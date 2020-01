l’esercito dei bruttini sbarca a pama 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

2020, presso il Centro Giovani di Baganzola, in collaborazione con la Cooperativa Eidè, si è tenuta la presentazione-lettura del libro L’Esercito dei Bruttini sull’Isola dei Giganti di Anna Celenta edito da PAV Edizioni. Quella al centro di Baganzola non è stata la prima e non sarà l’ultima apparizione dei Bruttini nella città ducale e nella sua provincia: i Bruttini si “materializzeranno” anche a Fontevivo, piccolo comune a una quindicina di chilometri dalla città, nella Biblioteca Comunale “Vanda Negri” il 25 gennaio, e il 19 febbraio, all’Albero Parlante di Via Montanara, alle porte di Parma. Comune denominatore di tutti gli incontri è far entrare i bambini nel favoloso mondo dei Bruttini per farli divertire e allo stesso tempo trasmettere un messaggio importante: la vera bellezza spesso si nasconde dietro a un aspetto “difettoso”. Al Centro Giovani di Baganzola, in particolare, i bambini e ragazzi intervenuti, ma anche gli adulti e i genitori presenti, sono stati “invitati” a Felineo, il paese dei gatti che i Bruttini visitano durante il loro viaggio verso l’Isola dei Giganti. E per entrare in tutto e per tutto nell’atmosfera di Felineo, Anna Celenta ha aiutato nell’allestimento della sala con gatti di peluche, cuscini, teli e quanto potesse in qualche modo richiamare un luogo “a misura di gatto”. Come a ogni incontro, inoltre, a tutti i bambini è stata consegnata la pergamena con il solenne Giuramento dell’Esercito dei Bruttini che tutti, adulti compresi, hanno recitato con trasporto per sentirsi parte integrante del bellissimo mondo dei Bruttini. Terminata la lettura è stato presentato il nuovo libro di Anna Celenta, sempre illustrato da Alexia Bianchi ed edito da PAV Edizioni, già disponibile in libreria e online: “Il Lato Oscuro – L’improbabile sbarco di due Bruttini sulla Luna”; un omaggio che l’autrice ha voluto scrivere per il 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Peccato che questo inaspettato sbarco sia sul lato sbagliato e al posto dell’uomo sulla Luna ci arriveranno due Bruttini. Chissà cosa combineranno? Il laboratorio di disegno con Alexia Bianchi e la merenda offerta dal Centro Giovani di Baganzola hanno concluso un pomeriggio all’insegna del divertimento: perché “leggere può essere un gioco divertente!”.