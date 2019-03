Week end tra teatro, passeggiate artistiche e visite guidate

Venerdì 8

Mercanteinfiera primavera

Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Ingresso euro 10,00; under 14 gratuito se accompagnati da un adulto. Per informazioni www.mercanteinfiera.it

Donne in mostra

Chiesa di San Quirino – Via Ospizi Civili, 1

Dalle 16.30 alle 20.30 festival dell’ingegno creativo delle donne in arte e riciclo, musica, danza e teatro. Alle 16.30 inaugurazione; alle 17.30 merenda; alle 18.30 lettura di poesia e prosa.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 per Cabaret des artistes va in scena Il bue sul tetto, con Ensemble Stabile Attori Teatro Due e la Kleine Kabarett Orchestra. Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Tre donne scaltre, scritto e diretto da Ester Cantoni, con Ester Cantoni, Patrizia Grossi e Stefania Ranieri. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Teatro delle Briciole: Serata al Parco

Parco Ducale

Alle 21.00 va in scena R.Osa. 10 esercizi per nuovi virtuosismi, di Silvia Gribaudi, con Claudia Marsicano. Ingresso euro 14,00; ridotto over 65 euro 12,00; under 25 euro 10,00; under 18 euro 6,00. Per informazioni tel. 0521989430.

C’è tempo

Cinema Astra – Piazzale Volta, 3

Alle 21.00 proiezione del film di Walter Veltroni, alla presenza del regista Walter Veltroni e dell’attrice protagonista Simona Molinari. Ingresso euro 7,50; ridotto euro 5,50.

La donna protagonista della cultura: la Reggia si racconta

Reggia di Colorno

Duchesse e regine, le donne protagoniste nelle pagine della storia del Ducato di Parma e Piacenza. Tra matrimoni politici e alleanze internazionali, storie di donne che non furono semplici pedine nella scacchiera politica ma testimoni e protagoniste del loro tempo. Visite guidate alle 11.00 e alle 15.00. Biglietto per le donne euro 5,50. Per informazioni e prenotazioni tel. 0521312545 - www.reggiadicolorno.it

Cin Cin con la Fata Bema

Castello di Montechiarugolo

Alle 19.30 visita al castello con la Fata Bema e brindisifinale a tutte le donne. A seguire, per chi vuole, cena presso un ristorante ocale. Prezzo a persona euro 10,00 solo visita e brindisi; euro 30,00 tutto compreso. Prenotazione obbligatoria entro il 6 Marzo. Per informazioni e prenotazioni tel. 3282250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

Sabato 9

Biciclettata Fiab

PedalArt alla Collezione Barilla d’Arte Moderna

Destinazione: Stabilimento Barilla via Mantova 166 (Parma)

Ritrovo e iscrizione alle 8.30 al parcheggio bici di fianco al Bar Misterlino e al mercato Campagna Amica al Barilla Center (lato via Barilla) Km:12 A/R. Per accedere alla visita bisogna prenotarsi entro lunedì 4 marzo segnalando nome e copgnome, indirizzo e data di nascita per esteso con una mail o messaggio al capogita Rita R. e Elio A.M. tel. 3339263073 - rita.ralli@alice.it

Registrazione: soci FIAB 1 euro (ass. infortuni), non soci 2 euro (ass. infortuni e RC).

Mercanteinfiera primavera

Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Ingresso euro 10,00; under 14 gratuito se accompagnati da un adulto. Per informazioni www.mercanteinfiera.it

La Pilotta a costo zero

Alle 10.00 incontro con la guida Sandra Baiocchi davanti allo scalone di ingresso al Palazzo Pilotta per la visita guidata al Teatro Farnese e alla Galleria Nazionale (le sale dedicate al Cinquecento: Correggio, Parmigianino e la " Scapigliata" di Leonardo da Vinci) Durata: 2 ore e mezza. Costo della visita guidata euro 15,00. Prenotazione obbligatoria al 333/3722729.

Visite guidate alla mostra I volti di Maria Luigia

Museo Glauco Lombardi - Strada Garibaldi, 15

Alle 10.30, col solo biglietto ridotto al museo(euro 3,00) sarà possibile partecipare alla visita guidata e visitare anche le collezioni permanenti. Non occorre prenotazione. Per informazioni tel. 0521233727.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

alle 15.30 laboratorio Aspettando la Primavera! Per celebrare il ritorno della Primavera andremo alla scoperta del significato che i pittori hanno dato ai loro meravigliosi fiori dipinti: bellezza, amore, delicatezza, fragilità... In laboratorio costruiremo un fiore simbolo della Nostra personale Primavera. Età 5-9 anni. Durata: 1 ora e 15 minuti. Max 20 bambini. È gradita la prenotazione: tel. 0521-508184. Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 11.00 L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per informazioni tel. 0521607791.

Visita guidata

Antica Spezieria Benedettina e Camera di San Paolo

Alle 14.30 incontro con la guida davanti allo IAT in Piazza Garibaldi per la visita guidata all'Antica Spezieria Benedettina e alla Camera di San Paolo. Durata: 2 ore e mezza. Non sono previsti ingressi a pagamento ai musei. Costo della visita guidata euro 15,00 (euro 10,00 per chi prenota la visita guidata al Palazzo Pilotta, prevista al mattino del 9 marzo). Prenotazione obbligatoria al 333/3722729 (Sandra Baiocchi, guida e accompagnatrice turistica abilitata Regione Emilia Romagna).

Parma DolceSweet Tour

Passeggiata in compagnia di Maria Luigia d'Austria. Visita ai luoghi a lei più cari del centro storico, con soste per assaporare i dolci e i profumi che aveva voluto per la sua Corte, gli stessi che ancora oggi sono la straordinaria eredità del suo grande gusto per la vita. Appuntamento allo IAT in Piazza Garibaldi alle 15.00. Itinerario: Museo Lombardi, interno Chiesa Steccata,Teatro Regio, Piazza Duomo, Casa della Musica. Il servizio di accompagnamento si svolge in italiano e in inglese. Prezzo a persona: intero euro 25,00; ragazzi 3 - 12 anni euro 15,00; bambini 0-3 anni gratuito. Per informazioni tel. 0521218889 - turismo@comune.parma.it oppure Assapora Parma tel. 328.2250714 – assaporaparma@assaporaparma.it

La città delle donne: visita guidata

Ritrovo al Teatro Regio alle 15.00. Storie femminili del '900, visita guidata per bambini e bambine (6-11 anni). Il percorso accompagnerà bambini e bambine a guardare la storia e la città da una nuova e diversa prospettiva, quella femminile. Attraverso le vite di alcune donne, artiste, politiche, bustaie, attiviste, si andrà alla scoperta di una storia spesso lasciata in secondo piano. Per informazioni centrostudimovimenti@gmail.com

I tesori del Rinascimento a Parma

Visita guidata alla scoperta della Camera della Badessa e dell’Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista a Parma. Il ritrovo con la guida turistica di Artemilia Guide Turistiche è di fronte alla biglietteria della Camera di San Paolo alle 15.50. Partenza alle 16.00. Visita della durata di 2 ore circa. Costo visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Non sono previsti ingressi a pagamento ai musei. È richiesta la prenotazione. Il servizio di visita guidata si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Tel. 3484559176.

Donne in mostra

Chiesa di San Quirino – Via Ospizi Civili, 1

Dalle 16.30 alle 20.30 festival dell’ingegno creativo delle donne in arte e riciclo, musica, danza e teatro. Alle 18.00 teatro-danza; alle 19.00 aperitivo.

Billie Holiday. Una biografia

Auditorium del Carmine - Via Duse, 1

Alle 17.00, Per la festa della donna, presentazione del libro di John F. Szwed e concerto. Ingresso gratuito.

Nuove atmosfere: stagione concertistica della Fondazione Arturo Toscanini

Auditorium Paganini – Via Toscana, 5

Alle 20.30 concerto diretto da Marcus Bosch, con Antonii Baryshevskyi al pianoforte. Musiche di Prokofiev e Bruckner. Per informazioni e biglietti www.fondazionetoscanini.it tel. 0521391339.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 20.30 per Cabaret des artistes va in scena Mia mamma è una marchesa, di e con Ippolita Baldini. Alle 20.30 va in scena Il penitente, di David Mamet, con Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini, regia Luca Barbareschi

Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 21.00 va in scena Tre donne scaltre, scritto e diretto da Ester Cantoni, con Ester Cantoni, Patrizia Grossi e Stefania Ranieri. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Teatro del Cerchio: stagione serale

Via Pini, 16/a

Alle 21.00 va in scena La merda, con Silvia Gallerano. Per informazioni e prenotazioni tel. 3318978682 – info@teatrodelcerchio.it

Olivia Sellerio in concerto presenta Zara Zabara

Teatro al Parco - Parco Ducale

Alle 21.00 12 canzoni per Montalbano, 12 brani sono stati scritti, interpretati e arrangiati per le serie “Il giovane Montalbano seconda stagione” e “Il commissario Montalbano”, brani della cantautrice palermitana. Ingresso gratuito.

Le fototrappole spiegate ai bambini

Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi - Predelle di Porcigatone

Ritrovo 14.00 a Case Predellle di Porcigatone escursione gratuita nell'oasi a cura di Trekking Taro Ceno. Per informazioni e prenotazioni tel. 3473284602.

Eventi ai Musei del cibo

Museo d’Arte Olearia - San Secondo

Dalle 15.00 alle 18.00 i piccoli partecipanti saranno guidati alla scoperta del magico mondo dell’olio, un gioco del gusto, attraverso giochi, riconoscimenti e degustazioni...per diventare dei piccoli sommelier dell’olio Extravergine! Seguirà merenda a base di pane e olio. Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 10 anni. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: IAT Parma tel. 0521218889 – www.museidelcibo.it Il viaggio gustoso (e quasi avventuroso) nel mondo del salame

Rocca Sanvitale - Fontanellato

Alle 19.30 serata laboratorio divertente tra storia e didattica. Tutti i partecipanti si possono cimentare in prima persona ad insaccare e legare il salame. Al termine si mangia appena fatto, fritto nel vino bianco. Costo euro 15,00 a persona. Tutti i partecipanti dovranno dotarsi di grembiule e copricapo. Per informazioni tel. 0521829055.

Domenica 10

Pedalata sull’argine della Parma

Ritrovo alle 8.45 al parcheggio di Viale Bizzozero, partenza alle 9.00 per scoprire le chiese sull’argine della Parma verso Colorno. Il pranzo sarà al sacco a metà giornata nel Parco della Reggia di Colorno ove sono posizionate alcune panchine. Capogita Gabriele Gabrielli tel. 3394036078 - gabriele.gabri@libero.it Registrazione: soci FIAB 3 euro (ass. infortuni più contributo guida per chiese), non soci 5 euro (ass. infortuni e RC, più contributo guida per chiese). Lunghezza: 50 km circa.

Mercanteinfiera primavera

Fiere di Parma – Via delle Esposizioni, 393 Baganzola

Dalle 10.00 alle 19.00 mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Ingresso euro 10,00; under 14 gratuito se accompagnati da un adulto. Per informazioni www.mercanteinfiera.it

Parma e le sue cicatrici

Tour guidato alla scoperta dei rifugi antiaerei di Parma e ingresso nel rifugio antiaereo pubblico n. 11 di San Paolo. Durata: 2 ore circa. Primo turno dalle 10.00 alle 12.00; secondo turno dalle 15.00 alle 17.00. Itinerario: Monumento alle Barricate di Piazzale Rondani, Lungo Parma, Ponte di Mezzo, Ex Anagrafe, Pilotta, Ghiaia, rifugio antiaereo pubblico n. 11 San Paolo. Costo a persona euro 10,00. Prenotazione presso Agenzia di Viaggi 7 Stelle Viaggi e Turismo in via Fleming 4. Per informazioni info@7stelleviaggieturismo.it - 0521290106.

Visite guidate e attività nei Musei civici

Castello dei Burattini - Via Melloni, 3/a

Alle 11.00 visita guidata Burattini e marionette: uno speciale percorso per conoscere i personaggi che popolano il magico mondo dei burattini. Per tutti. Durata: 1 ora. Non è necessaria la prenotazione. Alle 16.30 La favola delle teste di legno: spettacolo della Compagnia “I burattini dei Ferrari”. Non è necessaria la prenotazione.

Pinacoteca Stuard - Borgo del Parmigianino, 2

Alle 16.30 visita guidata alla Collezione. Non è necessaria la prenotazione. La Pilotta a costo zero Alle 14.30 incontro con la guida Sandra Baiocchi davanti allo scalone di ingresso al Palazzo Pilotta per la visita guidata a Teatri Farnese, Galleria Nazionale ( la committenza ducale), Veleia romana e i Borbone. Durata: 2 ore e mezza. Costo della visita guidata euro 15,00. Prenotazione obbligatoria al 333/3722729.

Scopri il complesso monumentale della Pilotta

Il ritrovo con la guida turistica di Artemilia Guide Turistiche è ai piedi dello scalone del Palazzo della Pilotta alle 15.20. Partenza alle 15.30. La visita ha una durata di 2 ore circa. Costo visita guidata euro 10,00; gratuito minorenni accompagnati. Non sono previsti ingressi a pagamento ai musei. È richiesta la prenotazione. Il servizio di visita guidata si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. Tel. 3484559176.

Children’s corner

Casa della Musica – Piazzale San Francesco, 1

Alle 15.30 Il piccolo principe con Daniela Morozzi voce recitante e il Gomeisa saxophone quartet, musiche di Massimo Buffetti, dai 6 anni. Ingresso bambini euro 5,00; ingresso adulti euro 7,00. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita presso la Reception della Casa della Musica: la domenica dello spetta solo dalle 11.00 fino all’inizio del concerto oppure online sul sito www.liveticket.it/societaconcertiparma È possibile effettuare prenotazioni al numero 328 8851344 o all’indirizzo di posta elettronica marketing@societaconcertiparma.com

Nuovo Teatro Pezzani: stagione di prosa

Borgo San Domenico, 7

Alle 16.00 va in scena Tre donne scaltre, scritto e diretto da Ester Cantoni, con Ester Cantoni, Patrizia Grossi e Stefania Ranieri. Per informazioni e biglietti tel. 0521200241.

Musica al museo

Museo Glauco Lombardi - Via Garibaldi, 15

Alle 16.00 Il giovane Beethoven, concerto col Maestro Alessandro Commellato, musiche di Beethoven e Haydn. Ingresso gratuito con biglietto d'ingresso al museo euro 5,00. La prenotazione è consigliata chiamando il Museo tel. 0521233727.

Weekend allo Csac

Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1

Alle 16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso “1968. Un Anno”. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

Donne in mostra

Chiesa di San Quirino – Via Ospizi Civili, 1

Dalle 16.30 alle 20.30 festival dell’ingegno creativo delle donne in arte e riciclo, musica, danza e teatro. Alle 17.00 Electro swing & more; alle 18.00 Pop e soul; alle 19.30 brindisi.

Teatro Due: stagione di prosa

Viale Basetti, 12/a

Alle 16.00 per Cabaret des artistes va in scena Il bue sul tetto, con Ensemble Stabile Attori Teatro Due e la Kleine Kabarett Orchestra.

Alle 16.00 va in scena Il penitente, di David Mamet, con Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini, regia Luca Barbareschi Per informazioni e biglietti tel. 0521230242 - www.teatrodue.org

Note d’Arte: la domenica in Pilotta

Voltoni del Guazzatoio Palazzo della Pilotta

Alle 17.00 concerto con Polina Sasko al pianoforte. Ingresso con il biglietto del Museo (ingresso gratuito per #Settimana dei musei). Per informazioni tel. 0521233309.

Festa della donna a cavallo nel Parco dei Cento Laghi

Ritrovo alle 10.30 per una romantica passeggiata a cavallo nella zona di Bosco di Corniglio, adatta ai principianti tra boschi e antichi borghi...dedicata alle donne, ma non solo. Ritrovo presso Ranch Stella del Bosco, loc. Polita, Corniglio. Prenotazione obbligatoria tel. 3387154757 oppure vassy.e@libero.it

Eventi ai Musei del cibo

Museo del Parmigiano Reggiano - Soragna

Alle 15.00 Alla scoperta del Museo del Parmigiano Reggiano, un modo nuovo per vivere il museo; un gioco da fare insieme a chi vuoi tu: amici, genitori, nonni o zii. Consigliato per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, da soli o con adulti accompagnatori. Alle 16.30 Troppi cuochi in cucina, laboratorio di cucina, dove i bambini e i ragazzi saranno guidati a preparare dei piccoli salatini dove gli ingredienti principali saranno il Parmigiano eggiano e la loro fantasia. Consigliato per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Partecipazione

gratuita, prenotazione obbligatoria: IAT Parma tel. 0521218889 – www.museidelcibo.it

Profumi e Sapori del Culatello

Museo del Culatello - Antica Corte Pallavicina, Polesine Parmense

Alle 15.00 visita guidata con degustazione guidata di tre stagionature di Culatello abbinate a tre calici di vini della Corte. Costo euro 30,00. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria al tel. 0524936539 oppure museoculatello@acpallavicina.com

Teatro Comunale - Fontanellato

Alle 16.00 va in scena Sulla morte senza esagerare, dagli 11 anni. Ingresso euro 8,00; ridotto under 16 e over 65 euro 6,00. Per informazioni tel. 3274089399.

A tu per tu con i Caprioli nel Parco del Taro

Ritrovo alle 16.00 per una breve e panoramica camminata nel Parco del Taro con osservazione dei caprioli. Ritrovo presso la Pieve di Madregolo. Prenotazione obbligatoria tel. 340 7774748 oppure e.fior@parchiemiliaoccidentale.it

La gazza ladra

Teatro alla Corte di Giarola - Collecchio

Alle 16.30 va in scena la vera storia di Pico Pico, spettacolo di Francesco Niccolini per bambini dai 3 anni, regia Emanuele Gamba. Per informazioni tel. 346 6716151 oppure info@associazioneuot.it