia, Filippo di Spagna, Harald di Norvegia e altri ancora.



Antonio Caprarica ha accumulato la sua vasta esperienza in trent’anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi e Londra. Ha lavorato nella carta stampata, come commentatore politico de 'L’Unità' e di 'Epoca' e condirettore di Paese Sera e in radio, come direttore dei Giornali radio Rai e RadioUno. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo.

E’ inoltre autore di romanzi, racconti di viaggio e saggi, tra cui 'La ragazza dei passi perduti', 'Dio ci salvi dagli inglesi …o no?!', 'C’era una volta in Italia', 'Il romanzo dei Windsor', 'Intramontabile Elisabetta', 'L’ultima estate di Diana' e l’ultimo suo lavoro del 2018, 'Royal Baby. Vite magnifiche e viziate degli eredi al trono'.



Info e prenotazioni:

corsaro@comune.medesano.pr.it

tel 0525 422790 (lun, merc, ven 14.30-19.00 e giov 9-12)



Teatri nel Taro nasce nel 2014, dall’unione d'intenti dei Comuni di Medesano e Fornovo Taro (Pr), grazie all'Associazione Ottotipi Spaccio D'Arte. Dopo stagioni ricche di appuntamenti e ospiti importanti, nei teatri di Felegara e Fornovo Taro, la programmazione prosegue dal 2017, in collaborazione con il Comune di Medesano, presso il Teatro di Felegara.

