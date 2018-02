The Blues Brothers tribute band

Tu hai visto la luce!

Lui ha visto la luce!

Ho visto la luce! La banda!

La Big Band più divertente della citta’: LABBANDA - il tributo ai BLUES BROTHERS ! e… Giovanni Grassi aka Djamal !! LABBANDA: Un supergruppo con elementi da Karne Murta, Organ Vibes, Honolulu Swing, Soupaczar, Cisco, L'Usignolo e Jungle Radio darà nuova vita alla musica e alle atmosfere del più grande cult movie di tutti i tempi: The Blues Brothers tornano a vivere per una serata unica !

Preparatevi…

“Un orologio digitale Timex, rotto. Un profilattico non usato. Uno usato. Un paio di scarpe nere. Una giacca di un abito nero. Un paio di pantaloni di un abito nero. Un cappello, nero. Un paio di occhiali neri. 23 dollari e 12 cents.” Portate tutto ! A seguire in consolle.. Giovanni Grassi aka Djamal ! Non ci prenderanno: siamo in missione per conto di Dio! Nove musicisti d’eccezione:

Arjuna Iacci - “Joliet” Jake Blues - voce

Francesco Bufano – Elwood Blues – voce, armonica a bocca

Ivan Torelli – Matt "Guitar" Murphy - chitarra

Alberto Clerici – Willie “Too Big” Hall - batteria

Antonio Pollina – Donald “Duck” Dunn - basso

Marco Copelli – Paul “The Shiv” Shaffer - tastiere

Gabriele Merli – Lou “Blue Lou” Marini - sassofono

Valentino Spaggiari – Tom “Bones” Malone – trombone

Simone Copellini – tromba

► Ingresso riservato soci Arci

► Inizio spettacoli ore 22:00

► Per informazioni: 348-2467211