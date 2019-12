Natale in arrivo: tra trenini, mercatini, bancarelle e regali speciali

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 20 dicembre

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

La Toscanini. Stagione di concerti

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5/a

Alle 20.30 concerto diretto da Alpesh Chauhan, con musiche di Beethoven e Sostakovic. Per informazioni e biglietti tel. 0521391339 - 0521391372 – www.latoscanini.it

Jethro Tull. The Christmas Concert

Chiesa di San Vitale - Strada della Repubblica 3

Alle 21.00 Ian Anderson e i Jethro Tull a Parma per un concerto di beneficenza, per celebrare il Natale. Il ricavato sarà donato a Snupi Onlus. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone. Per informazioni tel. 3703046420.

Dreamy World. Concerto di Sahar Ajdamsani

Museo d’Arte Cinese ed Etnografico - viale San Martino, 8

Alle 21.00 concerto con l'artista iraniana Sahar Ajdamsani, voce, accompagnata da Luca Nobis, chitarra, Martina Surace, suonatrice di viola e Giovanni Amighetti, sintetizzatori analogici. Dreamy World è un inno alla fratellanza dei popoli e all’emancipazione femminile. Per informazioni e acquisto biglietti tel. 0521257337 - www.museocineseparma.org

Teatro Magnani: Stagione lirico-sinfonica

Fidenza Alle 20.30 va in scena La Traviata, di Giuseppe verdi. Per informazioni e biglietti tel.

3489281082 – 3427020858.

Sabato 21 dicembre

Artesauro

Via Nazario Sauro

Per tutta la giornata esposizione lungo la via di artigianato e hobbistica.

Settimana di Maria Luigia

Museo Glauco Lombardi – strada Garibaldi, 15

Alle 10.00 visita guidata per bambini e famiglie dal titolo “Vi presento Maria Luigia e Napoleone. Partecipazione euro 3,00. Prenotazione consigliata tel. 0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.30 Il castello degli spaventi. Spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 15.30 Creo il mio presepio. In Pinacoteca tanti pittori ci raccontano il tema della Natività: ispirati dall’osservazione di questi quadri, disegniamo il nostro piccolo presepio. È richiesta la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30 visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al

grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

La Tana di Natale

Gastronomy hub – Piazzale della Pace, 1

Dalle 15.00 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.30

Nella Sala Dolce Tartufini al cioccolato. Piccole delizie a cui non saprete resistere, sono loro i Tartufini di cioccolato, che per l’occasione si travestono da palline per l’albero di natale, coloratissime e ovviamente buonissime. Da 6 a 12 anni (max 12 partecipanti). Nella Sala salata Gli anolini. Uova, farina, parmigiano, pangrattato & C. insieme per realizzare

il piatto del Natale parmigiano. Da 10 a 14 anni (max 12 partecipanti). Prenotazione obbligatoria tel. 0521218889 – turismo@comune.parma.it Dalle 15.00 alle 18.30 al Pomocovo spazio ludico-didattico pensato appositamente per i più

piccoli e il loro accompagnatori per trascorrere qualche ora all’ insegna del divertimento

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 e alle 20.30 Le disavventure di Pinocchio. Una favola musicale basata sul romanzo di Carlo Collodi. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242. Alle 18.00 va in scena Un Canto di Natale, di Charles Dickens, reading con Gigi Dall’Aglio. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Concerto di Natale in Pilotta

Galleria Nazionale - Complesso Monumentale della Pilotta

Alle 17.00 concerto di Natale con l'Ensemble Show-Choir Vocalists Le Pleiadi di Bolzano, diretto dal M.° Lucia Targa. Ingresso gratuito al concerto previo acquisto del biglietto d'accesso al museo. Per informazioni tel. 0521233309.

Some other kind of blue

Auditorium del Carmine – Vie E. Duse, 1

Alle 17.00 il Mefisto Ensemble diretto da Roberto Bonati reinterpreta uno dei più celebri album di Miles Davis. Ingresso gratuito.

Concerto di Natale 2019

Teatro al Parco – Parco Ducale

Alle 20.30 concerto del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi rivolto a tutta la cittadinanza. Diretto dal M° Alberto Orlandi, con il soprano Kyoko Hattori, musiche di Verdi, Rossini, Offenbach, brani moderni e celebri colonne sonore. Ingresso gratuito; eventuali offerte raccolte saranno interamente devolute a Avis Parma.

Natale in musica

Chiesa di San Giovanni Evangelista

Alle 20.30 concerto benefico a favore dell'associazione La doppia elica, con l'Ensemble Simone Molinaro, i tenori Salvatore Gaias e Claudio Isoardi, i baritoni Tiziano Tassi e Matteo Armanino, il basso Marco Piretta, direttore Francesco Lambertini. Biglietti euro 15,00 in vendita sul circuito e nelle prevendite Vivaticket.

Salotti musicali parmensi

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 I salotti musicali della Vienna asburgica: Haydn e Brahms, concerto a cura di Accademia organistica di Parma. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria effettuabile a partire dalle 8.00 del lunedì precedente via email a salottimusicaliparmensi@gmail.com (massimo 3 posti per ogni richiesta). Per informazioni www.salottimusicaliparmensi.it

Natale al Labirinto

Labirinto della Masone - strada della Masone, Fontanellato

Alle 16.00 Coro CAI Mariotti. Rassegna di canto corale natalizio: dalle 15.30 ingresso euro 10,00 (concerto e Labirinto). Per informazioni tel. 0521827081.

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 Anche l’inverno ha il suo fascino, nei colori scuri, nei cieli avari di luce, neipanorami di nature selvagge, nelle antiche pietre della più arcaica Valceno. Per informazioni e prezzi tel. 3801088315 o 0525733021.

Domenica 22 dicembre

Mercatini di Natale in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Dalle 9.00 alle 19.00 mercatino con artigianato, handmade, vintage e tantissimi articoli a tema natalizio (addobbi, tessili, etc...), specialità gastronomiche, aree ristoro con truck food, degustazioni, laboratori per bambini, Christmas live music. Per informazioni tel. 0521313300.

Il trenino di Natale

Una vera magia percorrere tutto il centro storico di Parma, passando sotto le illuminazioni di Natale, i borghi e le strade più vivaci a bordo di una trenino elettrico per ammirare la città comodamente seduti. Partenza da Piazza Garibaldi, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Corse disponibili ogni 40 minuti circa. Biglietto intero euro 6,00; biglietto ridotto euro 3,00 (bambini 0-5 anni, disabile, accompagnatore disabile). I biglietti potranno essere acquistati a bordo e presso rivendite convenzionate come l'Ufficio del turismo in Piazza Garibaldi, 1 e alberghi.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini – Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata. Un percorso dedicato ad una delle più grandi collezioni di burattini e marionette appartenuti alla Compagnia dei Ferrari e ad altre famiglie di burattinai. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti. Alle 16.30 Bargnocla Cabaret. Spettacolo della Compagnia I burattini dei Ferrari. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Pinacoteca Stuard – Borgo Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata. La collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri unite ad opere del patrimonio comunale verranno illustrate in un percorso attraverso sei secoli di storia dell’arte, dai “fondi oro” dei maestri toscani del Trecento al grande artista parmigiano del Novecento Amedeo Bocchi. Non è necessaria la prenotazione.

Biblioteca Pavese

Alle 16.30 Dove si nasconde Babbo Natale? Spettacolo di narrazione di ombre e luci liberamente ispirato al libro "Babbo Natale e le formiche" di Philippe Corentin, a cura de Le Galline Volanti. Per bambini dai 3 anni, è richiesta la prenotazione tel. 0521493345 - pavese@comune.parma.it

Teatro del Cerchio: stagione ragazzi

Auditorium Toscanini - Via Cuneo, 3

Alle 17.00 va in scena Hanno rubato il Natale! (Il Grinch), con Mario Aroldi e Gabriella Carrozza.Per informazioni e prezzi tel. 3515337070 - www.teatrodelcerchio.it

Fondazione Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 va in scena Un Canto di Natale, di Charles Dickens, reading con Gigi Dall’Aglio. Per informazioni e prezzi tel. 0521230242.

Natale al Borgo

Borgo Val di Taro

Dalle 17.30 partenza da Piazza La Quara per gli Auguri della Corale Lirica Valtaro, cori itineranti nel centro storico, alle 18.00 messa cantata nella Chiesa di San Domenico e chiusura a seguire in Piazza Squeri. Per informazioni tel. 052196796.

Spettacolo di Natale

Teatro Giuseppe Verdi - Busseto

Alle 21.00 I fratelli Ugoni si esibiranno in uno spettacolo di canti natalizi. Ingresso a offerta, prenotazione consigliata effettuabile presso la Ferramenta Tecnia di Busseto. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Aiuto Minori Terzo Mondo O.n.l.u.s. Per informazioni e prenotazioni tel. 052491222.