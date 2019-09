sherlock holmes & l'arte del delitto - halloween al castello

Gallery

SHERLOCK HOLMES & L'ARTE DEL DELITTOUn intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagineUn antico castello rischiarato dai pallidi raggi lunari, un ricco collezionista di opere d'arte e quattro illustri ospiti: Miss Irene Adler, l'Ispettor Lestrade, Mycroft Holmes ed il Professor Moriarty... Quale segreto si cela dietro alla misteriosa sparizione di un prezioso e controverso dipinto ed alla morte di Sir Greenwich?...Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine. Accompagnati da Sherlock Holmes, avrete occasione di esplorare il castello, raccogliere indizi cruciali, incontrare i sospettati ed esaminare la scena del crimine, per svelare la scottante verità che si cela dietro ad un efferato e misterioso omicidio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende Giovedì 31 Ottobre al Castello di Varano!Prenotazione Obbligatoriaturni ore:19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:00L'EVENTO DURA UN'ORA E MEZZACosto della manifestazione a persona:Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 25 Ottobre):- adulti, 18 euro- ragazzi fino ai 16 anni, 15 euroSenza prevendita:- adulti, 25 euro- ragazzi fino ai 16 anni, 20 euroNOTE: è possibile partecipare all'evento in mascheraL'evento si svolgerà al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempoPer informazioni e prenotazioniTelefono: 327 3797253Mail: castellodivarano@gmail.comWeb: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com