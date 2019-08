Week end tra sagre, musica e cultura: tutti gli eventi

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 23

Food Stories con la guida

Alle 10.00 incontro con la guida davanti a IAT, in Piazza Garibaldi. Itinerario lungo borghi, vicoli , piazze storiche e chiese ( Cattedrale e Battistero), dedicato alla tradizione agroalimentare e gastronomica di Parma e della Food Valley. Inizio della visita guidata alle 10.00. Durata: 2 ore e mezza. Costo della visita guidata euro 15,00 cad. A richiesta visita interna al Battistero/ingresso euro 6,00 cad. Prenotazione obbligatoria al 333 3722729/Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Visita guidata alla Sala Consiliare del Palazzo Municipale

Alle 15.45 Incontro con la guida davanti allo IAT, in Piazza Garibaldi per una visita guidata agli affreschi e all' apparato decorativo della Sala del Consiglio Comunale.Ingresso gratuito. Costo della visita guidata, a cura di Baiocchi Sandra (guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna) euro 5,00 a persona; gratuito under 10 anni. Prenotazione al 3333722729 ( Sandra Baiocchi).

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Rocketman. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film L’ultima ora, versione originale sottotitolata. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo

Vie e piazze di San Secondo Parmense

Serata gastronomica con protagoniste la Spalla e la Fortanina , musica e Luna Park. Per informazioni tel. 0521873214 - 0521871500.

Piewoodstock

Pieve di Cusignano – Fidenza

Alle 19.00 musica e cucina in un ambiente country. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3289454126.

Balletti meccanici, cinema e musica sotto il cielo del Labirinto

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 21.30 Earthset, sonorizzazione live de L'uomo meccanico (1921) di André Dreed (in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna) Aftershow: Balletti Meccanici Dj Set. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 0521827081.

Sabato 24

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Viaggio in Pinacoteca. Età: 4 – 9 anni. È gradita la prenotazione tel. 0521508184. Alle 16.30: visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Il traditore. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Subemergence, in prima visione. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Parmigiano-Reggiano in Festa

Monticelli Terme

Durante la manifestazione possibilità di assaggi e acquisto di Parmigiano Reggiano nelle sue diverse tipologie (di Pianura, di Montagna, di Sola Bruna, di Vacche Rosse e a Lunga Stagionatura); stand enogastronomici con Prosciutto Crudo di Parma, Lambrusco, Aceto Balsamico; mercato ambulante di Forte dei Marmi; alle 17.30 laboratorio didattico-scientifici per bambini Tutti i colori del latte (prenotazione consigliata al tel. 0521687736); palio dei caseifici; Swing Cooking Show con la gli chef Simone Finetti (Masterchef All Stars) e Diego Bongiovanni (La Prova del Cuoco); giochi a tema; ristorazione con menu tradizionale e a base di Parmigiano Reggiano a cura delle Associazioni locali; laboratori di degustazione di Parmigiano Reggiano e Lambrusco. L’ingresso alla manifestazione e a tutte le iniziative è gratuito.

Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo

Vie e piazze di San Secondo Parmense

Serata gastronomica con protagoniste la Spalla e la Fortanina, bancarelle, musica e Luna Park. Per informazioni tel. 0521873214 - 0521871500.

Piewoodstock

Pieve di Cusignano – Fidenza

Alle 19.00 musica e cucina in un ambiente country. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3289454126.

Eventi al Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata notturna. Per informazioni e prenotazioni tel. 3338424031 -comunicazione@castellodibardi.info

Balletti meccanici in collaborazione I Giardini della Paura

Labirinto della Masone - Fontanellato

Alle 21.30 proiezione del film Il mistero dei giardini di Compton House (1982) di Peter Greenaway. Proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano. Ingresso euro 10,00. Per informazioni tel. 0521827081.

Musica in Castello

Parco Rural presso Azienda Rosa dell’Angelo – Rivalta di Lesignano dè Bagni. Alle 21.30 Simone Zanchini quartet in Casadei secondo me, omaggio al romagnolo che sconfisse il boogie. In caso di maltempo Rosa dell’Angelo. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Domenica 25

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Cinema Astra arena estiva

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.15 proiezione del film Green book. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione del film Subemergence, in prima visione. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Rocca e natura

Fontanellato

Durante la giornata attorno alla Rocca mostra-mercato con sezioni dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti e artisti. Per informazioni tel. 0521829055.

Parmigiano-Reggiano in Festa

Monticelli Terme

Durante la manifestazione possibilità di assaggi e acquisto di Parmigiano Reggiano nelle sue diverse tipologie (di Pianura, di Montagna, di Sola Bruna, di Vacche Rosse e a Lunga Stagionatura); stand enogastronomici con Prosciutto Crudo di Parma, Lambrusco, Aceto Balsamico; mercato ambulante di Forte dei Marmi; laboratorio didattico-scientifici per

bambini Le Forme del paesaggio (prenotazione consigliata al tel. 0521687736); palio dei caseifici; Swing Cooking Show con la gli chef Simone Finetti (Masterchef All Stars) e Diego Bongiovanni (La Prova del Cuoco); giochi a tema; ristorazione con menu tradizionale e a base di Parmigiano Reggiano a cura delle Associazioni locali; laboratori di degustazione di Parmigiano Reggiano e Lambrusco. L’ingresso alla manifestazione e a tutte le iniziative è

gratuito.

Fiera delle pesche

Oratorio della Madonna del Buon Cuore – Copermio, Colorno

Alle 9.30 accoglienza dei partecipanti e visita all’Oratorio. Per tutta la giornata vendita benefica di torte e pesche. Alle 17.00 S. Messa e processione con stendardo accompagnata dalle note del Complesso Bandistico Giuseppe Verdi di Parma. Alla fine cena sul prato con il pesce di Ajolfi (posti a sedere). Per informazioni tel. 0521816939.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30 e alle 11.45 visita guidata al castello in abiti medievali. Costo visita guidata euro 3,00, ingresso in castello euro 5,00. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714.

Fiera della Fortanina e della Spalla di San Secondo

Vie e piazze di San Secondo Parmense

Serata gastronomica con protagoniste la Spalla e la Fortanina, bancarelle, musica e Luna Park. Per informazioni tel. 0521873214 - 0521871500.