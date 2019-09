wordpress advanced | corso

WORDPRESS ADVANCED



Un approccio consapevole allo sviluppo di soluzioni per WordPress.



PROGRAMMA



Il corso è hands on e gli allievi svilupperanno il loro sito mobile-first.



Installazione di WordPress (in locale o in remoto su spazio web condiviso) con una serie di impostazioni di sicurezza

Modifica dei parametri di WordPress per privilegiare le prestazioni

Panoramica dei must-have plugin e del perché usarne il meno possibile

Panoramica di WordPress e del nuovo editor Gutemberg

Analisi dei formati immagine e della libreria media

Creazione di un tema child con approccio mobile first a partire da uno starter-theme

Analisi dei template e dei file del tema

Le modifiche tramite CSS e hook

Uso di un content builder per costruire pagine complesse

Soluzione di problemi comuni: integrazione analytics, search console, form di contatto ecc…



OBIETTIVI



Imparare a installare WordPress in modo sicuro e ripetibile, con un occhio attento alle prestazioni. Si sviluppa un tema WordPress con approccio mobile - first che abbia un minimo impatto sulle performance della piattaforma e che sia di facile manutenzione.



Alla fine del corso ogni allievo avrà a disposizione un file di installazione che gli permetterà di spostare il suo sito su un hosting a piacere.



DURATA



12 ore



REQUISITI



Conoscenza base di WordPress, portatile e smartphone (indispensabile per seguire lo sviluppo mobile-first).

Il corso è rivolto a liberi professionisti o risorse aziendali che vogliono mettere mano o seguire lo sviluppo di soluzioni WordPress con cognizione di causa.



QUANDO & DOVE



Martedì 5 e giovedì 7 novembre



Dalle 18.30 alle 20.30



Sabato 9 novembre



Dalle 9.00 alle 18.00



c/o Officine On/Off | Strada Naviglio Alto 4/1 | 43122 | Parma



DOCENTE



Simone Alati, si occupa di sviluppo web su stack LAMP da un po' di anni. Ha iniziato a seguire l'ascesa del disaccoppiamento tra frontend e backend su stack JAM. Adora sporcarsi le mani sui frontend dei più vari CMS per realizzare temi o template accurati. Progetta plugin, siti ed e-commerce con WordPress / WooCommerce o web app con MODX.



Profilo LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/simonealati/



QUOTA DI PARTECIPAZIONE



Standard: € 170,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



Ridotta*: € 150,00 + €10,00 (tesseramento On/Off - APS)



(*studenti, under 35, disoccupati, makers e coworkers di Officine On/Off)



INFO E ISCRIZIONI



Il corso è aperto a un massimo di 15 partecipanti.



Iscrizioni entro martedì 29 ottobre 2019.



A questo link la Scheda di Iscrizione e i dati per effettuare il bonifico bancario: http://bit.ly/2YlErwa



La partecipazione al corso si considererà confermata una volta compilata la Scheda di Iscrizione Online, con allegata la ricevuta di versamento della quota di iscrizione via bonifico bancario e copia di documento d'identità (ed eventuale documento richiesto per la Tariffa Ridotta).



N.B. L'Associazione On/Off eroga servizi ai propri soci e rilascia una ricevuta generica con possibilità di intestazione. Nel caso si necessiti di fattura, prima di effettuare il pagamento è necessario inviare una richiesta specifica via mail a corsi@officineonoff.com, indicando i dati necessari per la fatturazione elettronica (Ragione Sociale, indirizzo, C.F., Partita IVA, codice destinatario o PEC). In quest'ultimo caso, al costo indicato si applicherà l'IVA al 22%.



CONTATTI



e-mail: corsi@officineonoff.com



telefono: 0521. 270841

