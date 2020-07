Quanto costa a Parma ricaricare l’auto elettrica

Cosa è un colonnina di ricarica e come si caratterizza?

La colonnina o stazione di ricarica per veicoli elettrici è un distributore di energia elettrica tramite il quale è possibile ricaricare un veicolo elettrico (furgone, auto, moto, bici).

Le stazioni di ricarica possono presentare diverse caratteristiche tra cui

localizzazione e accessibilità: pubblica, privata aperta al pubblico, proprietà privata soggetto titolare: distributori di energia, case automobilistiche, enti commerciali, autorimesse ecc. conformazione: a colonna, a palo, box a parete caratteristiche tecniche: potenza, tipologia prese elettriche, tipologia corrente procedure di autenticazione: smart card, app, chiave, nessuna modalità di pagamento: addebito RID, gettoni, gratis

Il contesto delle infrastrutture di ricarica è quindi molto eterogeneo, è possibile tuttavia ricondursi a tre principali tipologie di colonnine più ricorrenti

A consumo Base A

consumo 0,45 €/kWh prese Quick 0,50 €/kWh prese

Fast Italia A consumo Premium

A consumo con servizio prenotazione presa 0,45 €/kWh prese Quick 0,50 €/kWh prese Fast +25 €/anno Italia Tariffa Flat Small Canone mensile con soglia (servizio prenotazione incluso) 25 € al mese per 60 kWh Italia Costo medio dopo la soglia 0,417 €/kWh

Tariffa Flat Large Canone mensile con soglia (servizio prenotazione incluso) 45 € al mese per 120 kWh Italia Costo medio dopo la soglia 0,375 €/kWh A2A

E-moving Flat 15,1 € ogni 3 mesi Milano, Brescia, Bergamo

Il primo trimestre è al costo di 30 € Hera HeraRicarica Pubblica Flat con soglia 20 € al mese per 40 kWh Imola e Modena (Italia su rete Enel X) Extra consumi: 0,46 €/kWh

A consumo Canone 2 €/mese Extra consumi: 0,46 €/kWh Neogy (Alperia e Dolomiti Energia) We drive easy

A consumo 0,45 €/kWh Quick 0,50 €/kWh Fast 0,70 €/kWh Hyper 0,50 €/kWh da Rete esterna Bolzano (Italia su rete Enel X) Costo attivazione 35 € We drive basic

A consumo e stazione privata 0,35 €/kWh Quick 0,50 €/kWh Fast Canone 4 €/mese + Stazione di ricarica privata: 715 € charger da 3,7 kW e 815€ da 7,4 kW Bolzano (Italia su rete Enel X) Costo attivazione 35 € Duferco Energia Due Energia Flat Flat 25 €/mese + IVA per 300 kWh al mese, abbonamento per 24 mesi Italia su rete Enel Alle tariffe al kWh è da aggiungere l'IVA. Ricarica SPOT 2,5 €/ora (iva inclusa).

Due Energia ricaricabile Ricaricabile 40 € per 100 kWh (0,40 €/kWh) 75 € per 200 kWh (0,375 €/kWh) 140 € per 400 kWh (0,35 €/kWh) Italia su rete Enel

DATI