tutti a cena con il 1° rally di salsomaggiore terme

Salsomaggiore Terme (PR) – La prima edizione del Rally di Salsomaggiore Terme continua a far parlare di sé. La corsa, che si svolgerà nel fine settimana del 4 e 5 agosto prossimi, ha sviluppato un interesse intorno a sé non indifferente e gli organizzatori che fanno capo alla Salso Rally&Promotion e alla Media Rally e Promotion si stanno dedicando alle attività di contorno e promozionali dato che dal punto di vista della logistica è ormai tutto pronto. “Potremmo correre anche domattina – spiega Fabrizio Gentile- perché abbiamo autorizzazioni e permessi ormai da parecchio tempo; per questo ci stiamo dedicando ad altre iniziative per rendere ancora più significativa questa prima edizione. La sera precedente la gara offriremo la cena a tutti: equipaggi e staff: vogliamo che questa gara venga vissuta con spirito sportivo ma anche amichevole e riteniamo che condividere un momento conviviale possa contribuire a creare un clima particolarmente positivo.” Buffet speciale per tutti dunque, allestito nella suggestiva location della pasticceria Tabiano (via alle Fonti 7 Tabiano Terme) a con cibi e bevande incluse non solo per piloti e navigatori ma anche per i meccanici dei team; al termine, verso le ore 22.00, ci saranno pure i fuochi d’artificio a suggello di una serata davvero speciale. Premi speciali – La corsa assegnerà oltre ai canonici premi, anche due particolari riconoscimenti: il 1° Trofeo di Tabiano Terme che verrà assegnato a chi realizzerà il migliore tempo di classe N3 sulla Ps5 Tabiano e la Coppa Pellegrino Parmense che andrà a chi si aggiudicherà la classe R2B sull’ultimo tratto della prova di Pellegrino Parmense, la Ps6. Iscrizioni- L’attesa sta per finire: il primo giorno utile per poter inviare le adesioni al 1° Rally di Salsomaggiore Terme è il prossimo 6 luglio e ci sarà tempo fino al 27 dello stesso mese. La consegna del road book avverrà invece sabato 4 agosto presso Albergo Casa Romagnosi, giorno nel quale si potranno effettuare anche le ricognizioni del percorso a strade aperte alla circolazione, dalle 9.15 alle 13.15. Partners di gara saranno GMS, GED Transport, Vaportekno, Ecosan, Riberti, In Pipe, Redox, Microlab Consulting, Nuova Caser, La Focaccia Claudio Gatti, Valcarenghi, Delta Rem, G.V.M., Media Sport Marketing, EG srl, Ecofinder ed A.G.Utensili. Addetto stampa: Luca Del Vitto; +39.339.1477880; info@lucadelvitto.com