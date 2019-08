Caldo e afa per un week end bollente

Sarà un weekend afoso in tutta Italia, con temperature fino a 40 gradi al Sud. Domenica la giornata peggiore, a giudicare dagli 8 bollini rossi del ministero della Salute. Da martedì, però, le temperature caleranno pur mantenendosi su valori estivi, il caldo sarà quindi più sopportabile. Le temperature più alte si registreranno al Sud, con valori ben al di sopra della norma. Quasi dappertutto i valori massimi saranno intorno ai 30 gradi ma potremo avere punte di 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, e di 38-39 in Puglia e Calabria». Il tempo sarà sempre bello, ad eccezione delle zone alpine dove si potranno verificare dei temporali di calore, peraltro di breve durata (massimo un’ora). Da martedì arriveranno correnti più fresche e asciutte che abbasseranno le temperature. A Ferragosto, secondo Giuliacci, farà ancora caldo senza eccessi al Sud (30-34 gradi, con punte di 35-36), mentre al Centronord le temperature saranno tra 28 e 32 gradi con punte di 33-34. Intanto il ministero della Salute indica con il bollino rosso, per domenica, Brescia, Campobasso (anche oggi e domani), Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti e Roma.