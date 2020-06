Sportello unico per le attività produttive: cosa è e come funziona

Avete deciso di aprire un’attività commerciale e, dopo alcune ricerche, siete atterrati sul portale istituzionale Suap (Sportello unico attività produttive), ma non sapete come proseguire. Non preoccupatevi, la prima volta è normale trovarsi spaesati di fronte a un nuovo servizio. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una guida esaustiva sull’argomento.

Illustreremo innanzitutto il significato di Suap, spiegando in maniera dettagliata a cosa serve in concreto.

Dedicheremo poi un ampio capitolo a come funziona, indicando passo dopo passo la procedura da seguire per interagire con il portale telematico.

Prima di andare avanti, vi invitiamo fin da ora alla lettura del nostro approfondimento su come aprire un negozio, dove vengono segnalati in maniera chiara requisiti, normativa, licenza e costi.

Suap: cos’è e come funziona lo sportello unico attività produttive

Cos’è il Suap

Suap (Sportello unico attività produttive) è il servizio online di riferimento per tutti i procedimenti amministrativi relativi alle imprese.

Che cosa si intende per attività produttive? Rientrano tra le attività produttive imprese agricole, artigianali, commerciali, alberghiere e turistiche. Si annoverano inoltre i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni offerte da intermediari finanziari e banche.

È disponibile uno Sportello sul sito di ciascun Comune italiano, a cui si accede tramite il portale web Impresa in un giorno.

A cosa serve il Suap? Lo Sportello permette a imprese e imprenditori di avviare un’attività economica, modificarne una esistente o chiederne la cessazione.

Una volta effettuato l’accesso al portale, l’utente ottiene preziose informazioni circa la tipologia di pratica da iniziare, la documentazione richiesta e lo stato di avanzamento della domanda inoltrata.

Grazie al processo telematico, il vantaggio per l’imprenditore che si rivolge al Suap è in termini di tempo (e denaro). L’intera procedura avviene infatti online, con risposte tempestive da parte delle amministrazioni pubbliche o degli uffici comunali interessati.

Come funziona il Suap

Il Suap riceve l’istanza del richiedente (imprenditore), provvedendo poi a trasmettere le richieste di parere tecnico agli organi coinvolti.

Ricevuta la risposta, sia essa positiva o negativa, il responsabile dello Sportello procede con l’autorizzazione o la chiusura del procedimento.

I requisiti per interagire con il Suap sono:

un PC con sistema operativo aggiornato

una linea ADSL stabile e sufficientemente veloce

una casella PEC (Posta Elettronica Certificata)

una firma digitale (da apporre tramite lettore o token USB)

Di seguito risponderemo alle domande più frequenti sullo Sportello unico attività produttive poste dagli utenti, così da spiegare in maniera dettagliata il funzionamento del servizio.

Come accedere

Per accedere al Suap bisogna collegarsi al portale web Impresa in un giorno, il sito di accesso agli Sportelli presenti in tutti i comuni italiani. Una volta atterrati nella home page di Impresa in un giorno, digitare nel campo Inserisci un Comune il nome del Comune di riferimento per l’attività, quindi cliccare sulla lente di ingrandimento per avviare la ricerca.

Dopo pochi secondi si aprirà una nuova schermata, in cui saranno resi disponibili il numero dello Sportello, i recapiti (indirizzo, telefono, fax, casella PEC) e il responsabile (nome e cognome, indirizzo, telefono).

Come registrarsi

Per ottenere l’autenticazione ai servizi del Suap bisogna registrarsi al sito Impresa in un giorno tramite:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), a patto che lo Sportello sia gestito da Impresa in un giorno unitamente al sistema camerale

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

credenziali Telemaco

Il form di registrazione è disponibile a questo indirizzo.