tostatura aperta sabato 12 maggio

Sabato 12 Maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 grande inaugurazione per rinnovo locali da Caffè Armeno. Nella sua sede in Via Paradigna 61 /A la torrefazione parmigiana, con oltre mezzo secolo di attività, aprirà le porte del suo laboratorio di tostatura del caffè, dove si potrà assaggiare l'unico ed inimitabile espresso firmato Parma, marchio di Caffè Armeno. Dato il recente passaggio di proprietà, Caffè Armeno infatti è stata acquisi­ta da Torrcaffè, torrefazione della provincia reggiana famosa per il suo caffè tostato a legna, il negozio ha rinnovato la sua immagine, ampliando la sua gamma di prodotti, e apre le porte a grandi e bambini per scoprire i pro­cessi della lavorazione del caffè. Per tutta la mattina di SABATO 12 MAGGIO TOSTATURA APER­TA: in diretta tostatura dei chicchi di caffè ancora verdi. In collaborazione con Arte Dolciaria, pasticceria artigianale di dolce e salato, golose cre­azioni preparate sul momento da assaggiare: novità in esclusiva a Parma il cannoncino ripieno alla crema di caffè! Non mancheranno gadget e sconti speciali per tutti i presenti. Caffè Armeno -Via Paradigna 61 / A -Tel 0523/963785 www.armenocaffe.it