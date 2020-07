Bike sharing a Parma: la mappa

n ottemperanza alle misure di contrasto e contenimento del contagio da COVID-19, vengono sospesi fino al 17 MAGGIO i servizi del Parma Bike Sharing, del Parma Car Sharing e il servizio di deposito biciclette presso la Cicletteria, a fianco della stazione ferroviaria.

Le postazioni del Bike Sharing Mi Muovo in Bici sono ad oggi 32 situate in diversi punti della città. Complessivamente sono a disposizione degli utenti circa 330 colonnine per il ritiro o la riconsegna delle biciclette.

La riconsegna della bicicletta può avvenire anche in una postazione diversa da quella in cui è stata ritirata, proprio per creare una forte integrazione con diversi mezzi di trasporto (autobus, treno, ecc).

La postazione "Ponte di Mezzo" è stata chiusa definitivamente, a seguito della riqualificazione dell'area circostante.

Puoi visualizzare tutte le postazioni sulla MAPPA e scoprire in tempo reale la disponibilità delle biciclette anche dallo smartphone con l'APP gratuita Bicincittà

Per vedere dove si trovano le postazioni clicca sulla Mappa

Da Lunedì 18 Maggio è ripartito il Parma Bike Sharing: le biciclette sono state tutte sanificate e sono nuovamente a disposizione degli utenti a cui è richiesto, per una maggiore sicurezza personale e altrui, l'uso dei guanti monousi durante l'utilizzo.

Si informa che l'acquisto degli abbonamenti attualmente potrà essere effettuato solo online.

Per utilizzare le biciclette del Parma Bike Sharing Mi Muovo in Bici, segui queste semplici istruzioni:

1. Iscriviti al servizio

ISCRIZIONE ON LINE

Registrati sul sito www.mimuovoinbici.it e acquista con carta di credito l’abbonamento annuale o il biglietto giornaliero. Dopo l'iscrizione ti verranno inviati alla casella email i codici di accesso USERNAME e PASSWORD che potrai utilizzare anche per utilizzare l’APP Bicincittà.



ISCRIZIONE A SPORTELLO

Puoi anche acquistare l'abbonamento annuale da caricare sulla tessera Mi Muovo in Cicletteria.

2. Vai alla postazione e prendi la bicicletta

Le biciclette si ritirano in una delle 33 postazioni MI Muovo in Bici, avvicinando la tessera alla colonnina oppure con un clic direttamente dal telefonino. E’ sempre possibile conoscere in tempo reale la disponibilità delle biciclette nelle varie postazioni direttametne dall'APP Bicincittà oppure dal sito www.mimuovoinbici.it



3. Riconsegna la bicicletta

Il Bike Sharing ti consente di riconsegnare la bici nella postazione più vicina alla tua destinazione, quindi anche in una postazione diversa da quella del ritiro in modo automatico e rapido semplicemente avvicinando la bicicletta a una colonnina libera, senza bisogno della tessera o dello smartphone.



Non lasciare mai la bici incustodita in strada. Utilizza la bici solo per il tempo necessario allo spostamento in città. La riconsegna della bicicletta deve sempre comunque avvenire entro le 24 ore dal ritiro, altrimenti la tessera sarà automaticamente bloccata e l'abbonato sarà tenuto a richiederne la riattivazione contattatando i nostri uffici e sanzionato con una penale di € 20,00. Chi necessita di una bicicletta per un tempo prolungato e per più giorni può rivolgersi alla CICLETTERIA.