Procedura e informazioni per registrazione delle coppie di fatto: i documenti necessari

DICHIARAZIONE ANAGRAFICA PER LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 36 SEGUENTI, L. 76/2016

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

Per registrare una convivenza di fatto i cittadini:

1. devono essere maggiorenni

2. devono essere coabitanti

3. devono essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale

4. non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone

Modulistica

Qual è la documentazione necessaria?

01 ) Fotocopia documento d'identità di tutti i firmatari

02 ) Mandato di rappresentanza da compilare nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da uno solo dei conviventi Scarica .doc

Modalità di presentazione

Gli interessati possono presentare l'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, accompagnata dalla copia dei rispettivi documenti di identità, con una delle seguenti modalità:

1. presentandosi personalmente agli sportelli anagrafici del DUC, L.go Torello de Strada 11/A

2. inviando la documentazione necessaria tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: Comune di Parma - Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe - L.go Torello de Strada 11/A - 43121 Parma

3. inviando la documentazione necessaria tramite fax al numero 0521-031761

4. inviando la documentazione necessaria via mail all'indirizzo servizidemografici@pec.comune.parma.it

In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec

- dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate trasmesse a mezzo posta elettronica semplice o pec.

Qual è la tempistica del procedimento?

A seguito della dichiarazione resa con le modalità indicate nella presente scheda, l'Ufficio Anagrafe procederà a registrare la convivenza di fatto entro i due giorni successivi, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Dal momento della registrazione si potrà ottenere il certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

L'ufficio anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la costituzione della convivenza di fatto. Qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio anagrafe non comunichi agli interessati la mancanza dei requisiti previsti dalla legge 76/2016, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si deve intendere confermata.

Il servizio è gratuito.

