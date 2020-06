I musei della città con sconti per gli studenti

Diverse realtà museali vanno a comporre il Sistema Museale della Provincia di Parma, custode della storia, delle tradizioni del territorio e dello straordinario patrimonio culturale sparso nei diversi angoli della provincia: accanto a realtà istituzionali e strutturate, ci sono iniziative che devono tutto al genio e alla passione di privati cittadini, creando così un insieme variegato di luoghi, uniti tra loro dalla volontà di creare conoscenza e crescita culturale. Siamo di fronte a vasto numero di soggetti fra loro differenziati per entità, contenuto delle raccolte e dimensione che qui troverete divisi per aree (città; dalla Via Emilia al Po; dalla Via Emilia all’Appennino), categorie (archeologia; arte; alimentazione; etnografia; letteratura; musica; natura; paleontologia; personaggi; religione; scienza; storia naturale; tipografia) e segnalati all’interno di alcuni itinerari.

GALLERIA NAZIONALE E TEATRO FARNESE

c/o Palazzo della Pilotta

Orario: da martedì a domenica 8.30-14.00. Ingresso galleria e teatro euro 6,00; ridotto ragazzi 18-25 anni euro 3,00. Solo teatro euro 2,00; ridotto ragazzi 18-25 anni euro 1,00. Da martedì a sabato anche 14.00 - 18.30 con percorso ridotto in Galleria Nazionale. Ingresso intero euro 3,00, ridotto euro 1,50. Ingresso gratuito per disabili e accompagnatori, under 18, over 65 e scolaresche con elenco vidimato della scuola. Tel. 0521233309.

CAMERA DI SAN PAOLO

Via Melloni, 3

Orario: da martedì a domenica 8.30-13.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30. Ingresso euro 2,00; ridotto ragazzi 18-25 anni euro 1,00. Ingresso gratuito per disabili e accompagnatori, under 18, over 65 e scolaresche con elenco vidimato della scuola. Tel. 0521533221.

SPEZIERIA DI SAN GIOVANNI

B.go Pipa, 1

Orario: da martedì a sabato 8.30-13.30. Domeniche di febbraio chiuso. Ingresso: euro 2,00; ridotto ragazzi 18-25 anni euro 1,00. L’ingresso è gratuito per disabili e accompagnatori, minori di 18, over 65 e scolaresche con elenco vidimato dalla scuola. Tel. 0521508532.

IL CASTELLO DEI BURATTINI MUSEO GIORDANO FERRARI

Via Melloni, 3/a

Dal 1 aprile al 30 settembre da martedì a domenica - 9.00 - 19.00; dal 1 ottobre al 31 marzo da martedì a domenica 9.00 - 17.00. Ingresso: euro 3,00; ridotto under 18, over 65 soci Touring, gruppi da 10 persone euro 2,00; gratuito disabili e accompagnatori. Tel. 0521031631

CASA DELLA MUSICA MUSEO DELL’OPERA*

P. le San Francesco, 1

Orario: da mercoledì a venerdì 10.00 - 14.00 e pomeriggio su prenotazione, sabato 10.00 - 18.00, domenica 14.00 - 18.00. Chiuso lunedì e martedì. Ingresso: euro 2,00; ridotto studenti, scuole, gruppi min. 10 persone, minori 14 e ultra 65 euro 1,00; gratuito disabili. Tel. 0521031170.

CASA DEL SUONO*

P. le Salvo D’Acquisto

Orario: da mercoledì a venerdì 10.00 - 14.00 e pomeriggio su prenotazione, sabato 10.00 - 18.00, domenica 14.00 - 18.00. Chiuso lunedì e martedì. Ingresso: euro 2,00; ridotto studenti, scuole, gruppi min. 10 persone, minori 14 e ultra 65 euro 1,00; gratuito disabili. Tel. 0521031103.

CASA NATALE E MUSEO TOSCANINI*

Via R. Tanzi, 13

Orario: martedì dalle 9.00 alle 13.00; da mercoledì a sabato 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00, domenica 14.00 - 18.00. Chiuso lunedì. Ingresso euro 2,00, ridotto studenti, scuole, gruppi min. 10 persone, minori 14 e ultra 65 euro 1,00; gratuito disabili. Prenotazione obbligatoria per gruppi. Tel. 0521285499. *Il biglietto d’ingresso dà diritto all'entrata a prezzo ridotto al Teatro Regio.

MUSEO DIOCESANO

Piazza Duomo

Orario: tutti i giorni 9.00 - 12.30 e 15.00 – 18.30. Ingresso: euro 5,00, comitive e over 65 euro 3,00; scuole euro 1,00; gratuito per disabili e accompagnatori. Biglietto Museo e Battistero: euro 7,00; gruppi e over 65 euro 5,00; scuole euro 1,00. Tel. 0521208699.

PINACOTECA STUARD

Borgo del Parmigianino, 2

Orario: tutti i giorni, escluso il martedì, 9.00 – 18.30. Ingresso: euro 4,00; ridotto under 25 e over 65 euro 2,00; ridotto scolaresche superiori a 10 persone euro 1,00; gratuito disabili. Tel. 0521508184

MUSEO GLAUCO LOMBARDI

Via Garibaldi, 15

Orario: da martedì a sabato 9.30 - 15.30; domenica e festivi 9.00 - 18.30. Domeniche luglio e agosto 9.00 – 13.30. Chiuso lunedì. Visite guidate e laboratori didattici su prenotazione. Ingresso: euro 5,00; dai 15 ai 17 anni, comitive oltre le 20 persone, adulti oltre 65 anni euro 3,00; gratuito fino ai 14 anni, guide insegnanti in visite d’istruzione e disabili. Tel. 0521233727.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE PALAZZO PILOTTA

Orario: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.30; sabato e domenica dalle 13.00 alle 19.00. Lunedi chiuso. Ultimo ingresso mezz’ora prima. Su prenotazione per gruppi e scolaresche. Ingresso: intero euro 4,00; ridotto ragazzi 18-25 anni euro 2,00; gratuito under 18, over 65, studenti delle scuole superiori e insegnanti, studenti universitari delle facoltà umanistiche, disabili e accompagnatori, giornalisti e guide turistiche. Tel. 0521233718.

MUSEO COSTANTINIANO DELLA STECCATA

Chiesa della Steccata

Via Dante 8/a

Aperto dal 1° dicembre al 28 febbraio sabato 9.30-12.00, domenica 9.30-12.00 e 15.30-18.00; dal 1° marzo tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00; luglio e agosto dalle 9.30 alle 12.00. Ingresso con visita guidata. Ingresso euro 5,00; soci Fai, Touring e Italianostra euro 4,00; gruppi euro 3,00; scuole euro 1,00; gratuito disabili, minori di 18 anni. Tel. 0521282854.

PALAZZO DUCALE

c/o Parco Ducale

suonare il citofono sul cancello a destra del Palazzo e attendere il personale. Orario: da lunedì a sabato 9.00 – 12.00. Giugno, luglio, settembre e ottobre aperto anche il sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica mattina dalle 9.00 alle 12.00. Possibilità di visite guidate per gruppi (max 25 persone), ogni 30 minuti, prenotazione obbligatoria. Ingresso euro 3,00; gruppi, over 65 e under 25 euro 1,50 scuole euro 1,00; gratuito disabili e accompagnatori. Tel. 0521508184 pinacoteca@comune.parma.it

TEATRO REGIO*

Via Garibaldi, 16

Orario: tranne in occasione di prove, da martedì a sabato 10.30 – 12.30 e 15.30 – 17.30. Visita guidata. Consigliata la prenotazione. Ingresso: intero euro 4,00; ridotto da 18 a 30 anni e over 65 euro 2,00; gratuito disabili e scuole. Tel. 0521203993. *Il biglietto d’ingresso dà diritto all'entrata a prezzo ridotto ai Musei della Musica (Casa della Musica, Casa del Suono e Casa natale di Arturo Toscanini).

AUDITORIUM PAGANINI

Via Toscana, 5/a

L’Auditorium è visitabile tranne in occasione di prove. Per verificarne l’apertura telefonare allo 0521039002.

MUSEO DI STORIA NATURALE

Sede Storica - Via Università, 12

Sede Didattica – Via Farini, 90. Orario: da lunedì a venerdì 09.00-12.00; mercoledì e giovedì anche 15.00-18.00. Chiuso mese di agosto e periodo natalizio. Su prenotazione visite guidate gratuite per gruppi e scolaresche anche in orari diversi da quelli sopra riportati. Ingresso gratuito. Tel. 0521033430

(Sede Storica) - 0521033434.

ORTO BOTANICO

Strada Farini, 90

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Ingresso gratuito. Tel. 0521033433.

MUSEO CINESE E SEZIONI ETNOGRAFICHE

Viale San Martino, 8

Orario: da martedì a sabato 9.00 - 14.00. Chiuso domenica e lunedì. Ingresso a offerta. Tel. 0521257337.

MUSEO BOCCHI PALAZZO SANVITALE

Strada Cairoli

Orario: da martedì a domenica 10.30-13.00. Chiuso lunedì. Visite guidate su prenotazione. Ingresso gratuito. Museo Tel. 0521228289. Fondazione Monte Parma Tel. 0521234166.