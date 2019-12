BIGLIETTI

Tiger: partecipazione a THE DIRTY NIGHT! 20€

Zebra: partecipazione a THE DIRTY NIGHT! 55€

Leopard: partecipazione a THE DIRTY NIGHT! + Hotel 75€

Panther: partecipazione a THE DIRTY NIGHT! + Hotel + Cenone 110€



Per prenotare ed acquistare i pacchetti:

Dorian | Whatsapp: +39 344 189 9362

Mail: totembooking@gmail.com



Finalmente un sogno che diventa realtà, la risposta definitiva alla domanda “Cosa facciamo a Capodanno?”. Lasciate da parte qualsiasi indecisione, per la notte più scintillante dell’anno il mondo del rock e della trasgressione è al Campus Music Industry di Parma. Lo storico locale ancora una volta si conferma come il più importante tempio del divertimento dell’Emilia Romagna ospitando “THE DIRTY NIGHT!”, la festa di capodanno più irriverente d’Italia: il paese dei balocchi, il regno della perdizione, un posto dove i sogni diventano realtà.

Dal Metal al Rock, dalla Dark Wave alla New Wave, passando dal Glam alle sonorità più ricercate come Ebm e techno. 3 Sale con tre stili differenti per ogni stato d’animo e gusto.

Ad animare la serata sarà il noto staff di BLACK CIRCUS, grazie al quale potrete trasformare il vostro eden in sodoma e vice versa, tra vizi e virtù. A voi la scelta.



Sarà presente anche la musica dal vivo con i MOTLEY GANG, strepitoso e fedelissimo tributo ai MOTLEY CRUE, tanto da essere riconosciuti dal Nikki Sixx in persona come tribute band ufficiale.

Con il loro spettacolo travolgente avranno il compito di accompagnarci nei primi attimi dell’anno, momento in cui le passioni e gli istinti danno libero sfogo al loro essere. Del resto, quello che succede al Campus, rimane al Campus!



Saranno 3 le sale con vari Dj che si alterneranno fino alle prime luci del mattino:



MAIN STAGE: Rock 360° / alternative rock / hard rock / glam



GOTHIC ROOM: Dark / new wave / post punk / electro



METAL ROOM metal 360°



A breve verranno annunciati i DJ che parteciperanno alla serata



PERNOTTAMENTO e CENONE

Ovviamente THE DIRTY NIGHT, come reame che tale può definirsi, non lascia il suo popolo senza vitto e alloggio. Saranno a disposizione le camere del prestigioso Holiday Inn Express di Parma a pochissimi minuti dal locale.

Il cenone sarà servito in un'area appositamente allestita all'interno del club.



SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

THE DIRTY NIGHT! offre anche un servizio servizio navetta gratuito da e per l’hotel al Campus Music Industry.



IDRA EVENTI

www.facebook.com/idrabooking

CERBERUS BOOKING

www.cerberusbooking.com

BLACK CIRCUS

www.facebook.com/BlackCircusEvents



