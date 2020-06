Assegno familiare: tutti i requisiti per ottenerlo a Parma

Il contributo per nuclei familiari è una forma di integrazione economica rivolta ai nuclei con almeno tre figli minori a carico (sono equiparati ai figli minori del richiedente i figli del coniuge conviventi con il richiedente medesimo, e i minori ricevuti in affidamento preadottivo).

Viene concessa dal Comune e consiste in un assegno erogato dall'I.N.P.S. per un importo pari ad Euro 129,79 mensili per l'anno 2010, per tredici mensilità (per un totale di euro 1687,27).

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

Possono chiedere l'assegno i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Parma;

2. cittadinanza del richiedente italiana o comunitaria;

3. presenza di almeno tre figli minorenni ;

4. valore ISE non superiore, per l'anno 2010, ad € 23.362,70 riferita al nucleo familiare con almeno cinque componenti (parametro della scala di equivalenza 2,85). Per nuclei con una diversa composizione il valore ISE per l'accesso alla misura è calcolato attraverso una opportuna riparametrazione.

IMPORTANTE: è bene precisare che a differenza dell'assegno di maternità, possono richiedere l'assegno per il nucleo familiare solo i cittadini italiani oppure in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO PER EFFETTO DEI REQUISITI ACQUISITI

* L’assegno viene concesso per i mesi dell’anno di riferimento in cui all’interno del nucleo si è verificata la presenza dei tre figli minori. Ad es. se il terzo figlio è nato il 15 di marzo, l’assegno viene concesso da marzo a dicembre (dieci mesi). Ad es. se il terzo figlio compie i 18 anni il 20 di settembre, l’assegno viene concesso da gennaio a settembre (nove mesi). In questi casi spetterà un rateo di tredicesima calcolato sui mesi di concessione.

Nel caso di richiedente che abbia acquisito la cittadinanza italiana in corso d’anno, può fare richiesta dell’assegno di nucleo familiare (se presenti tutti i requisiti descritti) per i mesi in cui è presente la cittadinanza italiana. Ad es. Cittadinanza acquisita il 10 di agosto, l’assegno viene concesso da agosto a dicembre (cinque mesi).

Modulistica

File PDF Modulo di domanda di attribuzione assegni per il nucleo familiare. (231 KiB)

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo

Qual è la tempistica del procedimento?

La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede l’assegno (ad es. la domanda riferita all’anno 2010 può essere presentata fino al 31/01/2011).

ITER PROCEDURALE

La domanda va presentata agli sportelli polifunzionali del DUC (Centro Servizi al Cittadino).

Il richiedente, dovrà compilare in ogni sua parte la domanda contenente gli elementi necessari alla verifica dei requisiti per l’attestazione degli stessi.

L’operatore di sportello, se la pratica è completa, attesta che il cittadino ha dichiarato il possesso dei requisiti per la concessione, con il calcolo del beneficio.

La comunicazione all’INPS per l’erogazione è effettuata dal Comune a conclusione dei successivi controlli con esito positivo sulla domanda.

Qualora invece dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si procederà alla revoca del beneficio.

A chi va presentata la richiesta?

La domanda, compilata sull'apposito modulo ritirabile presso il Punto Accoglienza del Centro Servizi al Cittadino presso il Duc (piano - 1) - L.go Torello De Strada n. 11/a - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 17,30 o il sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,30; o scaricabile tramite internet all'indirizzo www.comune.parma.it, può essere:

- presentata presso gli sportelli del Centro Direzionale (piano - 1) - L.go Torello de Strada n. 11/a dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 17,30 o il sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,30.

Oppure la domanda può essere inviata compilando ed inoltrando il modulo di domanda on-line con le modalità meglio illustrate sul sito: www.servizi.comune.parma.it accedendo alla pagina dei “servizi sociali”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CONTRIBUTUI ALLA FAMIGLIA: TUTTE LE INFORMAZIONI