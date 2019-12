lo schiaccianoci di erika ferrari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

NOCETO – Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 15:30 presso il Teatro Moruzzi di Noceto andrà in scena Lo Schiaccianoci, spettacolo liberamente tratto dal balletto del compositore russo Čajkovskij. Diretto ed adattato da Erika Ferrari, Direttore artistico New Dance Club, coreografato da Alice Cavalieri, Chiara Bulloni Serra, Barbara Waclawick, Danilo Rabaglia, Laura Bersellini, Ray Lo Pilato ed Alex Ruosi ed interpretato dalle allieve NDC, lo spettacolo natalizio concluderà il ricco calendario 2019 della scuola nocetana. Calendario 2019 che già aveva visto le Ferrari Girlz esibirsi sul palco del Teatro Regio di Parma il 12 e 13 novembre scorsi in occasione della ventiquattresima edizione di Danzastorie, kermesse magistralmente organizzata da Primarosa Vicini. Sul palco del Teatro Moruzzi, quindi, le giovani atlete di Erika Ferrari si esibiranno, ognuna in base alle proprie capacità, in performance di Danza classica, Tessuti aerei, Hip Hop, Verticalismo, Preacrobatica, Stretching, Contorsionismo e Boxe: “Ringrazio – esordisce Erika con entusiasmo – tutti gli insegnanti NDC, che quest'anno hanno accolto con entusiasmo l'invito a collaborare allo spettacolo natalizio, e con loro Nicola Milazzo, Gianluca Greci, l'Amministrazione comunale di Noceto e gli Assessori Marco Barantani ed Antonio Verderi.” Frutto di un lungo percorso professionale ed esperienziale, Lo Schiaccianoci non è “solo” lo spettacolo di Natale firmato New Dance Club, bensì Lo spettacolo di Natale tout court: “Un tempo – prosegue Erika, che dell'insegnamento ha fatto una delle sue più viscerali ragioni di vita – mi limitavo ad organizzare il Saggio di fine anno, poi ho aggiunto delle lezioni aperte, ma da quest'anno è tornata a tutti la voglia di sognare...” “A volte, infatti – specifica Erika, recentemente scelta da Panela come testimonial della propria linea vegana Golden-Yooga -, per continuare a seguire la nostra strada è necessario apportare un cambiamento. Quando non ci sentiamo più soddisfatti di quello che stiamo facendo o di quello che ci sta intorno, il fatto di cambiare anche qualcosa di piccolo può diventare una rampa di lancio per l’inizio di una nuovo vita. Altre volte, un cambiamento, anche solo nell’atteggiamento di fronte alla vita, è necessario per continuare il proprio percorso. Abbiamo una sola vita e non è mai troppo tardi per fare qualcosa di nuovo”... Appuntamento, quindi, a domenica 22 dicembre per un eclettico quanto suggestivo Schiaccianoci di Natale, ovviamente in compagnia di tutto lo staff e delle allieve della New Dance Club!