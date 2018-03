sconfiggere i pensieri che ci rendono infelici

Perchè individuare i pensieri disfunzionali?

Per diventare consapevoli di quando, quanto e con chi li utilizziamo.

A che cosa serve individuarli?

Per imparare a diminuire il malessere ed essere più contenti e felici.

Come sostituire i pensieri fonte di malessere con altri più funzionali?

Lo vedremo durante l'incontro ed è possibile tra due date:

Sabato 24 marzo 2018 dalle 16.30 alle 18.30

Dove: viale Partigiani d'Italia, n° 16 (angolo via Usiglio)Parma

Destinatari: Persone interessate dai 18 in su

Come partecipare? Essendo la capienza massima limitata è indispensabile la prenotazione tramite mail al seguente indirizzo: dottoressa.simonaerrico@gmail.com

Costo: 22 euro a persona