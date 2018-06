Un Bistrot tra le Vigne

Come antidoto all’afa delle domeniche d’estate in città, Monte delle Vignepropone una fuga dal caldo cittadino verso l’Antico Casale delle Vigne sulle colline di Ozzano Taro (PR), dove ogni domenica, dalle 12.00 alle 22.00, un menu allestito per l’occasione dai Fratelli Spigaroli potrà essere abbinato agli straordinari vini della cantina.

Ogni domenica di giugno e luglio, Bistrot tra le Vigne – arricchito dall’immancabile visita guidata alla cantina delle ore 17.00 - è un’opportunità per scambiare la desolazione cittadina con il fresco di un pranzo sul prato, di merende con aperitivi sulla terrazza dell’azienda vitivinicola o, ancora meglio, di una cena sotto le stelle. Chiunque potrà decidere come trascorrere la propria giornata a Monte delle Vigne, con la certezza di trovare sempre la qualità di un vino a coltivazione biologica nel calice e un menu personalizzabile sul tavolo, da comporre scegliendo dalla lista di un programma culinario di 10 piatti, tra aperitivo e dolce.

Nello specifico, il cartellone gastronomico prevede: come antipasti le tre stagionature di Culatello di Zibello con il salame Spigarolino e la giardiniera di Corte Pallavicina, il rotolino di Bietola ripieno di ricotta mantecata con le verdure stagionali su crema di Pomodorini, la tartare di manzo con insalatina di stagione e spuma di patate alle acciughe; come primi piatti i classici tortelli di erbetta alla parmigiana, i tagliolini al burro d’affioramento delle vacche rosse e culatello, i raviolini pizzicati di anatra, albicocche e crumble di parmigiano e, per finire, la selezione dei parmigiani delle 4 tipologie con la mostarda senapata di mele cotogne, il semifreddo agli amaretti di Giuseppe Verdi in salsa Zabaione e il tris di crostate dalla pasticceria. In alternativa anche un prelibato tagliere di salumi firmati Spigaroli e parmigiano reggiano di collina, disponibile anche in formato mini, da stuzzicare insieme a un calice di vino.