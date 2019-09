lloydsfarmacia arriva a parma nel segno della prevenzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

20 settembre 2019 - Comunicato Stampa LloydsFarmacia, brand del Gruppo ADMENTA Italia, arriva a Parma, con il completo rinnovo delle tre ex farmacie comunali di: Via Campioni n. 6°; Via Fleming n. 27 e Viale Mille n. 52/B, che sarà aperta al pubblico h24-365 giorni/anno). Per festeggiare con la cittadinanza, LloydsFarmacia dona a tutti coloro che lo desiderino un mese gratuito di prevenzione del colesterolo, tre mesi gratuiti di consegna a domicilio di farmaco e parafarmaco, nonché una settimana di eventi espressamente dedicati, nella farmacia di Viale Mille. Tutte le iniziative si svolgono nel periodo tradizionalmente dedicato da LloydsFarmacia al compleanno della nascita del brand. “Si tratta di un passo molto importante, per LloydsFarmacia, a Parma e desideriamo condividerlo con la cittadinanza, dedicando le prossime settimane e i prossimi mese a temi che sappiamo cruciali, per la salute e il benessere collettivi.” È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia “Prevenzione, sensibilizzazione su salute e benessere, servizi innovativi, in linea con le esigenze della popolazione, sono da sempre il nostro segno distintivo, in network con tutti gli operatori del territorio. Con queste premesse, abbiamo scelto la prevenzione del colesterolo e la consegna a domicilio di farmaco e parafarmaco, come iniziative d’elezione, per festeggiare l’arrivo di LloydsFarmacia in città. I dati più recenti e le valutazioni degli esperti testimoniano nuovamente l’importanza di prevenzione e stili di vita, nel monitoraggio del colesterolo. Così come invecchiamento della popolazione, incremento delle cronicità e crescente difficoltà nella gestione dei tempi della vita quotidiana rendono necessari servizi che facilitino l’aderenza terapeutica, come la consegna a domicilio. Viviamo e interpretiamo concretamente il ruolo della farmacia come presidio socio-sanitario. Con questo obiettivo prioritario, LloydsFarmacia arriva a Parma, fra l’altro con una farmacia – quella di Via dei Mille – aperta ventiquattro ore, per 365 giorni all’anno. Proporremo con continuità servizi, iniziative ed eventi in farmacia o in partnership con altri soggetti, nonché strumenti e servizi innovativi e on line, come la recente l’App Lloyds, dedicata gratuitamente alla prevenzione e all’aderenza terapeutica delle cronicità. Per noi, il filo conduttore sarà sempre la prevenzione, il servizio al territorio. L’invito alla cittadinanza a condividere, nelle prossime settimane, l’opportunità gratuita di screening del colesterolo e di consegna del farmaco, è pienamente in linea con questo impegno.” AUTOTEST PREVENZIONE COLESTEROLO Dal 21 settembre al 16 ottobre, sarà possibile recarsi nelle tre LloydsFarmacia di Parma per usufruire gratuitamente dell’autotest mirato a monitorare un parametro che gli esperti identificano ormai da anni come un vero e proprio killer. I più recenti studi della Società Europea di Cardiologia e della Società europea dell’Aterosclerosi confermano che più bassi sono i livelli di colesterolo cattivo ‘LDL’, più bassa è l’incidenza di eventi cardiovascolari. Il lavoro congiunto delle due società ha reso note nelle scorse settimane le nuove linee guida europee per tenere sotto controllo il colesterolo. Le prove sono schiaccianti e fornite dai più vari studi sperimentali, epidemiologici, genetici e clinici: ridurre il colesterolo LDL è una misura efficace nella prevenzione di ictus e infarto, in particolare nei profili clinici ad alto rischio cardiovascolare. In Europa, secondo i dati più recenti Eurostat, le patologie del sistema circolatorio si confermano di gran lunga - immediatamente dopo le patologie tumorali - come le principali cause di decesso. Contestualmente, negli ultimi dieci anni i tassi di mortalità sono scesi notevolmente, a testimonianza dell’importanza delle attività di prevenzione e legate agli stili di vita. Nel 2016, le cardiopatie ischemiche hanno causato 119 decessi ogni 100.000 abitanti in tutta l'Ue 28. Queste le premesse alla base dell’iniziativa nelle tre LloydsFarmacia a Parma. I farmacisti di LloydsFarmacia proporranno gratuitamente tutti coloro che lo desiderino, per oltre quattro settimane, il test di autoanalisi (autotest) che misura la concentrazione del colesterolo totale a livello sanguineo, a partire da un prelievo capillare. I valori riscontrati sono indicativi, quale potenziale segnale di allarme, non costituiscono refertazione medica e andranno poi mostrati al medico curante, per una valutazione completa e ad hoc. Basterà recarsi a questo scopo nelle farmacie Lloyds indicate. Non è necessaria alcuna prenotazione. CONSEGNA A DOMICILIO DI FARMACO E PARAFARMACO Con lo stesso spirito e le stesse premesse, dal 21 settembre al 31 dicembre, in occasione dell’arrivo di LloydsFarmacia a Parma, sarà possibile usufruire gratuitamente, per tre mesi, del servizio di consegna a domicilio di farmaco e parafarmaco, rivolgendosi telefonicamente alle tre LloydsFarmacia di Parma. Il servizio, realizzato da LloydsFarmacia, in collaborazione con Pharmap, continuerà poi a essere sempre operativo a costi contenuti, per facilitare accesso alle terapie e aderenza terapeutica, sempre più cruciali in considerazione di invecchiamento della popolazione e incremento della cronicità. SETTIMANA DI EVENTI NELLA FARMACIA DI VIALE MILLE Completa il programma di iniziative speciali su Parma una settimana di eventi dedicati presso la farmacia di Viale Mille - in un denso calendario, fra lunedì 23 e sabato 28 settembre - e omaggi riservati al pubblico, nelle varie giornate. LE TRE NUOVE LLOYDSFARMACIA A PARMA, attive per AUTOTEST COLESTEROLO E CONSEGNA A DOMICILIO F. CAMPIONI VIA CAMPIONI, 6/A Tel. 0521-966096 F. FLEMING VIA FLEMING, 27 Tel. 0521-983355 F. MILLE VIALE MILLE, 52/B Tel. 0521-253181 Farmacia h24/ 365 giorni/anno festività comprese IL CALENDARIO EVENTI, TUTTI DISPONIBILI GRATUITAMENTE PRESSO LA FARMACIA DI VIALE MILLE, DALLE 10.00 ALLE 19.00 CIRCA: dal 23 al 28 settembre LUNEDI’ 23 SETTEMBRE Si torna a scuola! Back to school! Consigli e suggerimenti su come affrontare al meglio un periodo delicato e importante MARTEDI’ 24 SETTEMBRE Per gli amici a 4 zampe Consigli dedicati e una gamma di prodotti sempre più ampia MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE Analisi gratuita di pelle e capelli SU APPUNTAMENTO: Strumenti ed esperti per due argomenti cari a tutti GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE Pelle: consigli e suggerimenti ‘Antiage’ Consigli dell’esperta e prove prodotto ad hoc VENERDI’ 27 SETTEMBRE Suggerimenti per una corretta nutrizione SU APPUNTAMENTO: suggerimenti per una corretta nutrizione, per tutti: sportivi, bambini, adulti, studenti, terza età SABATO 28 SETTEMBRE Make up: consigli e suggerimenti personalizzati SU APPUNTAMENTO: Come realizzare la base perfetta per ogni carnagione LloydsFarmacia, insegna del Gruppo ADMENTA Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere. 