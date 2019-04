sabato tornano a parma le selezioni regionali del 32° sanremo rock & trend festival

Sanremo Rock & Trend Festival, il più longevo e ambito contest nazionale per rock band emergenti, torna in Emilia-Romagna con la seconda tappa regionale di selezioni 2018/2019. Un live show energico che porterà sul palco alcune delle migliori band regionali, pronte a contendersi il “biglietto” per le fasi finali del concorso in programma nella Città dei fiori dal 4 al 6 giugno.



L’appuntamento è per sabato 6 aprile, anche questa volta sul prestigioso palco del Bandit Bikers Pub di Parma. La notte rock prenderà il via alle ore 20 e vedrà sfidarsi dal vivo 11 artisti/bands provenienti da tutta l’Emilia Romagna: Luca Benevelli da Scandiano (RE), le WOX da Parma, Vincenzo Scurci “Skurci” da Bologna, gli EcoFibra da Ferrara, gli Amnèsya da Monte San Pietro (BO), Luca Cioni da Fanano (MO), i Redrum 04 da Parma, i Nayan da Reggio Emilia, Andrea Gelli da Comacchio (FE), i Blugrana da Piacenza e i Metropolis provenienti da fuori regione (Civitavecchia).



A valutare le esibizioni sarà presente una giuria composta da professionisti del settore musicale fra cui: Leo Giunta, responsabile organizzativo nazionale Sanremo Rock; Andrea Gatti di Radio Parma; il musicista, compositore, produttore e talent scout Ettore Diliberto; la presentatrice e ideatrice di format tv, nonché insegnante di musica, Loredana Lanzi, e Luca Camellini, titolare del Bandit Bikers’ Pub, in qualità di presidente di giuria.

Alla fine delle esibizioni conosceremo i 5 nomi “che voleranno” a Sanremo per l’ultima selezione prima della Finalissima del 7 giugno al Teatro Ariston.



Nel corso della serata parmense sono annunciati come special guest i Ground Control, la band psycho stoner di Montecchio Emilia (RE) che ha vinto il premio Fuori Orario alla scorsa edizione del Sanremo Rock, e Katrin Roselli, diciottenne cantautrice di Rovigo che ha già partecipato a numerose manifestazioni canore e aperto concerti di Arisa, Dear Jack, Gabbani, Vandelli, Alexia e altri.



L’evento, ad ingresso libero, verrà ripreso e trasmesso su YouTube Official channel Sanremo Rock e sul canale On Music del circuito Vision Tv. Si ringrazia il service audio e luci Beerrock.



Sanremo Rock & Trend Festival, giunto quest’anno alla sua 32^ edizione, ha visto transitare sul suo palco nel corso degli anni grandi artisti all’inizio della loro carriera, come i Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, gli Almagretta e i Bluvertigo di Morgan, solo per citarne alcuni. A giugno conosceremo la band che potrà iscrivere il suo nome nell’albo d’oro di questa prestigiosa Rassegna.



32° Sanremo Rock & Trend Festival

2^ Tappa live tour Emilia-Romagna

Sabato 6 aprile ore 20

Bandit Bikers’ Pub, via dei Vetrai 6/A, Parma

Contatto organizzativo: 331 1019575

Ingresso gratuito.



Per informazioni sul 32° Sanremo Rock: www.sanremorock.it info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725