Discusse all’Università di Parma le prime lauree online

Si sono svolte questa mattina all’Università di Parma le prime lauree online, che hanno riguardato 7 studenti del corso di laurea triennale di Biotecnologie. Domani, venerdì 13 marzo, in programma le discussioni per 197 laureandi dei diversi corsi di Ingegneria. Si tratta del primo concreto segno di ripartenza per l’Ateneo all’interno di questo periodo di emergenza, nel corso del quale si stanno mettendo in campo tutte le misure possibili per permettere agli studenti di continuare e, in questo caso, portare a termine il proprio percorso di studi.

«Il conferimento di queste prime lauree online – commenta il Rettore Paolo Andrei – è un grande segnale di incoraggiamento e fiducia non solo per gli Studenti e i Docenti coinvolti ma per tutto il nostro Ateneo. Voglio complimentarmi con questi nuovi Dottori e ribadire con forza che tutta la Comunità accademica dell’Università di Parma sta compiendo ogni sforzo possibile per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica per ogni singolo Studente, da sempre al centro di tutte le nostre attività».

La seduta di laurea di Biotecnologie ha avuto inizio alle 10.30. I membri della commissione, presieduta dalla prof.ssa Elena Maestri, si sono collegati ognuno dalla propria postazione, hanno ascoltato i candidati e hanno potuto fare domande. Al termine gli studenti si sono scollegati, sono stati decisi i voti e infine sono stati richiamati per essere proclamati Dottori con stretta di mano virtuale. A questa seduta di laurea si è collegato anche un relatore esterno, in quanto un laureando ha svolto un tirocinio presso un Centro di ricerca non appartenente all’Università.

Domani, venerdì 13 marzo, si svolgerà invece con le stesse modalità telematiche la sessione di laurea dei corsi di Ingegneria. I laureandi interessati sono in tutto 197, così ripartiti:

35 nelle aree di Ingegneria Civile e Ambientale

41 nell’area di Ingegneria dell’Informazione

76 nell’area di Ingegneria Gestionale

45 nell’area di Ingegneria Meccanica.

I docenti impegnati nelle diverse Commissioni di laurea di Ingegneria sono complessivamente 83.

Ricordiamo che le sedute di laurea programmate per l’intera sessione primaverile si svolgeranno in modalità a distanza, secondo calendari stabiliti dai singoli Dipartimenti. Terminata l’emergenza, sarà organizzata una cerimonia nella quale dare il giusto rilievo a questo momento così importante per tutti gli studenti e le studentesse e per le loro famiglie.

Tutte le informazioni aggiornate sulle sessioni di laurea online sono disponibili all’indirizzo web https://www.unipr.it/node/27981

Per ogni seduta di laurea, sul sito del Dipartimento di afferenza sarà pubblicato il link relativo, così da consentire a chiunque di accedere e assistere assicurando la natura pubblica dell’evento.