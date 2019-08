sperimentare la felicità in gruppo: incontro lidap a vigatto

Si può imparare a fidarsi degli altri e, cosa ancora più importante, di se stessi?

Domenica 8 settembre alle ore 17.00 se ne parlerà in occasione di “Benessere in Villa” – la giornata dedicata alla cura di sé in programma a Villa Meli Lupi di Vigatto (PR) – durante l’incontro dal titolo "Felicità in gruppo: l'auto-mutuo-aiuto come strumento di benessere", che vedrà la partecipazione di Alma Chiavarini e Giuseppe Costa (formatori e facilitatori per LIDAP Onlus sez. di Parma).



Da ormai 28 anni, la Lega Italiana contro i Disturbi d'ansia, d'Agorafobia e da attacchi di Panico utilizza lo strumento del gruppo per trovare risposte a vari disagi. In questo contesto infatti ogni persona riesce a sperimentare il duplice ruolo di “chi aiuta” e di “chi usufruisce dell’aiuto”, di soggetto attivo e passivo, di ascoltatore e di ascoltato. Un’esperienza cui è stato dedicato un intero capitolo all’interno del recente volume “Amori 4.0 – Viaggio nel mondo delle relazioni” edito da Alpes Italia e nato dal progetto di Amalia Prunotto (psicologa-psicoterapeuta e consulente LIDAP dal 1997), che verrà presentato durante l’incontro.



L’appuntamento è promosso da Parma Salute e Benessere Magazine www.facebook.com/parmasalute, media partner di “Benessere in Villa” www.benessereinvilla.it



Ingresso gratuito all’evento e all’intera giornata.



Per ulteriori info:

3382178731; alma.chiavarini@gmail.it; info@lidap.it





BENESSERE IN VILLA



Una full immersion di salute e benessere nel grande parco della Villa Meli Lupi a Vigatto (Parma). Domenica 8 settembre 2019, dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito, l’associazione culturale “Le Monadi”, con il patrocinio del Comune di Parma, organizza la settima edizione di “Benessere in Villa”, un momento per entrare in contatto con tante discipline per prendersi cura di se stessi.



Ci saranno conferenze divulgative, workshop, lezioni dimostrative e stand con operatori professionisti, a disposizione di tutte le persone che desiderano incontrare e conoscere discipline, metodiche naturali, pratiche per la salute e il benessere: naturopatia, floriterapia, fitoterapia, erboristeria, aromaterapia, reiki, meditazione, sistema aura soma, feng shui, counseling, tarologia, arteterapia, riflessologia plantare, shiatsu, massaggio psicosomatico, massaggio on site, massaggio sonoro armonico con campane tibetane, medicina cinese, scuole di naturopatia, reiki counseling. Oltre alla possibilità di conferenze e lezioni dimostrative gratuite delle varie discipline in spazi dedicati, saranno a disposizione dei partecipanti tante attività dedicate ai bambini e alla mobilità sostenibile.



L’evento ideato e organizzato da Lena Tritto e Claudia Politi Persson dell’Associazione culturale Le Monadi ha il patrocinio del Comune di Parma, la collaborazione di Terra Nuova e Parma Salute e Benessere Magazine come media partner. Per info: Lena Tritto, cell. 338 6168358, lenatritto@alice.it FB Lena Tritto - Claudia Politi Persson/Ass. Le Monadi Cell. 340 9945603 info@lemonadi.it www.lemonadi.it info@benessereinvilla.it www.benessereinvilla.it

