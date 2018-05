Un week end pienissimo di eventi e tutto da gustare

Venerdì 11

Cibus Off

Piazza Garibaldi

Il fuori salone di Cibus in città: alle 9.00 Una gustosa zuppa di sasso e una squisita macedonia di corteccia. Laboratorio per bambini a cura di Giocampus e Madegus alle 11.15 Studente fuoricasa a Parma? Sopravvivere mantenendo gusto e salute. Relatore Sergio Ghidini - Università degli Studi di Parma

alle 12.15 P come pesce - Cooking Show con Matteo Bersellini, chef del Ristorante Al Vedel (Colorno-PR) per Delicius

alle 18.00 I vantaggi dei legumi nella dieta mediterranea. Intervengono Andrea Fabbri, MasterComet Università degli studi di Parma e Lisa Ingrosso nustrizionista. Tasting a tema a cura di Luca Fanzaghi, chef Academia Barilla. A seguire aperitivo tasting

alle 20.30 Academia Barilla presenta: Master of Parma. Cena su prenotazione presso lo IAT del comune di Parma tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it Max 40 posti - euro 40,00 Chef del giorno al ristorante: Enrico Bergonzi (Al Vedel), Francesca Toma (Vecchio borgo),

Carducci Pedretti (Alle Roncole).

Medaglieri italiani

Biblioteca Palatina – Palazzo della Pilotta

Dalle 9.30 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.00 incontro di studio sui medaglieri italiani, sistema museale e identità nazionale. Alle 12.00 inaugurazione della mostra e alle 17.00 presentazione del catalogo notiziario del portale numismatico dello Stato. Ingresso gratuito. Per

informazioni tel. 0521220411.

Ex ragazzi al cinema

Cinema D’Azeglio – Via D’Azeglio, 33

Alle 15.00 e alle 17.30 proiezione del film Wonder, di Stephen Chbosky. Iniziativa riservata ai

maggiori di 55 anni fino a esaurimento posti.

Un concerto, un quadro

Voltoni del Guazzatoio – Palazzo della Pilotta

Alle 17.30 concerto con Francesco e Antonia Comito al pianoforte, anticipato dalla presentazione di un capolavoro del XIX secolo conservato nel palazzo e mai esposto al

pubblico. Ingresso euro 6,00. Per informazioni tel. 0521233309.

Perle di Parma

Palazzo del Governatore – Piazza Garibaldi

Alle 17.30 visita guidata alla mostra Il terzo giorno con Eles Iotti. Per informazioni e prenotazioni tel. 3488660878 – arnaldo.amadasi@unipr.it

I 60 anni del Club dei 27

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Dalle 20.00 alle 8.00 Una notte all’Opera, caccia al tesoro riservata ai bambini dai 7 ai 10 anni. Una notte indimenticabile tra stucchi e velluti, alla ricerca di un tesoro nascosto. E per fare il pieno di energie, cena e colazione in teatro! Per informazioni e prenotazioni:

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesch Chauhan, con Stephen Hough al pianoforte. Musiche di Brahms, Rachmaninov e Cajkovskij. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 –

www.fondazionetoscanini.it

Parma Home Restaurant

si aprono le cucine di casa. Scegliete la casa, la data e il menù e prenotate il vostro aperitivo, cena o pranzo. Sul sito tutti gli home restaurant con i rispettivi menu

www.parmahomerestaurant.com

Regio young

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Dalle 21.00 alle 8.00 Una notte all’opera, dai 7 ai 10 anni. Per informazioni e biglietti tel.

0521203999.

La bellezza. Il sogno di Dio diventa realtà

Biblioteca di San Giovanni – Piazzale San Giovanni, 1

Alle 21.15 incontro con il monaco benedettino Prof. Giorgio Bonaccorso. Per informazioni tel.

0521235311 – 235327.

De gustibus

Villa Malenchini – Carignano

Dalle 14.00 alle 21.00 mostra mercato sui piaceri della tavola e della vita all'aria aperta. Laboratori creativi e divertimento nell’area giochi per i più piccoli organizzata a sostegno del progetto Dynamo Camp. Si potrà arrivare in bici con la biciclettata organizzata da Fiab Parma, partecipare alle attività benessere dell’Associazione bolognese La Via delle Nuvole. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,00; gratuito per under 16. Per informazioni tel. 3281936450 -

www.degustibus.parma.it

Sabato 12

Cibus Off

Piazza Garibaldi

Il fuori salone di Cibus in città:

alle 10.00 Cappuccino d’autore: Latte Artist Giuseppe Fiorini. Colazione per la famiglia con

Zymil Parmalat

alle 11.00 Parma Capitale della Gastronomia, presentazione del libro di Giovanni Ballarini, intervistato da Michele Guerra (Assessore alla Cultura del Comune di Parma) e Cristiano Casa (Assessore al Turismo e al Commercio del

Comune di Parma)

alle 12.00 Parma Cuore del Pomodoro - Cooking Show a cura di Street Food Academy per Rodolfi

alle 18.30 Il gusto nell’arte ovvero Sine Cerere et Baccho friget Venus con Elisabetta Fadda, Professore associato di storia dell’Arte, Università degli studi di Parma

alle 19.30 Spazio alla Dispensa Parma - cooking Show di Enrico Bergonzi

chef Ristorante Al Vedel

alle 21.00 Cosmopolitans in concerto

Chef del giorno al ristorante: Nico Tamani (Vecchia Fucina), Enrico Bergonci (Al Vedel).

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Formelle dipinte. Nel Monastero di San Paolo, scrigno di tanti tesori storici e artistici, sono state trovate le formelle dell'antico pavimento cinquecentesco: dopo aver osservato quelle esposte, i bambini dipingeranno la loro “mattonella” decorandola con animali e personaggi fantastici. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

De gustibus

Villa Malenchini – Carignano

Dalle 10.00 alle 21.00 mostra mercato sui piaceri della tavola e della vita all'aria aperta. Laboratori creativi e divertimento nell’area giochi per i più piccoli organizzata a sostegno del progetto Dynamo Camp. Si potrà arrivare in bici con la biciclettata organizzata da Fiab Parma, partecipare alle attività benessere dell’Associazione bolognese La Via delle Nuvole. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,00; gratuito per under 16. Per informazioni tel. 3281936450 - www.degustibus.parma.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Family-bike a Degustibus

Ritrovo alle 14.45 con partenza alle 15.00 dal Parco Bizzozero (Via Bizzozero 15). Biciclettata per famiglie di 20 km alla fiera di Carignano. Costo assicurazione soci Fiab euro 1,00 non soci Fiab euro 3,00. Prenotazione consigliata a: bicinsieme@yahoo.it

Maschere italiane

Alle 16.00 partenza della sfilata da Via Trento, sosta alla chiesa di San Leonardo e arrivo all’Eurotorri alle 17.30.

Paganini on the road

Teatro Farnese – Palazzo della Pilotta

Alle 18.00 Aspettando il Niccolò Paganini guitar festival, concerto con il Marco Piperno alla chitarra. Per informazioni e biglietti tel. 0521572600 – info@societaconcertiparma.com Concerto delle Wind Band e del Coro di Voci bianche del Boito

Auditorium del Carmine - Via E. Duse, 1

Alle 18.00 in scena la Symphonic Wind Band, la Junior Band e il Coro di voci bianche del Conservatorio di Parma diretti rispettivamente da Andrea Saba, Francesco Zarba e Ilaria Poldi. Ingresso gratuito.

Nuove atmosfere

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5 lle 20.30 concerto diretto da Alpesch Chauhan, con Stephen Hough al pianoforte. Musiche di Brahms, Rachmaninov e Cajkovskij. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 –

www.fondazionetoscanini.it

Parma Home Restaurant

si aprono le cucine di casa. Scegliete la casa, la data e il menù e prenotate il vostro aperitivo, cena o pranzo. Sul sito tutti gli home restaurant con i rispettivi menu www.parmahomerestaurant.com

Atto d'amore sogno per l'arte

Reggia di Colorno

Alle 17.30 visita guidata speciale sulle arti decorative della corte ducale. Ingresso euro 5,50. Prenotazione consigliata allo 0521313790.

Teatro live

Teatro di Fontanellato

Dalle 19.00 apertura del bar/teatro e a seguire concerto dei Culpable in Piazza Verdi. Ingresso gratuito. In caso di maltempo i concerti si svolgeranno in teatro.

Escape castle. L’ultimo enigma di Leonardo Da Vinci

Castello di Varano Dè Melegari Dalle 19.30 un vero e proprio evento “escape” liberamente ispirato alla figura del geniale

Leonardo Da Vinci. Prenotazioni tel. 3273797253 - www.castellodivarano.it

Domenica 13

Cibus Off

Piazza Garibaldi

Il fuori salone di Cibus in città:

alle 10.00 Cappuccino d’autore: Latte Artist Giuseppe Fiorini. Colazione in famiglia con Zymil

Parmalat

alle 11.00 Le biodiversità del Parmigiano Reggiano Laboratorio di degustazione

alle 12.30 La Dispensa Parma - Cooking Show

alle 17.00 Ricette golose per giovani Chef Presentazione del progetto di foundraising di

HelpCode

alle 17.30 La cucina (IN)tollerante. Ingredienti e Ricette per Tutti.

A cura di Ilaria Bertinelli (Blog Uno Chef per Gaia)

alle 19.30 Aperitivo Freestyle con Flash Mob sulle note di Verdi

Chef del giorno al ristorante: Filippo Cavalli (Mascalzoni), Maria Anedda e Jacopo Bracchi

(Les caves).

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Alle 16.30 La Favola delle teste di legno. Spettacolo di burattini della Compagnia dei Ferrari. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Ghiaia in fiore

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 20.00 piante, fiori, frutti, semi, piante aromatiche, succulente, perenni e rare, progettazione giardini. Per informazioni tel. 0521313300.

De gustibus

Villa Malenchini – Carignano

Dalle 10.00 alle 21.00 mostra mercato sui piaceri della tavola e della vita all'aria aperta. Laboratori creativi e divertimento nell’area giochi per i più piccoli organizzata a sostegno del progetto Dynamo Camp. Si potrà arrivare in bici con la biciclettata organizzata da Fiab Parma, partecipare alle attività benessere dell’Associazione bolognese La Via delle Nuvole. Ingresso intero euro 7,00; ridotto euro 5,00; gratuito per under 16. Per informazioni tel. 3281936450 -

www.degustibus.parma.it

Città della memoria

Cimitero della Villetta

Alle 10.00 commemorazione di Padre Lino Maupas.

Alle 11.00 Pittori al monumentale – vite d'artista - prima parte, visita guidata a cura di

Giancarlo Gonizzi, in collaborazione con le Guide di Parma.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso

bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra Ettore Sottsass. Oltre il Design. Costo euro 12,00; euro

5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Concerti aperitivo

Fondazione Arturo Toscanini – Viale Barilla, 27/a Alle 11.00 Ensemble della Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Amedeo Monetti, musiche di Wagner, Satie , Ravel. Per informazioni e biglietteria tel. 0521391339 – 0521391372.

Attività culturale a Palazzo Bossi Bocchi

Strada al ponte Caprazucca, 4

Alle 16.00 Mezz’ora d’arte con…Latino Barilli, a cura di Anika Toscani. Ingresso gratuito. Per

informazioni www.fondazionecrp.it – guide@fondazionecrip.it

Musica al museo

Museo Glauco Lombardi – Via Garibaldi, 15

Alle 16.00 concerto dal titolo Bach & Sons, musiche di Wilhelm Friedemann, Carl Philipp

Emanuel e Johann Sebastian Bach. Concerto gratuito con biglietto d'ingresso al museo euro

5,00. La prenotazione è consigliata tel. 0521233727.

Ildebrando Pizzetti 2018

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 17.00 Le liriche di Pizzetti: la maturità, introduce il concerto Guido Salvetti. Ingresso

gratuito.

Gaudeamus in musica: rassegna corale

Chiesa S. Vitale - Strada Repubblica, 3

Alle 17.00 Pizzetti and friends, concerto del coro Ildebrando Pizzetti dell'Università di Parma.

Ingresso gratuito.

Parma Home Restaurant

si aprono le cucine di casa. Scegliete la casa, la data e il menù e prenotate il vostro aperitivo,

cena o pranzo. Sul sito tutti gli home restaurant con i rispettivi menu

www.parmahomerestaurant.com

Mercatino di antiquariato

Busseto

Dalle 8.00 alle 19.00 in via Roma mercato di antiquariato e del collezionismo. Per informazioni

tel. 052492487.

Maschere italiane

Bardi

Dalle 10.30 le maschere animeranno Bardi, seguirà pranzo con le maschere aperto al pubblico.

Visite medievali

Castello di Torrechiara

Bianca vi guida alla scoperta del castello con visite alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30 al prezzo di euro 3,00 per il servizio guida ed euro 4,00 per l'ingresso in castello. Per informazioni tel.

3282250714.

Atto d'amore sogno per l'arte

Reggia di Colorno

Alle 17.30 visita guidata speciale sulle arti decorative della corte ducale. Ingresso euro 5,50. Prenotazione consigliata allo 0521313790.

A tu per tu. Incontri musicali

Oratorio dell'Assunta - Rocca Sanvitale Sala Baganza Alle 18.00 Giovani promesse, con il vincitore concorso Shenzen (Cina) Bai Yanfeng al pianoforte, musiche di Beethoven, Liszt, Debussy, Rachmaninov. Direzione artistica M° Claudio Piastra. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni

tel. 0521331342.