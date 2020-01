stage di bhangra con i bhangra vibes a parma - sabato 4 aprile!

I Bhangra Vibes a Parma!

Siamo lieti di invitarvi tutti ad un nuovo appuntamento con la danza indiana a Parma!

Questa volta esploreremo il Bhangra, lo stile di danza energico e frizzante della regione a Nord dell’India chiamata Punjab, con i nostri ospiti Bhangra Vibes, un evento da non perdere! I Bhangra Vibes sono il principale gruppo Bhangra del panorama italiano. Nel 2017 partecipano al programma televisivo “Ballando con le Stelle” e nel 2018 partecipano con le loro danze al docu-musical “The Harvest”, pellicola che denuncia lo sfruttamento della comunità indiana Sikh nelle campagne, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti dai festival internazionali.



Durante lo stage si apprenderanno i passi base di questo stile di danza e si studierà una coreografia di gruppo. Si lavorerà sullo stile, la postura e l’energia che il Bhanghra trasmette! Il Bhangra è oggi è il più recente fenomeno di danza, musica e fitness che si sta diffondendo in tutto il mondo. Il Bhangra è arrivato ad America’s Got Talent, alle Olimpiadi di Londra e persino alla Casa Bianca.



Gli stage sono organizzati da Rajkumari Dance di Jyoti Kumari, scuola di danza Certificata CID Unesco.



ORARIO 15.30 – 17.30

COSTO: 35,00 €*

*Prezzo ridotto a 30,00 € per gli allievi iscritti ai corsi Rajkumari Dance.



LUOGO DELLO STAGE:

Jazz Dance Studio, Stradello San Girolamo 6, Parma (zona Centro/ Barriera Repubblica).



COME PRENOTARE:

Scrivere a jyotikumaridance@gmail.com. Tel. + 393393165387.

La prenotazione è obbligatoria e i posti limitati. Per formalizzare l’iscrizione è necessario provvedere al versamento di 35,00 € tramite bonifico bancario o Paypal o di persona presso la nostra scuola.



I Bhangra Vibes

I Bhangra Vibes nascono nell’aprile del 2014 dalla passione di 9 ragazzi per il Bhangra, danza folk del Panjab; l’esternazione di questa passione porta il gruppo a partecipare a importanti eventi come il Festival dell’Oriente, feste paesane, eventi sportivi, a sostenere stage per gruppi di danza e talvolta collaborare con gli stessi per creare dei mash-up coinvolgenti.



Il gruppo oltre a portare in giro un ballo frizzante ha anche l’intento di promuovere la cultura indiana in particolar modo far conoscere alle nuove generazioni punjabi i riti e le tradizioni della cultura stessa, in contemporanea tutto ciò favorisce una migliore integrazione con gli altri popoli.



Il team, con sede a Solarolo Rainerio (C.R), è in continua evoluzione per migliorare quella che è la tecnica del ballo e si impegna nell’inserire nuove forme e composizioni trovando un punto d’incontro tra il Bhangra tradizionale, praticato fondamentalmente dai gruppi classici nel Punjab, e il Bhangra moderno, con un grande impatto nel nord America.