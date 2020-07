Dal Festival della Parola ai sentieri d'arte e le visite guidate: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma il venerdì, sabato e domenica alle 10.30. Prenotazioni entro le 17.00 del giorno precedente: Iat Parma tel. 0521218889.

Sabato 11 luglio

Lungo il Canale S. Michele a Torrechiara. Sentiero d'arte

Ritrovo alle 8.15 via Bizzozero 15, partenza alle 8.30 per la biciclettata verso il nuovo Sentiero d'arte che collega Torrechiara e Langhirano. L’itinerario si sviluppa nella zona collinare, 50 km circa. Il ritorno può essere effettuato ripetendo il tragitto dell'andata

passando per Vigatto o in alternativa per Lesignano dè Bagni , Santa Maria del piano e percorrendo la voladora e via Argini. Ritorno entro le 13.00 circa. Per informazioni e prenotazioni tel. 3476844737 oppure tel. 3295466368. Iscrizione soci euro 1,00 (ass.ne

infortuni), non soci euro 3,00 (RC e ass.ne infortuni).

L'Oltretorrente: Parco Ducale, Chiesa SS. Annunziata, Casa Natale Toscanini (esterno) e il Ponte Romano

Alle 10.00 incontro con la guida davanti allo IAT in Piazza Garibaldi per una passeggiata guidata all'Oltretorrente. Durata 2h e mezza. Nessun ingresso a pagamento. Costo della visita guidata €10,00 a persona. Prenotazione e obbligatoria al 3333722729

(Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

www.parmawelcome.it

turismo@comune.parma.it

Visite guidate al Museo Glauco Lombardi

Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30 visita guidata al museo dedicato a Maria Luigia e la storia del Ducato, minimo 4 persone, massimo 9 persone, con obbligo di mascherina. Su prenotazione alla mail glaucolombardi@libero.it oppure al tel. 0521233727.

Musei civici: gli appuntamenti del fine settimana

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 presentazione del Museo: all'esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori

proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli accessi contingentati alle sale.

Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio per bambini da 4 a 10 anni La mia mattonella: la Pinacoteca custodisce tanti tesori e tra questi ci sono le antiche formelle dipinte del Monastero di San Paolo. Fiori, piante, volti, animali veri e fantastici ispireranno i bambini nella realizzazione della loro personale mattonella. L’attività si svolgerà all’aperto, nel Chiostro, e per un numero limitato di 6 bambini. I piccoli partecipanti dovranno portare il proprio astuccio personale con matite colorate e pennarelli; noi forniremo il materiale cartaceo. Mascherina obbligatoria sopra i 6 anni. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di venerdì 10 luglio. Alle 16.30 presentazione del Museo: nel Chiostro, all’aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Parma Grand Tour

Alle 15.00 visita in esterni del centro storico di Parma con guida abilitata. Per turisti e parmigiani, un romantico Grand Tour nella città accompagnati dal racconto di una guida locale. Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Re io - Durata 2 ore

circa. Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it Per informazioni tel. 3277469902. Costo 13€ - Ridotto 8€ - Gratuito fino a 6 anni. Visita in sicurezza con sistema di radioguide individuale che garantisce un'ottima fruizione delle spiegazioni.

Parma little tour

Dalle 15.30 alle 17.30 passeggiata guidata tra le vie del centro storico di Parma. Ritrovo alle 15.20 presso i portici del Palazzo del Comune, piazza Garibaldi - zona statua del Correggio. Partendo da Piazza Garibaldi, verso Piazza Duomo per parlare della nascita della

Cattedrale e del Battistero. Attraversando i borghi con le botteghe di prodotti alimentari tipici, verso la Basilica della Steccata e il Teatro Regio, Ponte romano e conclusione della passeggiata con Palazzo della Pilotta, il Monumento a Giuseppe Verdi e il Parco Ducale.

Tariffa: euro 12,00 adulti, euro 10,00 dagli 8 ai 18 anni. La tariffa comprende visita guidata e radioguide. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 9 luglio tel. 339.5907862 - elena.vitali.arc@gmail.com

Sabato in Oltretorrente

Alle 15.30 incontro monografico in un luogo suggestivo dell’Oltretorrente: la Chiesa di Santa Maria del Quartiere. Visita guidata della durata di 1 ora

www.parmawelcome.it

turismo@comune.parma.it

Ritrovo: presso il luogo indicato. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. +39 348 4559176 oppure e-mail: info@artemilia.it. La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 19.00 del giorno precedente la visita. Quota di partecipazione: 7 € adulti, 4 € dagli 8 ai

18 anni, 14 € totali per le coppie con ragazzi. Il servizio di visita guidata verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 4 partecipanti

Pillole festival

Parco Ducale - Serre Petitot

Dalle 17.00 alle 18.00 Pillole Kids: per bambini dai 4 ai 10 anni. Favole del Museo Cinese, lettura di Mu Lan l’eroina vittoriosa e Han Xin, una scodella di grano e mille monete d’oro.

Dalle 18.30 alle 19.30 Pillole Talk: Shetech Parma in Pillole, incontro sull’imprenditoria digitale al femminile con Federica Pasini (Hacking covid-19), Lucia Cerchiara (Cyberoo), Gaia Alaimo (Your Millenial Mentor). Un talk a 3 voci per conoscere esperienze di impresa

digitale al femminile a livello nazionale e creare spazi di sperimentazione e dibattito verso la prima community a Parma dedicata a imprenditoria, donne e tecnologia. Dalle 20.00 alle 21.00 Pillole Book: Matteo Bussola, presentazione del romanzo

L’invenzione di noi due, Einaudi Editore.

Alle 21.30 Pillole Music: Concerto Live: Edda. Uno spettacolo rock, granitico, ma anche divertente e fluido, Edda farà emozionare il pubblico. Protagonista assoluta sarà la sua voce, la sua incredibile vocalità, la sua grandissima forza emotiva.

Prenotazione obbligatoria www.comune.parma.it/prenota/app/#/eventi/incontrii

Per informazioni infofestivalpillole@gmail.com

Misteri, streghe e strani imbrogli

Alle 17.30 visita nel centro storico di Parma. Curiosità, aneddoti e storie misteriose di personaggi poco conosciuti di Parma. Partenza dal Parma Point di via Garibaldi - a lato del Teatro Regio - Durata 2 ore circa. Prenotazione online obbligatoria www.parmapoint.it

Per informazioni tel. 3277469902. Costo 13€ - Ridotto 8€ - Gratuito fino a 6 anni. Visita in sicurezza con sistema di radioguide individuale che garantisce un'ottima fruizione delle spiegazioni.

Festival della Parola di Parma

Centro Giovani Federale – Via XXIV maggio, 15

Alle 21.15 Nel nome di Fellini con Nicola Bassano e Michele Guerra. Due amici con tanto in comune (gli studi universitari, la passione per il cinema, incarichi istituzionali) si ritrovano al Festival della Parola, in rappresentanza di Parma e Rimini, per omaggiare il grande regista. Alle 21.30 I feii in(i) love (Prima Nazionale) Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti; voce Gianfranco Angelucci; Orchestrazione e progetto artistico: Paolo Castelluccia. Il Concept musicale punta a ripercorrere nel rispetto cronologico la carriera cinematografica ed artistica di Federico Fellini, conducendo lo spettatore in un viaggio itinerante ed emozionale, attraverso le composizioni musicali e le suite che hanno contraddistinto e reso ancor più celebri le sue opere nel mondo. Dal periodo Neorealista al periodo Rosa e oltre, i quadri descriveranno le tappe più importanti del cinema Felliniano e di forte impatto sarà l'abbinamento tra la musica e i contributi di Gianfranco Angelucci, storico collaboratore del regista riminese. Paolo Castelluccia ha curato gli arrangiamenti e i brani inediti, scritti appositamente per l'occasione e in linea con la scrittura dell'epoca; l’esecuzione è affidata alla Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti. (www.foibrunobartoletti.it). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti, previa prenotazione obbligatoria WHATSAPP al 3515337070. Per informazioni cell. 3930340603

coordinamento@rinascimento2zero.it www.festivaldellaparola.it

Spazi d’ozio

Centro giovani Federale – Via XXIV Maggio

Alle 21.30 Festival della parola: I FELL IN(I) LOVE, concerto a cura della filarmonica dell’opera italiana Bruno Bartoletti e con Gianfranco Angelucci (voce). In collaborazione con Rinascimento 2.0. Ingresso libero su prenotazione obbligatoria: info@teatrodelcerchio.it -

351 5337070.

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Jojo Rabbit. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 21.00 alla cassa della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Sorry We missed you, per la rassegna I Grandi Film. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti EFSA. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle

serate di lunedì sponsorizzate da EFSA. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da EFSA, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo

a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu

Per informazioni tel. 0521281138.

Esperienza tra natura, storia e gourmet

Arrivo con i mezzi proprio a Ostia Parmense alle 8.00, accompagnati da una Guida Gae Trekking Taro Ceno a Belforte per la partenza per una bellissima camminata di due ore tra luoghi della resistenza, castagni secolari, fonti gelide sorgive e natura incontaminata. Costo a persona euro 66,00. Prenotazione obbligatoria tel. 332581907 – 3667890161 – booking@7stelleviaggieturismo.it

Iniziative della Riserva Ghirardi

Centro Visite Riserva, loc. Predelle di Porcigatone - Borgo Val di Taro

Alle 9.30 Farfalle e lavanda: visita guidata naturalistica, una passeggiata tra boschi e prati della Riserva per raggiungere un campo di lavanda in piena fioritura che attrae tantissime farfalle, bombi e api selvatiche, permettendo l'osservazione ravvicinata e la fotografia di

questi meravigliosi insetti. Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le 18.00 del giorno precedente. Max 10 partecipanti, norme Covid -19 comunicate agli iscritti.

Alle 20.30 Voli nella notte visita guidata naturalistica alla scoperta degli abitanti segreti delle notti estive: falene e pipistrelli. Iniziativa gratuita. Prenotazione obbligatoria via SMS e Whatsapp al numero 3497736093 entro le 18.00 del giorno precedente. Max 10

partecipanti, norme Covid -19 comunicate agli iscritti.

Dopocena a Casa Verdi. Un Museo, di notte, come non l’avete mai visto

Casa Natale Giuseppe Verdi - Roncole Verdi

Alle 21.00, 21.45 e 22.30 partenza visite (25 minuti circa). Visite guidate in notturna alla luce di lanterne. Al termine di ogni tour guidato verrà offerto ai visitatori un ammazzacaffè, gentilmente messo a disposizione da Faled Distillerie srl di Roccabianca.

Gli ingressi e le visite saranno regolamentati secondo le ultime disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, disposte dalle pubbliche autorità. E’ necessario munirsi di mascherina. Costo intero euro 10,00, ridotto euro 7,00. Prenotazione consigliata. Per

informazioni e prenotazioni tel. 052492487 oppure info@bussetolive.com

Domenica 12

I laghetti di Medesano (in cerca di fresco)

Ritrovo alle 8.15 via Bizzozero 15, partenza alle 8.30 per la biciclettata verso i laghetti di Medesano. Ritorno entro le 13.00 circa. Percorso di Km 56 circa. Per informazioni e prenotazioni tel. 3291683390. Iscrizione soci euro 1,00 (ass.ne infortuni), non soci euro 3,00

(RC e ass.ne infortuni).

Musei civici: gli appuntamenti del fine settimana

Castello Dei Burattini - Via Melloni 3

Alle 11.00 e alle 16.30 doppio show della Compagnia I Burattini dei Ferrari, La Favola delle teste di legno. Gli spettacoli si terranno presso il Giardino Segreto – spazio esterno al Castello dei Burattini. È richiesta la prenotazione tramite web app www.comune.parma.it/prenota entro le ore 12 di venerdì 10 luglio. Alle 15.00 presentazione del Museo: all'esterno del Castello dei Burattini verrà illustrato il

percorso museale dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. I visitatori proseguiranno liberamente la loro visita all’interno dello spazio espositivo rispettando gli

accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 presentazione del Museo: nel Chiostro, all'aperto, verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio comunale. I visitatori poi proseguiranno

liberamente la loro visita alla Pinacoteca rispettando gli accessi contingentati alle sale. Non è richiesta la prenotazione.

Battistero, Cattedrale e Museo Diocesano

Alle 11.00 incontro con la guida davanti alla Cattedrale in Piazza Duomo, per una visita guidata anche agli interni. Durata 2h e mezza. Costo della visita guidata €10,00 a persona. Ingresso a pagamento €6,00 a persona. Prenotazione obbligatoria al 3333722729 (Sandra Baiocchi, guida turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Arena Estiva cinema D’Azeglio

Strada D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Il paradiso probabilmente, per la rassegna Super Essai. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50 per anziani, studenti, personale e pensionati Barilla, Tep, Carta Doc Chiesi Farmaceutici, Dipendenti EFSA. Ingresso gratuito per le proiezioni nelle serate di lunedì sponsorizzate da EFSA. Ingresso 1,00 € per le proiezioni nelle serate di martedì sponsorizzate da EFSA, parte dell'incasso sarà devoluto in beneficenza. La prenotazione per le serate sponsorizzate da Efsa è facoltativa, ma consigliata scrivendo

a: EFSA4Parma2020@efsa.europa.eu Per informazioni tel. 0521281138.

Arena Estiva cinema Astra

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Piccole donne. Ingresso € 7,00, ridotto € 5,50. È possibile prenotare un biglietto non numerato scrivendo un messaggio o whatsapp al numero 3662376453 entro le 19.00. Il biglietto si potrà ritirare dalle 20.15 fino alle 21.00 alla cassa

della sala interna. In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’interno. Per informazioni tel. 0521960554.

Bianca e la via dei Linari

Torrechiara

Alle 10.00 passeggiata guidata intorno al castellolungo la via dei Linari con guida professionale. Incontro in Piazza Leoni per la distribuzione delle audioriceventi. Costo € 6,50; bambini € 4,50. Prenotazione obbligatoria entro il sabato alle 18.00 tel. 3282250714.