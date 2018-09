Tra Festival del Prosciutto di Parma e Salone del Camper: week end ricchissimo

Venerdì 7

Festival del Prosciutto di Parma

Apertura Bistrò per degustazioni dalle 11.00 alle 21.00. Per il programma completo degli eventi al Bistrò consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Visite guidate e attività nei Musei civici Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette Uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2 Alle 15.30 laboratorio Mi ritraggo come... Ispirati dai ritratti di Ranuccio II Farnese e della consorte Isabella, i bambini realizzeranno il proprio autoritratto immaginando di essere duchi e duchesse, con colori, preziosi tessuti e fantasia. Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Giardini gourmet

Palazzo Soragna, Giardino delle Orsoline, Orto Botanico Alle 18.00 percorso gastronomico nei giardini storici della città. Partecipazione euro 35,00 + diritti di prevendita. Biglietti nelle prevendite e sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it Per informazioni tel. 800977925.

Culatello and Jazz

Castello di Roccabianca

Alle 20.00 Blue moka featuring Fabrizio Bosso in concerto, con Fabrizio Bosso alla tromba, Alberto Gurrisi all'hammond, Emiliano Vernizzi al sax, Michele Bianchi alla chitarra e Michele Morari alla batteria. Biglietti in vendita nelle prevendite e sul circuito Vivaticket.

Sabato 8

Festival del Prosciutto di Parma

Parma

Apertura Bistrò per degustazioni dalle 11.30 alle 22.00. Per il programma completo degli eventi al Bistrò consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Langhirano Durante la giornata tanti eventi e prosciuttifici aperti, per il programma completo consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Salone del Camper

Fiere di Parma

Dalle 9.30 alle 18.00 torna in città la seconda più importante manifestazione europea dedicata al caravanning e al turismo en plein air. Ingresso da lunedì a venerdì euro 8,00, ridotto euro 6,00. Sabato e domenica 1 giorno euro 10,00, ridotto euro 9,00. Sabato e domenica 2 giorni consecutivi euro 18,00, ridotto euro 15,00. Gratuito bambini fino a 12 anni e disabili con accompagnatore. Per informazioni www.salonedelcamper.it tel. 05219961.

Segni Urbani

Sottopasso ferroviario ponte Europa

Dalle 8.30 alle 18.45 Convention biennale nazionale sulla Creatività Urbana con circa settanta artisti, provenienti da tutta Italia, impegnati nelle varie discipline della creatività urbana: graffiti, skateboard, parkour e hip hop. Per informazioni www.segniurbani.info

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 laboratorio Costruiamo un Burattino! Laboratorio per famiglie: dopo aver esplorato il museo, grandi e piccoli costruiranno un vero burattino! Età: 4 – 9 anni. Durata: 1 ora e 30 minuti. Max 15 bambini. É gradita la prenotazione: tel. 0521-031631. Alle 16.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i

personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è

necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Dalle 16.00 alle 18.00 Laboratorio didattico per bambini. Costo euro 5,00 a bambino. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Il faut cultiver notre jardin

Parco Ducale

Alle 11.30 e 16.00 all’interno della rassegna Il posto delle viole, partenza dalle serre per la visita al Giardino Ducale con intermezzi di teatro e lettura a cura di Franca Tragni. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3402411442.

Pedalart alla Ceramica del Ferlaro

Parma - Collecchio

Ritrovo alle 14.45 nel parcheggio di via Bizzozzero di fianco alla sede Fiab, partenza alle 15.00 per la biciclettata che porta a visitare la storica Ceramica del Ferlaro. Iscrizione soci euro 1,00; non soci euro 2,00. Per chi decidesse di venire in auto l'appuntamento è alle 15.50 davanti alla Ceramica in via Spezia. In caso di maltempo la visita si svolgerà in auto, ritrovo al Bizzozero alle 15.20 oppure direttamente alla Ceramica. Per informazioni tel. 3470355414.

Rural festival

Rivalta – Lesignano de’ Bagni

Un intero weekend si trasforma in un’occasione imperdibile per grandi e piccini, che hanno in quei due giorni modo di vedere con i propri occhi, di sentire con le proprie orecchie e di toccare con le proprie mani (con possibilità di acquisto) ciò che può definirsi biodiversità agricola. Apertura dalle 10.00 alle 20.00.

Escursioni e attività al Rifugio Lagdei

Parco dei Cento Laghi

Alle 14.00 escursione alla scoperta della Chiesa della Madonna dell’Orsaro sull’antica via del sale. Costo adulti euro 15,00; bambini dai 12 anni euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3290047306.

Festa al Museo sul tema: “Scarti”

Museo Ettore Guatelli – Ozzano Taro

Alle 17.30 Lo Schiaccianoci spettacolo per ragazzi, alle 18.30 inaugurazione mostra Leonardo Dingi. Opere, dalle 19.30 alle 21.30 aperitivo con prodotti del territorio, dalle 19.30 visite guidate al museo a tema Scarti, alle 21.30 ManinBlù in concerto. Per informazioni tel.

0521333601.

Festa della Malvasia

Maiatico - sala Baganza

Dalle 19.00 servizio cucina con malvasia, prosciutto, torta fritta e musica. Per informazioni tel.

0521331342.

Tour guidato con gli esperti del paranormale

Castello di Bardi

Dalle 21.00 tour guidato con alcuni membri dell’associazione Hhmt Hidden hunters mystery team. Ingresso adulti euro 12,00; bambini euro 8,00. Prenotazione obbligatoria tel. 3801088315.

Incendio alla Reggia di Colorno

Reggia di Colorno

Alle 22.30 spettacolo piromusicale, un “incendio” di suoni, luci e colori, animerà la Reggia di Colorno. Ingresso euro 1,00; gratuito ragazzi fino ai 12 anni. In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a domenica 9 settembre. Per informazioni tel. 0521313790 .

Domenica 9

Festival del Prosciutto di Parma

Parma

Apertura Bistrò per degustazioni dalle 11.30 alle 22.00. Per il programma completo degli eventi al Bistrò consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Langhirano Durante la giornata tanti eventi e prosciuttifici aperti, per il programma completo consultare il sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com

Salone del Camper

Fiere di Parma

Dalle 9.30 alle 18.00 torna in città la seconda più importante manifestazione europea dedicata al caravanning e al turismo en plein air. Ingresso da lunedì a venerdì euro 8,00, ridotto euro 6,00. Sabato e domenica 1 giorno euro 10,00, ridotto euro 9,00. Sabato e domenica 2 giorni consecutivi euro 18,00, ridotto euro 15,00. Gratuito bambini fino a 12 anni e disabili con accompagnatore. Per informazioni www.salonedelcamper.it tel. 05219961.

Crédit agricole e Cariparma running

Piazza Garibaldi

Dalle 9.30 Mezza maratona, 10 Km del Ducato, 30 Km della Duchessa e la gara non competitiva di 10 km Corri per la vita special. A seguire Corri per la vita, gara benefica non competitiva di 5 km. Per informazioni tel. 0521905532.

Benessere in Villa

Villa Meli Lupi – strada Martinella 326, Vigatto Dalle 10.00 alle 19.00 una giornata dedicata alla salute e al benessere nella splendida cornice di Villa Meli Lupi, con conferenze divulgative, workshop, lezioni dimostrative e stand, area dedicata ai piccoli e servizio bar. Per informazioni tel. 3386168358.

Family-bike

Parma - Villa Meli Lupi di Vigatto

In occasione della Giornata del Benessere alla Villa Meli-Lupi di Vigatto ritrovo per la biciclettata al Parco Bizzozero (via Bizzozero 15) alle 9.15. Partenza alle ore 9.30 e arrivo verso le 10.15. Ritorno guidato previsto con partenza verso le 12.45. Un altro ritorno sarà concordato nel pomeriggio per chi vuole può fermarsi tutta la giornata. Registrazione euro 1,00 euro soci fiab; euro 3,00 euro non soci (Ass RC e infortuni). Per informazioni tel. 3398123784.

Segni Urbani

Sottopasso ferroviario ponte Europa

Dalle 8.30 alle 18.45 Convention biennale nazionale sulla Creatività Urbana con circa settanta artisti, provenienti da tutta Italia, impegnati nelle varie discipline della creatività urbana: graffiti, skateboard, parkour e hip hop. Per informazioni www.segniurbani.info

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 Csac per le famiglie, visita interattiva al museo dedicata alle famiglie. Ingresso bambini euro 4,00; adulti euro 8,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791.

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Il faut cultiver notre jardin

Parco Ducale

Alle 11.00 all’interno della rassegna Il posto delle viole, partenza dalle serre per la visita al Giardino Ducale con intermezzi di teatro e lettura a cura di Franca Tragni. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 3402411442.

Cuator romazii in Pjazäl Picelli

Piazzale Picelli

Alle 17.00 recita della selezione d'opera di Macbeth con la coralke Don Arnaldo Furlotti Ingresso gratuito.

I Musici di Parma e la Camerata Ducale

Sala dei Concerti Casa della Musica - Piazzale San Francesco, 1 Alle 17.30 omaggio a Giovanni Bozzini e Renato Scrollavezza, musiche di J.S.Bach e F.

Mendelssohn Barthold. Ingresso gratuito. Per informazioni tel. 0521031170.

Rural festival

Rivalta – Lesignano de’ Bagni

Un intero weekend si trasforma in un’occasione imperdibile per grandi e piccini, che hanno in quei due giorni modo di vedere con i propri occhi, di sentire con le proprie orecchie e di toccare con le proprie mani (con possibilità di acquisto) ciò che può definirsi biodiversità agricola. Apertura dalle 10.00 alle 20.00.

Festa al Museo sul tema: “Scarti”

Museo Ettore Guatelli – Ozzano Taro

Dalle 10.00 alle 12.00 visite guidate al museo, dalle 10.00 alle 19.00 apertura mostra Leonardo Dingi. Opere, dalle 15.00 alle 18.00 visite guidate al museo a tema Scarti, dalle 12.00 alle 20.00 servizio ristoro, dalle 16.30 alle 18.30 dibattito sul tema Gli scarti del nostro tempo, dalle 18.00 alle 19.00 spettacolo teatrale Una vita fuoriposto. Per informazioni tel. 0521333601.

Visite medievali

Castello di Torrechiara

Durante la giornata visite guidate organizzate da Assapora Appennino: alle 10.30, 11.45, 15.00 e alle 16.15. Per informazioni tel. 3282250714.

Mettere a dimora

Oasi dei Ghirardi - Borgo Val di Taro Dalle 15.00 alle 17.00, presso il centro visite laboratorio creativo bambini dai 6 ai 10 anni per

progettare e successivamente realizzare un diorama creando una scenografia in cartone decorato in cui poter trapiantare il modellino di un albero da frutto. Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni tel. 3497736093.

Burattini in viaggio nei Parchi del Ducato Corte di Giarola

Parco del Taro, Collecchio Alle 15.30 A casa del burattinaio, incontro speciale con Patrizio Dall’Argine e i suoi burattini, a

seguire, laboratorio per bambini dal titolo Burattini a cucù, gratuito su prenotazione tel. 0521802688.

Camper-Aperistreet in Castello

Rocca Sanvitale - Fontanellato

Dalle 17.00 alle 20.00 le visite guidate si concludono con un aperitivo d’arte. Costo comprensivo di visita guidata completa alla Rocca Sanvitale e Aperistreet (1 consumazione food a scelta e 1 bevanda) euro 18,00. Costo comprensivo di visita guidata all'Affresco del Parmigianino e Aperistreet (1 consumazione food a scelta e 1 bevanda) euro 15,00. Costo per il solo Aperistreet (senza la visita all’Affresco del Parmigianino né alla Rocca) euro 11,00. Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055.

Festa della Malvasia

Maiatico - sala Baganza

Dalle 19.00 servizio cucina con malvasia, prosciutto, torta fritta e musica. Per informazioni tel.

0521331342.