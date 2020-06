Posta Elettronica Certificata: tutte le informazioni

Di cosa si tratta?

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte venga conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute.

Per avere pieno valore legale l’invio e la ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata devono avvenire tra due caselle PEC.

In altre parole, da una casella di Posta Elettronica Certificata posso inviare e-mail a qualsiasi indirizzo, ma avrò una ricevuta di avvenuta consegna, paragonabile ad una ricevuta di ritorno di una raccomandata a/r, solo se l’invio avverrà verso un’altra casella PEC.

Unitamente al rilascio della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), agli utenti viene rilasciato un nome utente e una password con cui accedere ai servizi online del portale del Comune di Parma, www.servizi.comune.parma.it

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

- Tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Parma.

- Tutti i cittadini maggiorenni non residenti nel Comune di Parma, ma che hanno uno stretto rapporto con la città per studio o lavoro.

Qual è la documentazione necessaria?

1 ) Copia fotostatica documento di identità [(del richiedente)]



2 ) Copia fotostatica del codice fiscale [nel caso in cui il richiedente non sia residente nel Comune di Parma]



Qual è la tempistica del procedimento?

Il rilascio è immediato su riconoscimento de visu del richiedente.

A chi va presentata la documentazione?

La PEC, il nome utente e la password sono rilasciate:

-direttamente al richiedente presso gli sportelli del Centro Direzionale (Piano - 1 ) - Largo Torello de Strada n.11/a

oppure,

-per i possessori di CIE direttamente sul sito www.servizi.comune.parma.it

Struttura responsabile comune

Struttura: SERVIZIO SPORTELLO E RELAZIONE COL CITTADINO

Referente: MASSA ROBERTO

Responsabile del procedimento comune

Referente: PANIZZI CRISTINA