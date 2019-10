l’electric bike cross invade fidenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Campionato EBX entra di diritto nel fitto calendario di #BorgoFood 2019 che da sempre accende i riflettori sulla sostenibilità, un fronte sul quale l’Electric Bike Cross ha fatto da apripista. A Fidenza sabato 5 ottobre si corre la quarta prova dell’EBX Championship. I piloti si affronteranno sull’innovativa pista ricca di ostacoli, salti, insidie e curve ravvicinate lente e veloci allestita nei giardini della Scuola Media Pietro Zani, in Via Antonio Gramsci 59. Bandiera a scacchi di partenza della quarta prova di campionato alle 11 con le prove libere, a seguire le gare delle categoria Legal e GP. Una prova che si preannuncia spettacolare visti i pochi punti di distacco fra i leader delle classifiche. Nella Gp al comando c’è Alessio Aldrovandi, seguito da Adram Canzini e Enrico Biavati, tallonati da Fabio Mengoli. Nella Legal il leader è Niccolo Fraschetti a un solo punto da Patrick Panozzo, seguito da Simone Suzzi. Venerdì 4 e Domenica 6 la pista sarà aperta al pubblico per cimentarsi sul circuito con le bicielettriche TERZAROSSA. A proposito di sostenibilità, i bike test si potranno effettuare anche sulle strade cittadine grazie alla collaborazione con Bentec Emotion e Ebikepassion. Le City Bike per i test su strada saranno disponibili in quattro gazebo posizionati all’ingressodella Scuola Zani.