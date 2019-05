Parma Eticaland, Montanara in festa e specialità enogastronomiche: ecco il primo week end di giugno

Venerdì 31

Domenica Live

Piazza Garibaldi

Alle 17.00 Il tempo di Adriano Olivetti: Giuseppe Lupo intervista il giornalista e scrittore Furio Colombo e la scrittrice Maria Pace Ottieri.

Alle 18.30 Dalla multicultura al fare cultura: Lucilla Incorvati intervista la presidente di Global Thinking Foundation Claudia Segre, la fondatrice di REDOOC Chiara Burberi e la stilista Stella Jean. Alle 21.00 L’impresa musicale: Carla Moreni intervista il Presidente e Sovrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia Michele dall’Ongaro. Interventi musicali di Daniele Ruggieri, brani di Michele dall’Ongaro, Jacques Ibert e Astor Piazzolla. Ingresso gratuito. Per informazioni www.domenicalive.it

Verso traiettorie

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 20.30 Imri Talgam Vincitore dell’11° Concours international de piano d’Orléans, musiche di Frescobaldi, Berio, Ligeti, Sciarrino, Krüger, Poppe. Ingresso intero euro 10,00; studenti euro 5,00; under 18 gratuito. I biglietti saranno messi in vendita il giorno stesso del concerto presso la reception della Casa della Musica a partire dalle ore 19.30. Per prenotazioni tel. 0521708899 – 3481410292.

Parma danza 2019

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena l’Aterballetto con Bach project, Sarabande, Domus Aurea. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999.

Palio delle contrade

San Secondo Parmense - Piazza della Rocca

Dalle 17.00 Mercato rinascimentale delle arti e mestieri.

Vie del Borgo Dalle 18.00 Spettacoli itineranti per le vie del borgo con il Giullare Nespolo e il gruppo musici I Trovadores de Romagna. Dalle ore 19.30 Cene rinascimentali nelle contrade. Piazza della Chiesa Alle 22.30 Investitura dei Signori di Contrada e benedizione del Cero e del Drappo 2019. Piazza della Rocca

Alle 23.00 Spettacolo Frecce Infuocate degli arcieri di Porta San Francesco.

Per informazioni www.paliodellecontrade.com

Festa del Culatello

Zibello

Dopo aver gustato il menù tipico sotto il Palaculatello, serata giovani in collaborazione con il Party Hard di Fidenza. Alla console il DJ Francesco Molinari, che ci farà scatenare ininterrottamente sotto le luci stile discoteca www.festadelculatello.it

Experience Castle - Cena al buio in Castello

Corte Rocca Sanvitale di Fontanellato

Alle 20.00 visita guidata notturna a lume di candela alla Rocca Sanvitale e a seguire, alle 21.00 circa, Cena al Buio in Castello nella corte di pianura. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055 – rocca@fontanellato.org

I concerti di primavera

Villa Meli Lupi – Vigatto

Alle 21.00 concerto con Martin Much al pianoforte. Ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00. Per informazioni tel. 3290806509.

Sabato 1 giugno

Montanara in festa

Via Montanara e Via Torrente Bardea

Per tutta la giornata festa di quartiere con street food.

Parma Eticaland

Parco Bizzozzero - Via Bizzozero, 19

Dalle 9.00 alle 24.00 Due giornate dedicate all'Empatia e al mondo dell'infanzia con: spettacoli teatrali, artisti di strada, giochi antichi, concerti e tantissimi laboratori e corsi creativi. All'interno troverete cibo etico e sano: pizza, vegan kebab, crepes senza uova, gelati senza

latte, panini, noodles, pietanze indiane, Birra vegan e tanto altro cibo street food.

Oltremarket i portici delle Meraviglie

Sotto i portici dell’Ospedale Vecchio - Via D’Azeglio

Dalle 9.30 alle 19.30 mercato delle meraviglie, a Oltremarket , un’occasione unica in riscoprire la creatività vera; dai libri in miniatura, gioielli a tema letterario, una selezione di fashion e moda che comprende ciondoli in pietra e madreperla dipinti a mano. Per informazioni tel. 3388971889.

Domenica Live

Piazza Garibaldi

Alle 10.30 Impresa è cultura: Lucilla Incorvati con Marcello Smarelli direttore artistico Fondazione Ermanno Casoli, Andrea Margaritelli vicepresidente Fondazione Guglielmo Giordano, Francesca Velani coordinatore progetti Parma 2020 e vicepresidente Promo PA

Fondazione. Alle 12.00 Impresa e cultura, cultura d’impresa: Claudio Rinaldi intervista la Presidente dell’Unione Parmense degli Industriali Annalisa Sassi e l’imprenditore Paolo Barilla. alle 16.00 Mappare il cambiamento. Raccontare Milano, il laboratorio urbano di una nazione, e le sue contraddizioni Armando Torno intervista lo scrittore e architetto Gianni Biondillo. Alle 17.30 Pensieri su cinema e impresa ai tempi di Netflix: Filiberto Molossi intervista il regista Giuseppe Piccioni. Alle 19.00 Con la cultura si mangia...e anche bene! Angela Vettese intervista il direttore creativo di Bonotto spa e Fondazione Bonotto Giovanni Bonotto. Alle 21.30 Bontà: lo sguardo disperato e ironico per raccontare l’editoria. Gianluigi Simonetti intervista lo scrittore Walter Siti. Ingresso gratuito. Per informazioni www.domenicalive.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 15.30 laboratorio Paesaggi dipinti. In Pinacoteca scopriremo che tanti pittori hanno dipinto la natura: luoghi lontani o paesaggi vicini a noi, come quello attraversato dal torrente Parma dipinto da Giulio Carmignani. Con acquerelli e pastelli colorati, nel laboratorio i

bambini realizzeranno un paesaggio, reale o fantastico, con gli occhi dei Pittori. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521508184.

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Di parco in parco in bici

Ritrovo alle 14.45 in via Bizzozero 19, per una pedalata facile in giro per alcuni parchi della città, usando quasi esclusivamente piste ciclabili, adatta a famiglie. Percorso di circa 13 km con ritorno al Parco Bizzozero dove è in corso la festa Eticamente. Ai partecipanti verrà dato un gadget e un ristoro. Capogita Nadia Nadia A 3470355414

Registrazione: soci FIAB euro 1,00 (ass. infortuni), non soci 2 euro (ass. infortuni e RC). Casco

consigliato, bici in ordine, camera d’aria di scorta.

Festa della Repubblica in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Dalle 16.30 street food con 15 Food Truck del territorio e market di artigianato. Alle 16.30 performance di tessuti aerei con ASD Langhirano Ginnastica con Lara E. Alba; alle 19.00 live della band Jack Trivella and the Brandinas con il loro rock'n'roll; alle 21.00 DJ Set con Andrea Carpi, festa con musica revival fino alle 01.00.

Gaudeamus in musica

Chiesa di San Vitale – Strada della Repubblica

Alle 18.00 dodicesima edizione della rassegna corale con il Coro Ildebrando Pizzetti dell’Università di Parma. Ingresso gratuito.

Parma danza 2019

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16

Alle 20.30 va in scena l’Aterballetto con Bach project, Sarabande, Domus Aurea. Per informazioni e prezzi tel. 0521203999.

Il latte fa festa

Parmalat - Collecchio

Dalle 10.00 alle 18.00 lo stabilimento apre le sue porte ai visitatori per scoprire le fasi del processo produttivo e di lavorazione del latte attraverso esperienze sensoriali alternate a momenti ludici. Accesso gratuito.

Palio delle Contrade

San Secondo Parmense - Piazza della Rocca

Dalle ore 10.00 alle 18.30 Campo di tiro con gli arcieri di Porta San Francesco, mercato rinascimentale delle arti e mestieri, accampamento storico militare con armati oste malaspinensis e falconieri della Quercia Nera.

Campo di gara

Dalle 14.00 alle 19.00 Prove ufficiali

Vie del Borgo e Piazza della Rocca

Alle 17.00 Spettacolo itinerante dei musici Trovadores de Romagna; alle 20.00 Inizio dei festeggiamenti, corteo storico per l’arrivo degli Sposi; alle 21.00 Offerta dei doni delle Contrade e indizione dei Giochi del Palio 2019, a seguire rientro nelle Contrade in corteo: dalle

22.00 Banchetti e cene propiziatorie in tutte le Contrade; alle 24.00 Spettacolo finale de i Trovadores de Romagna.

Per informazioni www.paliodellecontrade.com

Festa del Culatello

Zibello

Il Palaculatello sarà aperto sia a pranzo che a cena. Dopo cena l’orchestra di Marco & Alice suonerà musica anni 60/70/80, per far cantare e divertire giovani e meno giovani. www.festadelculatello.it

Un Castello di mattoncini

Castello di Torrechiara

Dalle 10.00 alle 18.00 due giorni di svago e divertimento intorno al Castello con esposizione di opere in mattoncini, laboratorio creativo per bambini e premi per le costruzioni più fantasiose. Per informazioni tel. 3341057011.

Le passeggiate con il direttore nel bosco delle cose

Museo Guatelli - Ozzano Taro

Alle 15.00 Il custode degli oggetti viventi, visita guidata del museo in compagnia del Direttore del Museo Mario Turci. Costo euro 7,00. Prenotazione obbligatoria entro martedì 28 maggio tel. 0521333601 - e-mail info@museoguatelli.it

Nabucco

Teatro Verdi - Busseto

Alle 20.30 va in scena Nabucco di Giuseppe Verdi, direttore musicale Marco Beretta, regia Alberto Oliva Biglietti. Platea euro 35,00; palchi euro 30,00; loggione euro 20,00. Per informazioni e biglietti tel. 052492487.

Visita guidata notturna

Castello di Bardi

Alle 21.00 visita guidata per adulti e bambini. Costo adulti euro 10,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0525733021 – 3801088315 - info@castellodibardi.info

Domenica 2 giugno

La Voladora

Ritrovo al Parco Bizzozero alle 8.45 e partenza alle 9.00 per una biciclettata Fiab per strade secondarie in direzione Porporano per allacciarsi al percorso fluviale della Voladora. Si raggiunge la Badia Cavana alle 12.0 per la visita guidata organizzata ed il successivo pranzo al sacco. Difficoltà tecnica media, lunghezza km 60-65. Capogita Gigi e Iaia tel. 3488902450. Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC).

Frutti antichi al Podere Villargine

Ritrovo al Bizzozzero alle 8.45 con partenza alle 9.00 per una biciclettata sulla ciclabile di Baganzola poi strade basse per Viarolo Ciclotaro fino a San secondo. Si visita l'azienda Agricola Villargine con spuntino e possibilità di acquisto prodotti freschi. Sono arrivate le

prime ciliegie. Km 50, facile. Capogita Giorgio tel. 3398703984. Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 3 euro (ass. infortuni e RC).

Montanara in festa

Via Montanara e Via Torrente Bardea

Dalle 9.00 alle 23.00 festa di quartiere con street food, mercato, negozi aperti, giochi e animazione. Per informazioni tel. 0521921346.

Parma Eticaland

Parco Bizzozzero - Via Bizzozero, 19

Dalle 9.00 alle 24.00 Due giornate dedicate all'Empatia e al mondo dell'infanzia con: spettacoli teatrali, artisti di strada, giochi antichi, concerti e tantissimi laboratori e corsi creativi. All'interno troverete cibo etico e sano: pizza, vegan kebab, crepes senza uova, gelati senza

latte, panini, noodles, pietanze indiane, Birra vegan e tanto altro cibo street food.

Mercato Terra dei Gonzaga

Viale Solferino

Dalle 9.00 alle 20.00 Via Solferino in festa con il mercato di La qualità dei mercati promosso da Acom, da Via Pizzi a Viale delle Rimembranze.

Oltremarket i portici delle Meraviglie

Sotto i portici dell’Ospedale Vecchio - Via D’Azeglio

Dalle 9.30 alle 19.30 mercato delle meraviglie, a Oltremarket , un’occasione unica in riscoprire la creatività vera; dai libri in miniatura, gioielli a tema letterario, una selezione di fashion e moda che comprende ciondoli in pietra e madreperla dipinti a mano. Per informazioni tel. 3388971889.

Domeniche di primavera #AlRegio

Teatro Regio – Strada Garibaldi, 16/a

Dalle 10.00 alle 16.00 visite guidate all’elegante Foyer neoclassico intitolato ad Arturo Toscanini, la Sala decorata con gli stucchi dorati e l’imponente astrolampo e la Sala affrescata del Ridotto (visite guidate disponibili in italiano, inglese e francese). Durata visita di circa 30

minuti. Le visite si effettuano ogni ora a partire dagli orari indicati. Ingresso intero euro 5,00, ridotto 18 - 30 anni, over 65 anni, visitatori Casa della Musica e Museo Toscanini euro 3,00, ridotto 6 - 18 anni euro 2,00, gratuite per bambini fino a 5 anni e persone con disabilità.

La prenotazione è consigliata tel. 0521203995 oppure visitareilregio@teatroregioparma.it

Domenica Live

Piazza Garibaldi

Alle 10.30 Il menù della Domenica: il racconto dell’inserto culturale de Il Sole 24 Ore del 2 giugno con Marco Carminati. Alle 12.00 Per una imprenditorialità responsabile e aperta all’innovazione: coordinano Università di Parma e Istituto per i Valori d’Impresa. Saluto introduttivo di Paolo Andrei, Magnifico Rettore Università di Parma e Ordinario di Economia Aziendale, Vittorio Coda Presidente del Comitato Scientifico dell’Istituto per i Valori d’Impresa (ISVI) e Professore Emerito Università Bocconi, Bruno Lamborghini Economista industriale, già dirigente e amministratore Olivetti e cofondatore Archivio Storico Olivetti, Iginio Liberali Presidente LU-

VE, Carlo Montalbetti Direttore Generale COMIECO.

Alle 17.00 Restituire al territorio e valorizzare le biodiversità, verso nuove pratiche economiche, sociali e culturali: OCME e Presidente UCIMA, Andrea Chiesi Membro del CdA del Gruppo Chiesi e Presidente Francesco Prisco con Enrico Aureli Amministratore Delegato di Associazione Footprint, Anna Maria Fellegara Preside Facoltà Economia e Giurisprudenza Università Cattolica di Piacenza, Franco Mosconi Professore Economia Industriale Università di Parma. Alle 18.30 Rischio d’impresa e sostenibilità umana: quale etica dello sviluppo? Marco Carminati intervista il Presidente della Commissione Cultura e Comunicazione Sociale della Conferenza Episcopale Italiana Domenico Pompili. Ingresso gratuito. Per informazioni www.domenicalive.it

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette. Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.00 laboratorio Costruiamo un Burattino! Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30

minuti. Max 15 bambini. É gradita la prenotazione: tel. 0521031631.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Festa della Repubblica in Piazza Ghiaia

Piazza Ghiaia

Dalle 11.00 street food con 15 Food Truck del territorio e market di artigianato. Alle 16.30 performance di tessuti aerei con ASD Langhirano Ginnastica con Lara E. Alba; alle 18.00 Dj Set con Dj Blade; alle 21.00 Silent party con i ragazzi di UNI P R - University Party Rules (si balla ascoltando la musica in cuffia, con tre generi musicali diversi).

Sottofondi musicali

Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15

Dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00 visita alle sale accompagnati dalle note del fortepiano, con Aya Azegami che siederà alla tastiera. L'iniziativa non comporta supplemento alle modalità di ingresso al Museo (euro 5,00 intero; euro 3,00 ridotto; gratuito sotto i 14 anni). Per informazioni e prenotazioni tel. 0521233727 - glaucolombardi@libero.it

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Note d’arte: la domenica in Pilotta

Voltoni del Guazzatoio - Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 concerto con Carlo Solinas, Marco Curzi al pianoforte. Ingresso con il biglietto del Museo. Per informazioni tel. 0521233309.

Concerto per la Festa della Repubblica

Auditorium Paganini - Via Toscana, 5

Alle 17.30 concerto con l'Orchestra degli allievi del Conservatorio di Musica Arrigo Boito con la partecipazione degli allievi del Conservatorio di Mantova dell'ISSM di Reggio Emilia e della University of Georgia, Alberto Martelli direttore. Musiche di Michele Novaro, Ludwig van Beethoven/Herbert von Karajan, Felix Mendelssohn Bartholdy, Nino Rota. Ingresso gratuito.

Un Castello di mattoncini

Castello di Torrechiara

Dalle 10.00 alle 18.00 due giorni di svago e divertimento intorno al Castello con esposizione di opere in mattoncini, laboratorio creativo per bambini e premi per le costruzioni più fantasiose. Per informazioni tel. 3341057011.

I concerti di primavera

Villa Meli Lupi – Vigatto

Alle 18.00 concerto con Marcello Mazzoni al pianoforte. Ingresso intero euro 7,00, ridotto euro 5,00. Per informazioni tel. 3290806509.

Bardi fantastica. Villaggio di giochi antichi

Castello di Bardi

Giornata dedicata ai giochi antichi, quelli di una volta e quelli molto lontani che però fanno aguzzare ingegno e fantasia. Per informazioni tel. 0525733021 – 3801088315 - info@castellodibardi.info

Palio delle Contrade

San Secondo Parmense - Campo di gara

Dalle 08.30 alle 10.30 Prove Ufficiali.

Piazza della Rocca

Dalle 10.00 mercato rinascimentale delle arti e mestieri.

Chiesa Collegiata

Alle 10.00 Messa Solenne con i signori e figuranti delle Contrade.

Vie del Borgo

Alle 11.15 Corteo di cavalieri, musici e signori, a seguire benedizione dei cavalieri e dei cavalli. Piazza della Rocca

Alle 15.30 Spettacolo di combattimento con gli armati dell’Oste Malaspinensis. Vie e Piazze del Borgo Alle 16.30 Grande corteo storico con partenza dalla Rocca dei Rossi

Campo di Gara

Alle 17.45 Spettacoli dei musici e sbandieratori a seguire disputa del XXX° Palio delle

Contrade con gli anelli più piccoli d’Italia. Ingresso tribuna coperta euro 10,00; tribuna

scoperta/ridotto euro 5,00; gratuito 0-10 anni.

Vie e Piazze del Borgo

Dalle 20.00 Ultimi banchetti nelle Contrade.

Per informazioni www.paliodellecontrade.com

Domenica a Torrechiara

Castello di Torrechiara

Alle 11.00 Bianca raccontami, fiaba animata dai 3 anni.

Alle 15.30 Animali fantastici, esplorazione guidata dai 6 anni.

Alle 11.30 e 17.00 Bianca e la corona sospesa, visita guidata in abiti medievali.

Per informazioni, prenotazioni e prezzi tel. 3282250714.

Festa del Culatello

Zibello

Il Palaculatello sarà aperto sia a pranzo che a cena. Durante mercato e in serata, musica pop accompagnata dall’orchestra di Mauro Levrini www.festadelculatello.it

Il profumo delle orchidee

Ritrovo presso il Centro Visite della Riserva Oasi Ghirardi - località

Pradelle di Porcigatone

Dalle 14.30 alle 17.00 visita guidata naturalistica, per scoprire e imparare a riconoscere le orchidee selvatiche e altri fiori spontanei dell'Appennino. Prenotazione obbligatoria via SMS

al numero 3497736093.