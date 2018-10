Traiettorie 2018 - concerto allievi del conservatorio di parigi

Martedì 09 ottobre 2018

Sala dei Concerti della Casa della Musica di Parma, ore 20:30



Allievi del Conservatorio di Parigi

in collaborazione con Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris



Programma della serata:



Franz Joseph Haydn (1732-1809)

"Trio in sol maggiore n. 39", Hob. XV:25 (1795)

per violino, violoncello e pianoforte

- Andante

- Poco adagio. Cantabile

- Rondò all'Ongherese. Presto



Alban Berg (1885-1935)

"Sonata", op. 1 (1908-1909)

per pianoforte solo



Maurice Ravel (1875-1937)

"Sonata" (1920-1922)

per violino e violoncello

- Allegro

- Très vif

- Lent

- Vif, avec entrain



Dmitrij Šostakovič (1906-1975)

"Trio n. 2 in mi minore", op. 67 (1944)

per violino, violoncello e pianoforte

- Andante

- Allegro non troppo

- Largo

- Allegretto





Organico:

Choha Kim, violino

Volodia van Keulen, violoncello

Julien Blanc, pianoforte





Per la terza volta consecutiva tornano a Traiettorie alcuni fra i migliori strumentisti del Conservatorio di Parigi, anche quest’anno con un programma che unisce passato e presente nel segno della continuità storica di una delle più gloriose e antiche istituzioni musicali del mondo. Choha Kim (violino), Volodia van Keulen (violoncello) e Julien Blanc (pianoforte) saranno dunque il 9 ottobre prossimo, alle ore 20:30 nella Sala dei Concerti della Casa della Musica a Parma, i protagonisti del quarto concerto della ventottesima edizione della rassegna di musica moderna e contemporanea organizzata da Fondazione Prometeo: Choha Kim, nata a Seul, ha studiato anche al Curtis Institute of Music presso la Yale University e ha già suonato nelle file della Orchestre Philharmonique du Luxembourg; Volodia van Keulen, allievo di Emmanuel Boulanger a Besançon e di Roland Pidoux a Parigi, ha vinto il secondo premio al Concorso internazionale della Società Umanitaria di Milano ed è artista in residenza presso la Fondation Singer-Polignac; Julien Blanc ha già esperienze concertistiche in area contemporanea sotto la direzione di Bruno Mantovani.

Il programma è decisamente denso e intrigante. Da un lato due trii improntati a sonorità tzigane eppure distantissimi nel tempo come il «Trio n. 39» di Haydn del 1795, tutto giocato sulla preparazione e l’esplosione del rondò finale in stile gitano, e il «Trio n. 2» di Dmitrij Šostakovič del 1944, nel quale le inflessioni orientali e ungheresi si piegano alla necessità di una tristezza funerea consona al dramma storico di quei tempi. Dall’altro le complessità strutturali di due lavori molto diversi fra loro: la «Sonata» per violino e violoncello di Ravel, dalle melodie tesissime, toni ansiosi, ossessivi, espressioni contrastanti e bipolari; e la «Sonata» per pianoforte op. 1 di Alban Berg, debutto pianistico di un compositore che rivelava ancora la sua dipendenza dal mondo di Schönberg ma al tempo stesso lasciava già intravedere la sua straordinaria abilità e personalità nel costruire melodie attraverso sottili intrecci di frammenti sonori.



Biglietteria

I biglietti saranno disponibili il giorno del concerto presso la reception della Casa della Musica (Piazzale S. Francesco 1, 43121 Parma) a partire dalle ore 19:30 e in prevendita su https://www.vivaticket.it/ita/event/allievi-del-conservatorio-di-parigi/117935.



Costi dei biglietti

Intero: € 15

Ridotto generico: € 10 (over 65 e soci TCI)

Ridotto studenti: € 5 (studenti universitari e del Conservatorio)

Omaggio: under 18



Per informazioni

Fondazione Prometeo

tel. 0521 708899 – cell. 348 1410292

e-mail: info@fondazioneprometeo.org



Link utili

http://www.fondazioneprometeo.org

https://www.facebook.com/festivaltraiettorie/

https://twitter.com/f_prometeo