trekking speed date - trova l'amore nei boschi!

Un percorso nei boschi

un appuntamento al buio

emozionanti giochi per divertirsi insieme.

Nel mese di San Valentino un'escursione tutta per single!



Il Trekking Speed Date aspetta tutti i single disposti a mettersi in gioco, con una passeggiata in montagna tra romantici faggi secolari e laghi incantati riscoprirete la voglia di conoscere e farvi conoscere.

L'anima gemella esiste, vieni a cercarla nei boschi!



Difficoltà E (medio-facile)

Dislivello + 500 m

Durata 5 ore (soste incluse)



Ragazzi dai 18 anni di età.



Ritrovo: ore 10.30 presso il Rifugio Lagdei - località Lagdei (Corniglio PR)



Equipaggiamento obbligatorio

Si consiglia abbigliamento caldo e a strati, impermeabile o mantellina antipioggia, borraccia da 1 litro/thermos, scarponi da trekking con suola scolpita, pranzo al sacco, cuffia, guanti, bastoncini da trekking (in caso di presenza di neve necessarie le ciaspole).



Costi

Accompagnamento guidato, attività ludiche ed assistenza tecnica con Guida Ambientale Escursionistica abilitata

15,00€ a persona



Possibilità di pranzo in rifugio (facoltativo) escluso dal costo dell'escursione.



Guida

Benedetta Pasquali - Guida Ambientale Escursionistica

abilitata con qualifica ai sensi della L.R. Emilia Romagna 4/2000 - Libero professionista ai sensi della L. 4/2013 - Associata AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) - Iscritta nel Registro Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche ®



Prenotazione obbligatoria entro sabato 15 febbraio al tel/sms/whatsapp 347.6952605 - email bennaturetrek@gmail.com