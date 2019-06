Dalla Festa Multiculturale al Parma Music Park: week end ricchissimo

Parma city tour: visita guidata a piedi nel centro storico di Parma con visita agli interni di Cattedrale e Battistero. Da lunedì a domenica alle 11.00; sabato anche alle 15.30. Per informazioni e prenotazioni: Iat Parma tel. 0521218889.

Venerdì 28 giugno

Festa di Ragazzola

Corte Le Giare - Via provinciale vecchia, 33 Ragazzola

In serata gastronomia tipica con torta fritta, spalla cotta, tortelli d'erbetta e di spalla cotta, grigliata di carne, ambolina fritta, fritto misto di mare. Musica con i Divina Band e a seguire disco ’70-’80 con dj Frambo. Per informazioni tel. 3395612798.

Parma Music Park

Via Buozzi - Torrile

Alle 21.00 Capo Plaza in concerto. Ingresso euro 23,00. Biglietti in prevendita sul circuito TicketOne. Per informazioni tel. 3395494039.

Cinema Astra arena estiva: Accadde domani

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Ride, di Valerio Mastandrea. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arc-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Recital

Teatro Verdi - Busseto

Alle 16.00 esibizione di Lee Jooyeon, soprano, alle 17.30 Lee Seung Yeon, soprano, al pianoforte Marco Beretta. Ingresso gratuito. Il concerto è organizzato da ADADS, Accademia Dell’Arte Dello Spettacolo. Per informazioni tel. 052492487.

Festa Multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

23° edizione della Festa Multiculturale con bancarelle di artigianato etnico, aree ricreative con spettacoli teatrali e concerti, ristorante all’aperto che alterna nelle 5 serate 33 diverse gastronomie da tutto il mondo e che propone piatti tipici dei paesi di provenienza delle comunità di stranieri residenti a Parma.

Festa sociale

Campo Sportivo - Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni In serata cucina tradizionale e pizza e musica disco anni ‘90. Per informazioni tel. 3894580692.

Musica in Castello

Corte Sant’Ilario - Felino

Alle 21.30 Umberto Galimberti e Meri Maroutian duo in La parola ai giovani, LibrInCastello. In caso di maltempo Cinema Teatro Comunale. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Sabato 29 giugno

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Attività Musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni 1

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Paesaggi dipinti: in Pinacoteca scopriremo che tanti pittori hanno dipinto la natura: luoghi lontani o paesaggi vicini a noi, come quello attraversato dal torrente Parma dipinto da Giulio Carmignani. Con acquerelli e pastelli colorati, nel laboratorio i bambini realizzeranno un paesaggio, reale o fantastico, con gli occhi dei Pittori. Età: 4 – 9 anni.

Durata: 1ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Parma DolceSweet Tour

Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata,

Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Un pizzico di luna

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

alle 21.15 spettacolo Due padri e altri animali feroci che vedrà l’importante presenza del fumettista Leo Ortolani. Ad accompagnare la voce di Ortolani ci saranno le musiche di Sting, Paul McCartney, George Harrison, John Lennon magistralmente arrangiate per chitarra sola da Toru Takemitsu e Nicola Jappelli. Ingresso intero euro 10,00. Biglietti in vendita il giorno dello spettacolo dalle 20.15. Per informazioni tel. 0521031170.

Cinema Astra arena estiva: Accadde domani

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Momenti di trascurabile felicità, di Daniele Lucchetti. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arc-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione di Nureyev – The White crow di Ralph Fiennes. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Ce n’è per tutti i gusti

Via Mazzini - Colorno

Dalle 19.00, dopo il rinvio di sabato scorso, cena in via Mazzini. Non solo tortelli, ma tante specialità locali. Per informazioni tel. 0521313300.

Festa Multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

23° edizione della Festa Multiculturale con bancarelle di artigianato etnico, aree ricreative con spettacoli teatrali e concerti, ristorante all’aperto che alterna nelle 5 serate 33 diverse gastronomie da tutto il mondo e che propone piatti tipici dei paesi di provenienza delle comunità di stranieri residenti a Parma.

Festa di Ragazzola

Corte Le Giare - Via provinciale vecchia, 33 Ragazzola

In serata gastronomia tipica con torta fritta, spalla cotta, tortelli d'erbetta e di spalla cotta, grigliata di carne, ambolina fritta, fritto misto di mare. Musica con l’Orchestra Spettacolo Matteo Bensi. Per informazioni tel. 3395612798.

Parma Music Park

Via Buozzi - Torrile

Dalle 21.00 Pinguini Tattici Nucleari in concerto. Ingresso euro 20,50. Biglietti in prevendita sul circuito TicketOne. Per informazioni tel. 3395494039.

Festa sociale

Campo Sportivo - Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni

In serata cucina tradizionale e specialità di pesce e musica con l’Orchestra spettacolo Castellina Pasi. Per informazioni tel. 3894580692.

Arte e suggestioni in Rocca

Rocca dei Rossi – San Secondo Parmense

Alle 21.30 visita spettacolo notturna. Ingresso euro 10,00; ridotto 7,50; ragazzi euro 4,00; gratuito under 10. Prenotazione obbligatoria tel. 3382128809 – 3334184232.

Musica in Castello

Corte Sant’Ilario - Felino

Alle 21.30 Natsuho Murata (11 anni) violino e F. Mussutto pianoforte in Il violino magico; musiche di W. A. Mozart e L. van Beethoven. In caso di maltempo Cinema Teatro Comunale. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3803340574.

Domenica 30 giugno

#Inascolto, virtuosismi d’estate al Parco

Parco Eridania – ingresso CPM Toscanini

Alle 21.30 concerto con il Quintetto di Ottoni della Filarmonica Toscanini con musiche di Debussy, Sousa, Verdi, Rossini, Modugno. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521391339 o email biglietteria@latoscanini.it.

Attività Musei civici

Castello dei burattini – Via Melloni 1

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Pinacoteca Stuard – Borgo del Parmigianino, 2 Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione.

Per informazioni tel. 0521607791.

Closing party

Via Palermo, 6

Dalle 18.00 fino a tarda notte festa di chiusura del progetto Workout Pasubio Temporary, una serata per festeggiare un traguardo e salutare il quartiere e la città, con i migliori contributi artistici di questi anni per una grande festa finale. Musica dal vivo, servizio bar e cucina. Ingresso gratuito.

Cinema Astra arena estiva: Accadde domani

Via Rondizzoni, 1

Alle 21.30 proiezione del film Il campione, di Leonardo D’Agostini. Ingresso euro 7,00; ridotto anziani, studenti universitari e soci Arc-Uisp euro 5,50. In caso di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

Cinema d’Azeglio arena estiva

Via D’Azeglio, 33

Alle 21.30 proiezione di Nureyev – The White crow di Ralph Fiennes. Ingresso intero euro 7,50, ridotto euro 5,50. Per informazioni tel. 0521281138.

Bianca e la corona sospesa

Castello di Torrechiara

Alle 10.30, 11.45, 15.00 e 16.15 visita al castello accompagnati da Bianca in abiti medievali. Per chi partecipa alle visite guidate, possibilità di degustazione a euro 12,00; ragazzi 3 - 10 anni euro 10,00 presso La Tavola del Contado. Per informazioni tel. 3282250714.

Festa Multiculturale

Parco Nevicati - Collecchio

23° edizione della Festa Multiculturale con bancarelle di artigianato etnico, aree ricreative con spettacoli teatrali e concerti, ristorante all’aperto che alterna nelle 5 serate 33 diverse gastronomie da tutto il mondo e che propone piatti tipici dei paesi di provenienza delle comunità di stranieri residenti a Parma.

Festa sociale

Campo Sportivo - Santa Maria del Piano, Lesignano de' Bagni

In serata cucina tradizionale e specialità di pesce e musica con l’Orchestra spettacolo Omar Codazzi. Per informazioni tel. 3894580692.