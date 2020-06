Dove fare volontariato a Parma: la mappa della città

I Punti di comunità sono luoghi belli e accoglienti nati in sei quartieri della città. I volontari che ne aprono le porte accolgono e ascoltano; orientano verso i giusti servizi; offrono servizi di sanità leggera, ad esempio la misurazione della pressione o di consegna dei farmaci a domicilio; assistono in alcune piccole pratiche burocratiche, come l’accompagnamento a una visita; organizzano attività socializzanti come camminate di gruppo, corsi di alimentazione e altro ancora; accompagnano a eventi e attività culturali.

Coordinato da Forum Solidarietà, sostenuto da Fondazione Cariparma e dall'8 per 1000 della Chiesa Valdese, il progetto si sviluppa in stretta sinergia con AUSL Parma, Azienda Ospedaliera di Parma, Comune di Parma, Consorzio Solidarietà Sociale, Cisl, Uil. I Punti sono promossi da: Fidas, Va Pensiero, Auser, Avoprorit, Assistenza Pubblica – Parma, Comitato Difesa Malati Psichici, Lilt Parma, Per Ricominciare, CentoPerUno, Avis, Parrocchia Corpus Domini, Anteas Pso-Vit, Forum Cultura Parma, A.l.i.ce. Parma, Ancescao – C.S. San Leonardo, Croce Rossa Italiana. Per divenatre volontario www.parmawelfare.it

Dove fare volontariato?

Via Olivieri 2/a (angolo via Ruggero )

Apertura: martedì dalle 10 alle 12 e giovedì su appuntamento

E’ possibile telefonare e prendere appuntamento

tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30 al 0521.980926

puntocomunitapablo@gmail.com

Via Carmignani 7A

Apertura: martedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 16 alle 18

0521.218010 puntocomunitamontanara@gmail.com

Via San Leonardo 47

Apertura: a sabati alterni dalle 9 alle 12

334.366 5082 puntocomunitasanleonardo@gmail.com

Vicolo Grossardi 4/a

Apertura: giovedì dalle 10 alle 12.

0521. 1998669 puntocomunitaoltretorrente@gmail.com

Via Argonne 4

Apertura: mercoledì dalle 16 alle 18

327.703 4978 puntocomunitamolinetto@gmail.com

Via Leonardo da Vinci 32

Apertura: martedì dalle 15 alle 17 e giovedì dalle 9.30 alle 11.30

327.055 2561 puntocomunitasanlazzaro@gmail.com

Punto di Comunità di Mezzano Inferiore

Presso circolo ARCI La Capanna Verde,

Aperto il primo e il terzo martedì del mese, dalle 9 alle 11 e il secondo e quarto martedì dalle 15 alle 17.

E-mail: puntocomunitasorbolo@gmail.com

Sorbolo

Nei locali del Municipio

Aperto: il secondo e quarto mercoledì del mese dalle 9 alle 11; il primo e il terzo venerdì dalle 17:30 alle 19:30; lo spazio genitori, nonni e bimbi, tutti martedì dalle 16:30 alle 18.30.

E-mail puntocomunitamezzani@gmail.com