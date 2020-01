"san valentino per sempre" con amori 4.0 alla feltrinelli

Gallery

Un viaggio nel mondo delle relazioni eternate nell'arte e nel web.Venerdì 14 febbraio alle ore 18.00, presso la libreria Feltrinelli in via Farini a Parma, si avrà la presentazione del libro "Amori 4.0" ed. Alpes. La curatrice del volume Amalia Prunotto, psicologa e psicoterapeuta, ideatrice dell'intero progetto "Amori 4.0", dialogherà con Andrea Giuffredi, coach ed istruttore mindfulness, creatore di "Riparti da te Academy" ed autore di "Scopri chi sei" ed. Mursia.Parte dell'incasso del libro sarà devoluto all'associazione LIDAP Odv di Parma. Modera l'incontro lo speaker radiofonico Andrea Gatti.Sono previsti interventi di Elena Alfonsi, Maria Angela Gelati, Alma Chiavarini e Arianna Torelli (giornalista e comunicazione Re.Te 4.0).La presentazione del volume segna l'apertura della terza rassegna "Amori 4.0", quest'anno intitolata "L'amore è eterno... sul web", nonché l'avvio dei lavori della Re.Te 4.0, Relazioni e Terapie in tempi digitali.Il nutrito team di professionisti ed esperti (psicoterapeuti, avvocato, giornalista, web master, formatori, scrittori, etc.) delle tematiche web, promuoverà e strutturerà percorsi innovativi e specifici per le nuove realtà nate con internet ed i social: dalle truffe affettive ai reati cyber, dalle nuove dipendenze alle prospettive del futuro. Si lavorerà nel territorio, ma anche via Skype, per promuovere gli strumenti tecnologici come opportunità.A capo del progetto la referente Amalia Prunotto www.amaliaprunotto.com www.amoriquattropuntozero.net (tel. 3382795278) con Roberto Cavaliere www.maldamore.it