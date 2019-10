festa di halloween a suon di musica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Un pomeriggio per scoprire la festa di Halloween con colori, danze, laboratori e tanta musica. Un modo per celebrare questa festa all’insegna del divertimento e del gioco. Protagonisti dell’evento saranno i più piccoli, che avranno modo di assistere ad un’animazione a 360° che spazia dai laboratori “mostruosi” con la realizzazione di zucche, fantasmi e streghette, alla vera e propria festa Cartoon Remix con danze e spettacoli sulle canzoni più belle dei cartoni animati. Una passione che non passa mai di moda quella per le sigle dei cartoni, in particolare quelle leggendarie dei cartoni Disney che sono in grado di catturare l’attenzione di grandi e piccoli e sempre portatrici di un messaggio positivo: contro la violenza, di superamento dei propri limiti, di amicizia. Tutti i bambini sono invitati a partecipare indossando costumi e trucchi a tema e ovviamente non mancheranno per tutti i partecipanti dolcetti e caramelle nella migliore tradizione di Halloween.