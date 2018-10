A Colorno si festeggia il Tortel Dols

Va in scena domenica 14 ottobre nella piazza antistante la Reggia di Colorno e nelle vie del centro storico “Tortel Dols – Un Tortello… tante storie”, manifestazione enogastronomica dedicata alla degustazione del Tortèl Dòls, arricchita di nuove proposte per chi vorrà conoscere lo storico primo piatto della bassa parmense, ripieno di mostarda di frutti antichi, vino cotto e pangrattato.

La manifestazione nasce per restituire alla comunità un pezzo di storia del paese e promuovere la conoscenza della cultura culinaria a turisti e visitatori. Grazie all’impegno profuso dall’omonima Confraternita, oggi questo piatto della tradizione enogastronomica parmense, non è più confinato in un qualche ricettario della nonna, ma è diventato un appuntamento annuale importante e atteso, che porta a ogni edizione, nella cittadina ducale, migliaia di persone.

La kermesse si avvale della presenza e collaborazione del Parma Quality Restaurants, il Consorzio dei ristoratori di città e provincia costituito per valorizzare la cultura culinaria del territorio e i suoi prodotti tipici. Alcuni ristoratori del Parma Quality Restaurants saranno presenti nell’Area Ristorante con diverse postazioni, che vedranno anche la presenza di uno chef ospite da fuori provincia.

Durante la giornata sarà quindi possibile degustare e acquistare i Tortej Dols, pranzare grazie alle proposte culinarie degli chef in piazza e assaggiare il Tortello Amaro di Castel Goffredo, il“tortello ospite” del 2018, in una contaminazione di sapori e saperi.

La cucina sarà la grande protagonista non solo del pranzo, ma di tutto l’evento con show cooking in programma nella mattina e nel pomeriggio, realizzati da chef del territorio che si alterneranno in reinterpretazioni del Tortel Dols e nuovi abbinamenti, fra dolce e salato.

Fra i protagonisti della manifestazione non mancheranno i bambini e le famiglie, grazie ad un programma appositamente studiato per loro. Ci si potrà “sporcare le mani” durante i laboratori di cucina con lo chef Cristian Broglia, oppure divertirsi in via Mazzini, trasformata per un giorno in “Tortellandia”: il regno dei giochi antichi, narrazioni e spettacoli teatrali per i più piccoli.In piazza Garibaldi i più grandi potranno invece sfidarsi “A colpi di sfoglia e matterello: il gioco del tortello” che testerà le abilità culinarie dei partecipanti.

Per gli amanti della sostenibilità e del buon cibo immancabile sarà la visita al mercato contadino e delle specialità enogastronomiche, allestito con la collaborazione di Pro Loco e dell’Azienda agraria sperimentale Stuard di Parma.

Ad arricchire la giornata di festa ci sarà infine la musica, diffusa dalle note di un pianoforte molto speciale, guidato a pedali dai ragazzi di Pedala Piano.

INIZIATIVE COLLATERALI:

PER I CAMPERISTI

Anche quest’anno grande attenzione è rivolta ai camperisti, grazie alla proposta di particolari pacchetti, ideati per far assaporare la cucina locale e vivere le bellezze del luogo. Ad esempio si potrà sostare (su prenotazione) in un’area dedicata all’interno del giardino storico della Reggia.

SOCIAL E FOOD BLOGGER

In occasione della manifestazione sono stati aperti il profilo Instagram e la pagina Facebook del Tortel Dols (@torteldols) dove sono pubblicati tutti gli aggiornamenti della festa e contenute le informazioni per il contest rivolto ai Food Blogger che premierà la migliore ricetta con la foto più bella, presentata in occasione della manifestazione. In palio un fine settimana nella Food Valley.

VISITA SPECIALE IN REGGIA CON “LA CUCINA DEL DUCATO”

Sabato 13 ottobre, in occasione di “Tortèl Dòls, un tortello …tante storie” è in programma una speciale visita guidata a tema alla Reggia di Colorno, tra arte, cultura, curiosità e ricette. Durante il tour saranno ripercorse le tradizioni gastronomiche della Bassa Parmense e quelle in voga alla corte dei Farnese, dei Borbone e di Maria Luigia D’Austria, durante il 1700 e il 1800. Degustazione finale di prodotti tipici nella Gran Salle. Prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre 2018 (Info e prenotazione: tel. 0521.313790 – ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it)

SCUOLA

Nella settimana immediatamente precedente all’evento anche le scuole di Colorno si metteranno in gioco. “Aspettando il tortel dols” vedrà come protagonisti i bimbi dell’Asilo nido comunale con la collaborazione narrante delle Galline Volanti.

La manifestazione è promossa da Comune di Colorno in collaborazione con l’Associazione Turbolenta di Parma e i patrocini di: Regione Emilia Romagna, Camera di Commercio di Parma, Parma City of Gastronomy, Associazione Comuni Virtuosi, Destinazione Emilia, Parma Quality Restaurants. L’organizzazione è affidata agli chef Enrico Bergonzi del ristorante Al Vèdel e a Cristian Broglia, nonché al food blogger Stefano de Stefano di Parma.

INFORMAZIONI:

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

Tel. 0521 313790 – ufficio.turistico@comune.colorno.pr.it

Pagina FB www.facebook.com/torteldols

www.comune.colorno.pr.it