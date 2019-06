Serata di filosofia ai diari di bordo

Mercoledì 12 Giugno alle ore 18.00 presentazione ai Diari di bordo di Parma del libro "Sull'Empedocle di Giorgio Colli" di Federica Montevecchi, pubblicato da Luca Sossella Editore nella collana Numerus.

A dialogare con l'autrice sarà Donatella Gorreta, docente di Italiano e storia, è autrice di articoli e traduzioni di Simmel e Schweitzer.



Sull'Empedocle di Giorgio Colli riflette sull’interpretazione colliana del filosofo-poeta presocratico dell’amore e dell’odio, considerato esponente di un mondo in cui la razionalità non può dar conto di se stessa, al contrario di ciò che pensano i moderni, perché alla sua radice sta un ‘agalon’, un’immediatezza vitale inattingibile e inesprimibile rappresentativamente. Si tratta di un’interpretazione in cui è possibile rintracciare temi della dottrina teoretica di Colli sull’espressione e soprattutto l’intendimento della filosofia come espressione di pensiero ed di azione. Giorgio Colli è stato, infatti, un esempio raro di indipendenza e originalità intellettuale : filosofo, filologo, organizzatore editoriale, ha attraversato anni decisivi della storia italiana dando contributi alle case editrici Einaudi, Boringhieri e Adelphi. Sua la prima traduzione dell’Organon di Aristotele, sua la proposta negli anni cinquanta del Novecento, di una edizione critica dell’opera di Nietzsche, realizzata nel decennio successivo con Mazzino Montinari.