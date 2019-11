mcfit apre a parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Oggi, Venerdì 15 novembre, apre ufficialmente al pubblico il primo centro fitness McFIT di Parma. Il colosso tedesco del fitness continua dunque ad investire nella regione Emilia Romagna, forte del successo riscontrato con le prime tre aperture e della forte domanda proveniente dal capoluogo emiliano. Il nuovo Centro – che si aggiunge ai due di Bologna e a quello di Ferrara – si trova in Viale Antonio Fratti 7/9, a pochi passi dagli edifici storici della città ducale. “Il centro fitness McFIT di Parma è un intervento perfettamente in linea con i progetti programmati per la città Capitale Italiana della Cultura del 2020. Lo spazio che è stato allestito mediante una ricerca architettonica molto raffinata, ha la finalità di creare un luogo d’incontro e dialogo a beneficio del benessere fisico e spirituale degli utenti. Questo intervento riconosce di fatto la ricchezza multiculturale della storia della città ed è rivolto ed accessibile a tutti i cittadini del territorio parmense” – ha dichiarato il Country Manager Samuele Frosio. Dal 2014, anno dell’inaugurazione del primo centro italiano a Verona, la multinazionale ha aperto 33 centri nel nostro Paese (l’ultimo a Roma appena il mese scorso) che costituisce il terzo mercato in Europa per il fitness. L’apertura al pubblico è stata preceduta giovedì 14 novembre da un evento-anteprima che ha visto la partecipazione in veste di “special guest” della campionessa di volley Francesca Piccinini, della influencer Giulia Calcaterra, dei rugbisti delle Zebre parmensi Edoardo Padovani e Tommaso Boni e del modello Filippo Melloni. Tutti gli ospiti, gli addetti ai lavori del mondo del fitness ed i social influencers hanno potuto testare i macchinari e i moduli della palestra, inaugurando ufficialmente il centro. Per festeggiare l’apertura del centro di Parma, i cittadini del capoluogo ducale sono invitati ad allenarsi gratuitamente fino al 24 novembre senza alcun vincolo di iscrizione. Chi deciderà di sottoscrivere l’abbonamento, al costo di € 23,90 al mese, inoltre non pagherà la quota di iscrizione di € 30 potendo usufruire dell’unica membership card che consente di accedere agli oltre 250 centri distribuiti in cinque diversi Paesi europei. “Si tratta di un’offerta esclusiva per i nostri nuovi clienti – spiega Luca Torresan, Marketing Manager di McFIT Italia – Vogliamo dare la possibilità ai parmensi di poter conoscere la nostra struttura, caratterizzata da un design innovativo e attrezzature all’avanguardia. La nostra filosofia - conclude Torresan – è quella di contribuire in maniera significativa alla diffusione della pratica sportiva in Italia e in Europa”. Anche i clienti del centro di Parma potranno apprezzare in pieno la filosofia di McFIT che propone palestre hi-tech dal design avanguardistico, dotate dei più moderni e funzionali macchinari Technogym ma anche di una vasta e completa scelta di allenamenti. IL CONCEPT ESCLUSIVO McFIT Come da filosofia di McFIT, all’interno del centro di Parma sono distribuiti diversi moduli di allenamento. Gli abbonati hanno così la possibilità di allenarsi in gruppo con i Corsi-Live, oppure scegliendo uno dei 30 diversi workout CYBEROBICS® che compongono un variegato programma di oltre 500 unità ogni settimana, affidate ai migliori trainer del mondo e proiettate su megaschermi LCD, all’interno di sale appositamente studiate per rendere l’esperienza il più possibile coinvolgente e immersiva. La grande novità per il centro di Parma saranno inoltre i programmi Les Mills (BODY ATTACK, BODY FIGHT, RPM), i corsi fitness ideati in Nuova Zelanda ed ormai diventati i più famosi al mondo grazie alla vincente combinazione di allenamento e divertimento. Non manca l’area dedicata al functional training, un’attività che permette di allenare contemporaneamente diversi gruppi muscolari in modo intensivo. A tutto ciò si aggiungono numerosi macchinari, l’area cardio e il settore dedicato ai pesi liberi. Il design che caratterizza i centri McFIT va oltre il semplice aspetto funzionale di una palestra: mira infatti a creare un’atmosfera coinvolgente e di ispirazione esotica, grazie ad un mix inedito di stili che abbraccia la street art, gli elementi etnici e l’arte moderna. In particolare per la decorazione e personalizzazione di alcune aree del centro di Parma ci si è avvalsi della collaborazione del celebre creative designer Luca Renzi.

