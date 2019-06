Scooter 125, i migliori modelli a consumi ridotti

Scooter 125: i migliori modelli sul mercato

omodi in città, ma adatti anche ad una gita fuori porta, gli scooter con una cilindrata di 125cc sono mezzi di trasporto a due ruote versatili e pratici che possono essere guidati con la patente B e anche dai minorenni con più di 16 anni, in possesso della patente A1.

Sul mercato è possibile trovare modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze, dal look elegante o più sportivo, con prezzi contenuti intorno ai 2.000 euro. Scooter agili nel traffico e dai ridotti consumi, con alcuni modelli dotati anche di bauletto e parabrezza di serie.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori scooter 125 attualmente sul mercato.





Honda SH125i

Iniziamo la nostra rassegna dei migliori scooter 125 con l’Honda SH125i, uno dei modelli più amati nel nostro Paese, con ruote alte da 16” e con un ampio vano sottosella dotato di presa 12V ed in grado di ospitare un casco integrale. Ricordiamo inoltre la potenza di 12 CV, la funzione Start&Stop disinseribile tramite un pulsante al manubrio, le luci full LED e gli ammortizzatori regolabili. Uno scooter, inoltre, dai consumi ridotti (si percorrono circa 40 chilometri con un litro) e con ABS di serie. Infine il prezzo di 3.490 euro che include parabrezza e bauletto.

Vespa Primavera 125 IGET

Nella nostra rassegna non poteva mancare la Vespa, nella versione 125 IGET ABS acquistabile a 4.400 euro. Un modello dallo stile inconfondibile, una vera icona nel mondo delle due ruote. Tra le sue caratteristiche citiamo i cerchi da 12”, l’illuminazione LED anteriore e posteriore, il bike finder ed il comando di apertura a distanza della sella di serie. Non dimentichiamo il motore i-jet raffreddato ad aria con distribuzione a 3 valvole in grado di erogare 8 kW, equivalenti a quasi 11 CV con una coppia di 10,7 Nm e con consumi pari a 43 Km/litro.

Piaggio Liberty 125 ABS

Sempre da Piaggio arriva il Liberty 125 ABS; uno scooter di grande successo con circa un milione di unità vendute dal suo lancio. Un modello dal costo pari a 2.390 euro dotato di retroscudo protetto da serratura e sottosella in grado di alloggiare un casco jet con visiera. Un modello a ruote alte (16” all'anteriore e da 14” al posteriore), leggero (solo 106 KG), spinto da un propulsore raffreddato ad aria con una potenza di 11 cv (8 kW dichiarati), 10,7 Nm di coppia e consumi dichiarati pari a 40 km/litro.

Peugeot Tweet 125

Se siete alla ricerca di uno scooter 125 low cost, ecco il Peugeot Tweet offerto al prezzo di 2.240 euro con parabrezza e bauletto inclusi. Uno scooter a ruote alte dal design accattivante e moderno, pratico e facile da guidare con vano sottosella in grado di alloggiare un casco jet con visiera e con pedane passeggero ripiegabili. Le ruote sono entrambe da 16 pollici, con il motore raffreddato ad aria che offre una potenza massima di 10,2 cv e 9,2 Nm di coppia, con un consumo dichiarato di 35,7 km/litro.



